Una chef latina en el Strip

La chef Lorena García, recibió a un grupo de mujeres emprendedoras de la comunidad hispana. Lunes 14 de mayo del 2018 en restaurante Chica. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Peter Guzmán, presidente de la Cámara Latina de Comercio y la chef Lorena García, festejaron el aniversario del restaurante Chica. Lunes 14 de mayo del 2018 en restaurante Chica. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Peter Guzmán, presidente de la Cámara Latina de Comercio y la chef Lorena García, festejaron el aniversario del restaurante Chica. Lunes 14 de mayo del 2018 en restaurante Chica. Lunes 14 de mayo del 2018 en restaurante Chica. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Alumnos de la preparatoria Global Community pudieron platicar con Lorena García. Lunes 14 de mayo del 2018 en restaurante Chica. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La chef Lorena García, originaria de Venezuela, es considerada por muchos como una celebridad en la cocina, debido a que ha participado en diversos programas de televisión como juez y concursante, ha escrito libros de recetas, ha sido la imagen de diversas empresas para quienes ha creado menús y es dueña de su propio restaurante, llamado Chica en el Strip de Las Vegas.

Hace un año que esta propuesta culinaria abrió sus puertas, conjuga los platillos más típicos de América Latina y el Caribe, como las arepas venezolanas, los sándwiches cubanos de pierna de puerco, pulpo con ají amarillo peruano, o las tradicionales quesadillas mexicanas de hongos, son parte de lo que el paladar puede experimentar si visita el restaurante.

La chef, quien es licenciada en leyes en su natal Caracas, visitó Las Vegas el lunes 14 de mayo para celebrar el aniversario de Chica y reunirse con un grupo de mujeres latinas emprendedoras, en un almuerzo que la Cámara Latina de Comercio organizó para festejar a la única mujer de habla hispana, dueña de un negocio en ese rubro.

“Las Vegas Boulevard es la meca de los mejores restaurantes del mundo, cuando Chica abrió me preguntaban de la importancia de ser la primera mujer latina en competir aquí, en su momento no lo comprendía, pero a un año me doy cuenta de esa trascendencia y me siento orgullosa, ser la primera y eso me da una mayor responsabilidad”, dijo en exclusiva a El Tiempo la chef.

“Chica está representando los sabores latinoamericanos de una manera elevada, se busca la excelencia, sin perder la sazón y tradición, las recetas del restaurante -muchas de ellas- son de mi abuela o de mi madre, muchos de estos platillos yo misma los cocino en mi casa, y quiero que los comensales prueben eso mismo”, compartió García.

Marlene Pacheco de 18 años de edad, es estudiante de la preparatoria Global Community, ella sueña con un día ser chef y tener su propio restaurante; tuvo la oportunidad de convivir con la dueña de Chica, quien destacó ante los asistentes que empezó de igual forma. “Empecé con un sueño y dedicación, además de prepararme en el ámbito académico”, dijo Lorena García a la joven y personalidades que atendieron la celebración.

Son más de 3,500 restaurantes en el Strip, de los cuales, solamente 4 sus dueñas con mujeres, y sólo una es Latinoamericana, eso mismo lo saben en la Cámara de Comercio Latina (CCL), quien de acuerdo a su presidente Peter Guzmán, “juntamos a la comunidad con jóvenes y que aprendan como otra latina llegó tan lejos como tener un restaurante en el Strip”.

La CCL cuenta con un grupo de profesionistas y mujeres latinas empresarias; organizan eventos para que compartan experiencias con estudiantes de nivel preparatoria, con el objetivo de que se motiven y concluyan sus estudios superiores.

Más información en www.lvlcc.com