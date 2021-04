Un vistazo al sistema de transporte del centro de convenciones

La Central Station del Boring Company’s Convention Center Loop durante un tour en Las Vegas Convention Center el jueves, 8 de abril de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

La West Station del Boring Company’s Convention Center Loop durante un tour del Las Vegas Convention Center el jueves, 8 de abril de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

La South Station del Boring Company’s Convention Center Loop durante un tour del Las Vegas Convention Center el jueves, 8 de abril de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El túnel de la Central Station del Boring Company’s Convention Center Loop durante un tour en Las Vegas Convention Center el jueves, 8 de abril de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Steve Hill, presidente y director ejecutivo de Las Vegas Convention and Visitors Authority, es entrevistado en la Central Station del Boring Company’s Convention Center Loop el jueves, 8 de abril de 2021. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Después de que los equipos de construcción pasaran meses perforando, excavando, limpiando, pavimentando, forrando y electrificando los túneles, los representantes de los medios de comunicación de Las Vegas fueron invitados al subsuelo para echar un primer vistazo al sistema de transporte de personas de 52.5 millones de dólares de The Boring Co.

Los viajes a través de los túneles serán una experiencia “única en Las Vegas”, con una iluminación LED que pasa por un arco iris de colores de un segundo a otro en las paredes del túnel.

Los coches tienen suficiente espacio libre en los túneles para que los pasajeros puedan abrir las puertas y salir en caso de emergencia.

Los conductores alcanzan velocidades máximas de unos 35 mph en las rectas de los túneles. Los vehículos eléctricos circulan silenciosamente por las superficies pavimentadas del subsuelo. Al final del túnel, los Teslas Model X y Model 3 suben una rampa para llegar a la superficie.

Túneles paralelos de casi una milla de longitud transportarán a los pasajeros de convenciones hacia y desde tres estaciones cuando el sistema, desarrollado por el empresario Elon Musk, esté plenamente operativo. La Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ha recibido el certificado de ocupación.

Los equipos comenzaron a perforar los 4,475 pies de tierra y roca a 40 pies bajo tierra en noviembre de 2019, completando la perforación del primer túnel en febrero de 2020. La perforación concluyó en el segundo túnel en mayo de 2020, y los esfuerzos para pavimentar e iluminar los túneles terminaron a finales del año pasado con varios controles de seguridad completados antes de que los túneles fueran entregados a la LVCVA.

A lo largo de la construcción, The Boring Co. no permitió que los miembros de los medios de comunicación vieran los avances, pero invitó a miembros de la junta directiva de la LVCVA y a dignatarios de otros municipios a verlos.

Musk tuiteó de vez en cuando fotos de los túneles y las estaciones.

Steve Hill, presidente y director general de la LVCVA, declaró que los vehículos Tesla se utilizarían inicialmente para el sistema, y que eventualmente podría haber vehículos de mayor capacidad.

Hill agregó que la flota de Tesla comenzó con 11 vehículos y se espera que se amplíe a 35 y eventualmente llegue a 60.

Una vez que esté en funcionamiento, The Boring Co. conducirá los vehículos Tesla a través del túnel, convirtiendo un recorrido de 1.5 millas y 15 minutos en la superficie en un viaje que dura un par de minutos. Se espera que en el sistema se utilicen vehículos Tesla capaces de transportar hasta 16 pasajeros, pero no se ha revelado cuándo se entregarían esos vehículos.

Aunque los túneles y los vehículos están diseñados para funcionar en modo autónomo, los responsables de LVCVA han dicho que se emplearían conductores de Boring Co. en las primeras fases de funcionamiento para mayor seguridad.

El sistema está diseñado con tres estaciones, una subterránea cerca de la entrada del Central Hall del Las Vegas Convention Center y dos estaciones en superficie en los dos extremos del sistema. Hay rampas pavimentadas para que los vehículos suban a la superficie para cargar en la superficie en los extremos este y oeste de la ruta. La estación este, conocida como Station 1, está cerca de una entrada al South Hall, mientras que la Station 3, en el lado oeste del campus del Convention Center, está cerca del nuevo West Hall.

No se han dado detalles sobre los procedimientos de filas de espera y carga.

Futuros proyectos de túneles

Hay otros proyectos de túneles de Boring Co. en el horizonte de Las Vegas. Los túneles directos que unirían el Las Vegas Convention Center con Encore Las Vegas y con Resorts World Las Vegas han sido negociados por Wynn Resorts Ltd., operador de Encore, y Genting Group, que está construyendo Resorts World.