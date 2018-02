UNAM comprometida con los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos

ARCHIVO.- Fotografía tomada durante una sesión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México, 31 Ene. 2018 [ Foto Notimex-UNAM ]

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha emprendido diversas acciones para mitigar el impacto que llegue a tener con los connacionales, especialmente en el ámbito de los derechos humanos.

La abogada general de esa casa de estudios, Mónica González Contró, señaló que los migrantes mexicanos en la Unión Americana se encuentran en una situación de vulnerabilidad y los derechos humanos son la herramienta para superar esta condición.

“La condición de vulnerabilidad, este concepto que ha venido a sustituir al de grupos vulnerables, que durante muchas décadas estuvo vigente, no es gratuito, no es simplemente una cuestión de terminología; lo que hace que una persona sea más o menos vulnerable no es la condición, sino el entorno”, señaló.

En su participación en el seminario “Análisis de la Política Migratoria en los Estados Unidos de América. Un año de incertidumbre”, explicó que la misión de la máxima casa de estudios es la investigación, la docencia y la difusión de la cultura.

“Es precisamente en esos ámbitos que la UNAM ha decidido colaborar en solidaridad con los mexicanos en aquel país”, indicó en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades.

La también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas manifestó que la UNAM está comprometida con esa misión, por ello se dio a la tarea de reflexionar sobre la política migratoria de Donald Trump a un año de su llegada.

“Ha sido un año de incertidumbre, sin una política clara, que coloca a los migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad; no tener una ciudadanía y la nacionalidad los pone en riesgo permanente. No sabemos si las amenazas se cumplirán y de qué forman se hará”, reflexionó.

Advirtió que la posibilidad de que la dignidad humana se niegue y trasgreda no debe verse como una cuestión del pasado, sino como riesgo presente y real.

Los cambios en la política migratoria, económica y social de Estados Unidos al estar acompañados de expresiones de discriminación, misoginia, exclusión, racismo y xenofobia nos pusieron en un estado de alerta permanente.

En su oportunidad, Demetrios G. Papademetriou, presidente emérito del Migration Policy Institute (MPI) y presidente de MPI Europe, urgió a que se ponga menos atención en lo que diga y mencione Donald Trump.

Los actuales controles fronterizos (sin muro) ya han reducido la migración. “La razón más grande para la reducción de ésta es la cooperación de México, cualquiera lo sabe”, concluyó.