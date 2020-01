Una tienda de tecnología de Las Vegas monitorea a sus clientes con cámaras diminutas

El recientemente inaugurado escaparate de b8ta se ve en Forum Shops en Caesars Palace Las Vegas el miércoles, 22 de enero de 2020 en Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley /Las Vegas Review-Journal) @elipagephoto

La clienta de b8ta, Arden Stockwell, izquierda, y la gerente de la tienda, Laynie Shrago, prueban el Neo Smartpen M1, en la recién inaugurada tienda b8ta en Forum Shops en Caesars Palace Las Vegas el miércoles, 22 de enero de 2020, en Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley /Las Vegas Review-Journal) @elipagephoto

Los empleados de b8ta exhiben sus nuevos productos en su nueva ubicación en Forum Shops en el Caesars Palace Las Vegas el miércoles, 22 de enero de 2020, en Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley /Las Vegas Review-Journal) @elipagephoto

La clienta de b8ta, Melissa Avalos, derecha, habla de diferentes productos con Jamie Halverson de Iowa City, Iowa, en la tienda b8ta situada en Forum Shops en Caesars Palace Las Vegas el miércoles, 22 de enero de 2020, en Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley /Las Vegas Review-Journal) @elipagephoto

Jamie Halverson de la ciudad de Iowa, ve los productos de b8ta situados en Forum Shops en el Caesars Palace Las Vegas el miércoles, 22 de enero de 2020, en Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley /Las Vegas Review-Journal) @elipagephoto

El robot gita, un portador de manos libres, se ve fuera del recientemente inaugurado escaparate de b8ta situado en Forum Shops en el Caesars Palace Las Vegas el miércoles, 22 de enero de 2020, en Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley /Las Vegas Review-Journal) @elipagephoto

La gerente de la tienda b8ta, Laynie Shrago, posa para una fotografía en la recién inaugurada tienda b8ta situada en Forum Shops en Caesars Palace Las Vegas el miércoles, 22 de enero de 2020, en Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley /Las Vegas Review-Journal) @elipagephoto

El sistema de sonido de Devialet Phantom Premier Gold se ve en b8ta ubicado en Forum Shops en Caesars Palace Las Vegas el miércoles, 22 de enero de 2020, en Las Vegas. (Elizabeth Page Brumley /Las Vegas Review-Journal) @elipagephoto

Una de las tiendas más nuevas en Forum Shops en Caesars alienta a los compradores a jugar con los mejores dispositivos tecnológicos, como los altavoces Devialet de más de dos mil dólares promocionados por celebridades como Beyoncé y Jay Z. Pero el minorista conocido como b8ta también se está divirtiendo un poco monitoreando a sus clientes.

Las cámaras diminutas ubicadas estratégicamente en toda la tienda de tecnología rastrean por donde camina un cliente. Las tabletas para cada producto pueden detectar cuánto tiempo un cliente lee contenido o mira videos sobre un artículo.

B8ta utiliza tecnología de seguimiento de clientes y comparte la información con las marcas que vende.

Desde su lanzamiento hace cinco años, su modelo de negocio de venta minorista como servicio ha creado revuelo en la industria y el concepto se ha convertido en un ejemplo de hacia dónde se dirige el comercio minorista, aunque puede parecer “espeluznante” para algunos compradores

Cuando se le preguntó cómo se sentía sobre el seguimiento de sus movimientos, el residente del sur de California, Zack Berger, dijo “es un poco extraño”.

“Si me preguntaras cuando era más joven, diría que no me importa. Pero ahora que soy mayor, no sé si me gusta que todos vean dónde estoy”, mencionó durante su visita a la tienda el martes.

Era la primera vez que Berger entraba en una tienda b8ta, aunque estaba familiarizado con el concepto, describiéndolo como un lugar para encontrar “cosas de vanguardia”.

Derek Wachter, quien estaba de visita desde Dakota del Norte con su familia el mismo día, hizo eco del pensamiento de Berger y agregó que la selección de productos fue impresionante.

“Lo único que me parece familiar es la computadora portátil (Asus) y Google; todo lo demás ni siquiera sabía que existía”, afirmó Wachter. “Realmente no me molesta que estén rastreando cuánto tiempo paso. Suena espeluznante, pero el propósito de esto es bueno porque está ayudando a las marcas a comprender su mercado. Sé que las cámaras en el casino hacen lo mismo (pero) para esto, creo que es genial “.

Calentándose

Las cámaras en el techo, con tecnología de la firma de análisis RetailNext, capturan dónde camina un cliente, cuánto tiempo permanecen cerca de ciertas pantallas e información demográfica básica, como el sexo y la edad.

Jynx Younan, gerente de mercadería en la tienda de b8ta en Las Vegas, explicó que la información reunida no identifica a una persona individual.

“Lo que le decimos a la gente es que no está rastreando su cara o su cuerpo, está rastreando sus pies”, señaló, y agregó que los datos les ayudan a comercializar productos en la tienda.

Por ejemplo, el mes pasado, Younan accedió al mapa de calor de la tienda, que muestra dónde pasan más tiempo los compradores, y trabajó con la gerente de la tienda, Laynie Shrago, para averiguar dónde posicionar la mercancía.

“Si a un producto le está yendo realmente bien, lo dejaremos donde está y si no, o si queremos que más personas lo vean, lo moveremos”, afirmó Younan.

Mientras tanto, las tabletas al lado de cada artículo muestran detalles del producto y precios. Cuando los clientes interactúan con la pantalla digital, marcas como Onewheel, fabricante de tableros eléctricos con equilibrio automático, pueden ver en tiempo real cuánto tiempo pasó un cliente conociendo su producto.

El jefe de Onewheel, Jack Mudd, enfatizó que las tabletas “nos dan algunos datos bastante interesantes para nosotros. No compartimos nada de eso, pero es bastante interesante”.

Cuando Onewheel notó que su producto estaba ganando popularidad en la tienda de Seattle, adquirió espectaculares, carteles publicitarios y anuncios de autobuses durante las vacaciones.

“Es realmente útil tener estos puntos de contacto físicos porque no podríamos permitirnos comprar nuestra propia tienda, al menos no en este momento”, indicó Mudd.

El vicepresidente de ventas globales de Nura, Jason Knickerbocker, dijo que el fabricante de auriculares, cuyo producto se encuentra en la tienda de Las Vegas, puede ver un impacto en las ventas al cambiar el contenido de la tableta.

“Podemos cambiar remotamente la lista (nueva imagen, video, título, por ejemplo) y ver cómo afecta las ventas”, indicó. “Vimos un aumento de alrededor del 20 por ciento cuando agregamos el ‘Video de Reacción’, que muestra las reacciones de los artistas cuando usamos el nuraphone por primera vez; al usar esto hemos podido refinar nuestro listado y podemos usarlo en otras cadenas minoristas”.

Espacio alquilado

B8ta le cobra a las marcas una tarifa mensual que se incluye en sus tiendas y generalmente presenta marcas prometedoras junto con artículos de jugadores establecidos como Google y Panasonic.

Los precios son escalonados, según el tráfico de la tienda, pero las marcas pueden esperar pagar alrededor de mil dólares por mes por cada dos pies de espacio que ocupan por tienda, según Carrie Kelly, vicepresidenta sénior de asociaciones y desarrollo comercial de b8ta. Esto significa que cada sucursal generalmente recibe nueva mercancía cada mes, lo que la convierte en una nueva experiencia para los clientes, detalló Kelly durante un panel en el CES este año.

Añadió que la idea es crear un entorno de compra experimental para el cliente, pero también ayudar a las marcas a aprender cómo comercializar mejor sus productos en un entorno minorista, ya sea probando los precios o aprendiendo que un artículo de color rojo se vende mejor que su contraparte rosa.

También aprovecha a los asociados de ventas para obtener comentarios sobre el rendimiento de los productos y las marcas pueden chatear en vivo con los asociados en la tienda.

Shrago, quien se unió a b8ta después de administrar Lacoste en Forum, mencionó que en un entorno minorista tradicional, las marcas solo ven los informes de ventas y no los comentarios de los clientes.

“En b8ta, reciben comentarios al momento”, aseveró. “Por ejemplo, la máquina de escribir (al frente de la tienda) tenía cinco opciones de colores, pero se deshicieron de tres porque no se estaban vendiendo”.

Knickerbocker agregó que contar con asociados en la tienda que den comentarios y muestren el producto es especialmente útil ya que los auriculares de Nura se venden por alrededor de 400 dólares.

“Si estás en el comercio minorista tradicional, estás en un estante”, especificó. “No necesariamente demuestran el producto, lo cual la demostración es lo que genera nuestras ventas. La gente lo prueba y escucha lo bueno que es el sonido y como se personaliza (a su frecuencia de audición), generalmente resulta en una venta”.

Si bien el componente de seguimiento de clientes es un boom para las marcas, los compradores como la madre de Wachter, Stacy, en la tienda de Las Vegas aseguran que la atracción está en la mercancía.

“Es una tienda genial”, concluyó. “Venimos a Las Vegas todo el tiempo y notamos que había una de estas tiendas aquí, así que tuvimos que echarle un vistazo”.