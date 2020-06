Una maestra ejemplar; Bianca Bautista impulsa el español en LVA

The Smith Center y Rogers Foundation reconocieron a los profesores más destacados del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) mediante la entrega del prestigioso premio “Heart of Education”, el cual es un programa anual que otorga $5,000 a los educadores seleccionados de cada ciclo escolar.

La profesora Bianca Bautista ha conseguido importante avances en el programa de idiomas de la Academia de Artes de Las Vegas. [Foto Cortesía]

A pesar de que la pandemia del COVID-19 evitó la realización del evento de premiación, los profesores galardonados pudieron recibir su premio económico, un medallón conmemorativo, además de una donación de $1,000 para su escuela. Entre los docentes ganadores se encuentra la profesora de Español de la Academia de Artes de Las Vegas (LVA, pro sus siglas en inglés), Bianca Bautista, quien durante 15 años se ha dedicado a la enseñanza.

“Estoy muy orgullosa, no puedo negar que es muy gratificante ser reconocida en mi trabajo, la nominación fue por mi director y la verdad es que nunca pensé que fuera a ganar, es cierto que había muchos finalistas. Sé que los maestros del Condado Clark son dedicados y muy buenos”, comentó Bautista durante una conversación con El Tiempo.

Bianca es originaria de Hawái, su ascendencia es filipina y estadounidense, pero aunque su cultura podría ser en cierta manera distinta a la latinoamericana, ella ha logrado tener una gran conexión con los estudiantes hispanos que acuden a su aula de clase.

“Tengo que reconocer que la materia que imparto es importante. Más que nada creo que un buen maestro, ante todo, lo que le importa es conectarse con sus estudiantes y tener una buena relación, realmente inspirarles. En cuanto a los idiomas, tenemos un programa muy interesante, tenemos a muchos estudiantes que no son hispano-hablantes, entonces llegar al nivel de tener habilidades comunicativas es un gran logro”, acotó Bautista.

La profesora agregó que ha sentido una gran satisfacción cuando sus estudiantes hispanos le comparten que gracias a sus clases han podido mejorar la comunicación con sus familiares radicados en países latinoamericanos, ya que aunque hablen español en casa, siempre es importante adquirir el conocimiento gramatical impartido en la escuela.

“En cuanto a mis clases, me da mucho gusto tener a estudiantes que son hispano-hablantes y otros que no, aprenden y se apoyan juntos. Los estudiantes que sí hablan español comienzan con un nivel un poco más avanzado, hablan español en casa pero no tienen esa formación en la escuela, porque todo se da en inglés”, expresó Bautista.

De acuerdo con información proporcionada por la directora de Relaciones Públicas de The Smith Center, Kelly Leahy, la profesora Bautista ha llevado al programa de idiomas de la escuela a alcanzar logros sin precedentes, con las tasas más altas de aprobación de gramática y literatura en español. Además, la educadora ha viajado con estudiantes a España, Costa Rica, Puerto Rico y Perú para llevar el aprendizaje a un nivel más avanzado.

Para quienes se esfuerzan por mejorar su inglés o aprender otro idioma, Bianca recomienda que “tenemos que reconocer que no es algo que pase de la noche a la mañana, realmente hay que dedicar mucho tiempo. A veces la gente tiene expectativas no realistas y después de un año se reprochan no hablar tan bien como otros, pero eso no ayuda, se debe entender que es un esfuerzo, pero más que nada es hablar y practicar”.

Además de Bianca Bautista, la lista de profesores reconocidos la conforman: Belisa Brownlee (Preparatoria Rancho), Carolyn Lara (Preparatoria Spring Valley), Claudia Ahumada (Primaria Kermit R. Booker Sr.), Crystal Massengale (Primaria E.W. Griffith), Donato Ávila (Secundaria John C. Fremont), Elisa Marcheschi Hickey (Preparatoria Western), Elizabeth Harris (Academia Lied STEM), Kari Bastin, (Primaria Beverly S. Mathis), Kelly Wagner (Preparatoria Green Valley), Ley Kimberly (Primaria Mabel W. Hoggard), Mark Nekoba (Secundaria Jack Lund Schofield), Matthew Christian (Preparatoria Bárbara y Hank Greenspun Junior), Michelle Taylor (Primaria Mabel W. Hoggard), Pamela Honey (Primaria Martha P. King), Richard Pokropski (Secundaria Centennial), Robert Cuccurullo (Preparatoria Coronado), Tiffany Grant (Preparatoria Clifford J. Lawrence), Tyler Swick (Primaria Robert &Sandy Ellis) y William Love (Preparatoria Liberty).

