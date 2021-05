Una tribu de California compra el Palms de Las Vegas por 650 mdd

Una vista exterior del Palms Las Vegas el lunes, 26 de abril de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una vista exterior del Palms Las Vegas el lunes, 26 de abril de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una vista exterior del Palms Las Vegas el lunes, 26 de abril de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una vista exterior del Palms Las Vegas el lunes, 26 de abril de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una tribu india de California se convertirá en la nueva propietaria del Palms Casino Resort a finales de año. La San Manuel Band of Mission Indians y la San Manuel Gaming and Hospitality Authority confirmaron el martes que van a adquirir el establecimiento de 700 habitaciones y 19 años de antigüedad a Red Rock Resorts. El precio de venta fue de 650 millones de dólares, según anunció Red Rock Resorts el martes.

Se espera que el acuerdo se cierre a finales de 2021 y está sujeto a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre.

“The Palms es una propiedad bien diseñada que ha sido bellamente reconstruida y mantenida por Red Rock Resorts”, escribió la presidenta de San Manuel Gaming and Hospitality Authority, Latisha Casas, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Nuestra junta cree que Palms es un casino resort que muchos de los fieles huéspedes del Casino San Manuel disfrutarían. Estamos entusiasmados de avanzar con esta transacción”.

Palms ha estado cerrado desde marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus provocó el cierre de casinos en todo el estado durante 78 días. Situado justo al oeste de la carretera Interestatal 15 en Flamingo Road, el complejo incluye un casino de 94,840 pies cuadrados, múltiples opciones gastronómicas casuales y de lujo, espacio para reuniones y convenciones, un foro con 2,500 asientos, piscina, spa, otros servicios y los condominios Palms Place.

Se convertirá en la segunda empresa tribal que entra en el mercado de Las Vegas este año, ya que Mohegan Gaming and Entertainment gestiona el casino de Virgin Hotels Las Vegas, inaugurado en marzo.

“El día de hoy representa un paso importante para la tribu y su estrategia de diversificación económica a largo plazo”, declaró el presidente de San Manuel, Ken Ramírez, en un comunicado en el que se anunciaba la transacción. “En nombre de la tribu, estamos agradecidos por la oportunidad de unirnos a una comunidad que hemos llegado a conocer y apreciar”.

La tribu conoce bien la comunidad, gracias a los acuerdos de patrocinio con los Vegas Golden Knights, el Allegiant Stadium y los Las Vegas Raiders. La tribu también hizo una donación combinada de nueve millones de dólares a la Facultad de Hostelería William F. Harrah y a la Facultad de Derecho William S. Boyd de la UNLV, su mayor donación filantrópica fuera del estado a una institución educativa o de salud.

En los últimos cuatro meses, la tribu ha donado 250 mil dólares a ocho organizaciones benéficas de Las Vegas, entre las que se encuentran la Public Education Foundation, el Mayor’s Fund for Las Vegas LIFE, Catholic Charities of Southern Nevada, The Shade Tree, Noah’s Animal House, Make-A-Wish of Southern Nevada, Nevada Public Radio y The Smith Center for the Performing Arts.

“Tenemos muchos miembros del equipo, amigos y socios que llaman o han llamado a Las Vegas su hogar”, mencionó Ramírez en un comunicado de finales de diciembre en el que se anunciaban las donaciones benéficas. Con este espíritu de comprensión y solidaridad, nos sentimos motivados a mostrar nuestro apoyo a Las Vegas”. Las organizaciones sin fin de lucro tienen que hacer frente a necesidades de la comunidad que superan con creces sus recursos, pero desempeñan un papel vital en la curación y la recuperación”.

La San Manuel Band of Mission Indians es propietaria y gestora de uno de los casinos más exitosos del sur de California, el San Manuel Casino, situado en Highland (California), a unas 70 millas al este de Los Ángeles.

El Casino San Manuel, que abrió sus puertas en 1986, es uno de los 10 principales empleadores privados del Condado San Bernardino, con más de 4,900 miembros en su equipo. El casino está llevando a cabo una importante ampliación que incluye 432 habitaciones, un mayor número de juegos de azar de alto límite, nuevos servicios de restaurantes y un espacio para eventos especiales. Se espera que añada más de dos mil nuevos puestos de trabajo para finales de 2021.

El casino cuenta con más de 4,900 máquinas tragamonedas y más de 100 juegos de mesa en todo el casino, incluyendo “blackjack al estilo de Las Vegas”, pai gow y otros juegos, según el sitio web del casino. A diferencia de Las Vegas, San Manuel no cuenta con juegos de dados, ya que el casino “se adhiere a las normas de juego establecidas en su pacto de juego tribal-estatal”, según el sitio web.

La tribu cerró temporalmente su casino el 15 de marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, pero desde entonces ha vuelto a abrir.

El analista de juegos Chris Grove comentó que espera que el Strip y las áreas cercanas se “des-consoliden” en un futuro próximo y que el juego tribal sea un “componente material de la próxima ola de propiedad de casinos de Las Vegas”.

“San Manuel ha sido durante mucho tiempo uno de los pocos operadores de casinos tribales de élite que se cree que tienen la ambición, los medios financieros y las habilidades operativas para ejecutar una oportunidad en Las Vegas”, indicó Grove, con Eilers & Krejcik Gaming, con sede en Irvine, California.