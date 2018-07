Una nueva esperanza en México

México, 1 Jul 2018 (Notimex-Roberto Noguez).- Miles de personas asistieron al Zócalo de la ciudad de México a festejar el triunfo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

[Cortesía]

[Cortesía]

Un triunfo inobjetable. Con una abrumadora mayoría en la preferencia electoral, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convirtió en el nuevo presidente de México, el pasado primero de julio, en una histórica jornada electoral que contó con una gran participación del voto de los mexicanos que residen en el extranjero.

En el discurso ante sus seguidores, que colmaron el Zócalo capitalino -sede de múltiples luchas del tabasqueño-, prometió una transición pacífica, ordenada y sin sobresaltos, para mantener la estabilidad económica y financiera del país.

AMLO tiene una oportunidad histórica de liderar una verdadera transformación, de acabar con la corrupción y cerrar las brechas sociales.

Tendrá aliados, muchos, pero también inquisidores que, con las redes sociales a su disposición, se encargarán de exigirle que cumpla lo que prometió en la campaña que lo llevó a Los Pinos.

El Tiempo buscó a dos conocidos líderes de opinión en Las Vegas para que expresaran sus puntos de vista sobre el triunfo de López Obrador. Mary Reyes, presidenta de la Federación Ciudad de México en Las Vegas, y el analista republicano, Jesús Márquez.

“Espero que puedan llegar a buenos acuerdos, ya que somos vecinos y nos gustaría que los gobiernos logren trabajar juntos”, comentó Mary Reyes sobre la relación bilateral entre ambos países, luego del categórico triunfo de AMLO.

Los titulares de ambos gobiernos, tanto Donald Trump como López Obrador son personajes polémicos, controversiales, “estimo que será difícil, pero deben llegar a acuerdos comunes, anteponiendo los intereses de sus respectivos países en sus agendas”, destacó.

Sobre el mayor beneficio que pudiera traer la elección en México a los migrantes que residen en esta ciudad, “sin dudas es la posibilidad de hallar una solución al problema migratorio, es algo muy destacado para toda la comunidad migrante, la protección sería muy interesante, para seguir trabajando en un ambiente de buena vecindad”, dijo.

En redes sociales se ha comentado mucho la posibilidad de que México se ‘venezualice’, es decir, que adopte medidas populistas como las que ha implementado el gobierno de Nicolás Maduro y genere inestabilidad social y hambre en el pueblo. Al respecto, Mary Reyes fue categórica al afirmar que, “espero que no suceda eso. Tenemos la esperanza de lograr una independencia trabajando unidos. La responsabilidad es de todos, la participación es importante para no caer en esa situación y lograr consolidar un proyecto de nación que incluya a todos por igual”.

Sobre la posibilidad de tener al presidente enfrente, le diría que “se enfocara en los problemas que más aquejan al país, la educación, la utilización y protección de recurso naturales, en el crecimiento. Que no le falle al pueblo, quien ha depositado en él la esperanza de un futuro mejor para todos en México”.

Por otro lado, el analista republicano Jesús Márquez se dijo sorprendido por cómo las encuestas daban como ganador a AMLO desde hace varia semanas, pero sobre todo por el hecho de que el aspirante de ‘Morena’ realizó una campaña más equilibrada a comparación de sus dos postulaciones anteriores, donde utilizó una ideología socialista.

“Ahora hizo varias alianzas con grupos de derecha, por ejemplo en el sector de asuntos sociales, se alió con grupos cristianos evangélicos de México, tal vez por eso no habló tanto del matrimonio gay o del aborto. Esto me dice que en esta ocasión, el presidente electo López Obrador se hizo más al centro. Eso es bueno, me dice que no va a ser la Venezuela que incluso yo llegué a pensar”, acotó Márquez.

Respecto a la relación que pueda tener el presidente Donald Trump con López Obrador, el analista republicano aseguró que por mucho que los gobernantes se puedan distanciar, siempre estarán unidos por distintos motivos.

“Por los asuntos comerciales, Estados Unidos es el principal socio comercial de México y eso hace que aunque no quieran llevársela bien, van a tener que hacerlo. Segundo, la frontera que tenemos compartida, eso nos une aún más. Tercero, tenemos una gran población hispana descendientes de México e inclusive mucho mexicano viviendo en Estados Unidos”, aseveró.

Márquez destacó las primeras interacciones que han tenido ambos políticos, en la que el presidente Trump externó su felicitación hacia AMLO y lo exhortó a trabajar juntos, al mismo tiempo de que el presidente electo de México respondió de manera ecuánime.

“El PRI ha quedado prácticamente fuera del poder político en México, eso es algo muy relevante para la historia de México y para los mexicanos que viven aquí. Por otro lado creo que es empezar de nuevo, y a pesar de que el nuevo presidente de México es de ‘izquierda’, hay que ver en qué plataforma va a gobernar, si va a dirigir como un ‘progresista’ como lo fue Maduro o Chávez, que no lo creo, o si va a gobernar más hacía el centro, que es lo que considero que va a pasar”, agregó.

Por último, Jesús Márquez mencionó que espera que estos dos países lleguen a acuerdos que beneficien a ambos, ya que tienen negocios y problemas en común que se deben resolver.

“En Estados Unidos tenemos un déficit comercial con México de casi $300 mil millones de dólares que debe ser resuelto, por eso el presidente Trump está tratando de re-negociar el Tratado de Libre Comercio. Tenemos un problema en la frontera que debemos asegurar, para que se terminen los cruces irregulares y la venta de armas de aquí para México, hay mucho que trabajar en conjunto”, concluyó.