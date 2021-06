Una semana de calor extremo asará Las Vegas

Los meteorólogos están advirtiendo a todos que se preparen para una ola de calor potencialmente récord que está empezando a hornear gran parte del Oeste.

El Aeropuerto Internacional McCarran alcanzó los 108 grados el domingo y se espera que las condiciones sean 2-3 grados más cálidas el lunes antes de que los próximos cinco días alcancen probablemente los 113º o más.

El aviso de calor excesivo se ha ampliado al sábado. Se había pronosticado que terminaría a finales del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional dice que hay un 40-50 por ciento de probabilidades de alcanzar 117º durante la semana, lo que empataría el máximo histórico alcanzado por última vez en junio de 2017.

⚠️ DANGEROUS HEAT is coming to the Desert SW this week, with Excessive Heat Warnings out Monday – Saturday.

What to expect in #LasVegas?

🥵 Morning temps 88-90F

🥵 Potential to break the all-time Las Vegas heat record (117F)

🥵 Numerous broken daily records#VegasWeather #NvWx pic.twitter.com/GSxKsubZMF

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 14, 2021