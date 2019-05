Unidos para ayudar a niños sin hogar

El director ejecutivo de NPHY, Arash Ghafoori, entregó reconocimientos a los grupos participantes. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Representantes de empresas y miembros de la comunidad se unieron al evento anual de recaudación de fondos de NPHY. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Representantes de empresas y miembros de la comunidad se unieron al evento anual de recaudación de fondos de NPHY. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Representantes de empresas y miembros de la comunidad se unieron al evento anual de recaudación de fondos de NPHY. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Representantes de empresas y miembros de la comunidad se unieron al evento anual de recaudación de fondos de NPHY. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Representantes de empresas y miembros de la comunidad se unieron al evento anual de recaudación de fondos de NPHY. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Representantes de empresas y miembros de la comunidad se unieron al evento anual de recaudación de fondos de NPHY. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Representantes de empresas y miembros de la comunidad se unieron al evento anual de recaudación de fondos de NPHY. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El director ejecutivo de NPHY, Arash Ghafoori, entregó reconocimientos a los grupos participantes. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El director ejecutivo de NPHY, Arash Ghafoori, entregó reconocimientos a los grupos participantes. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Representantes de empresas y miembros de la comunidad se unieron al evento anual de recaudación de fondos de NPHY. Sábado 11 de mayo de 2019 en hotel & casino Suncoast. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La organización –sin fines de lucro- Nevada Partnership for Homeless Youth (NPHY, por sus siglas en inglés) llevó a cabo su evento anual de recaudación de fondos el sábado 11 de mayo en el Suncoast Bowling Center –situado al interior del hotel &casino Suncoast-, lugar a donde asistieron cientos personas entusiasmadas por ayudar a niños y jóvenes sin hogar, al tiempo en que también se divertían.

“Tenemos tres objetivos: El primero es recaudar fondos para los programas de nuestra organización; el segundo es para juntar a todas las familias de NPHY, tuvimos a más de 700 personas que cada año nos ayudan a recaudar dinero; el tercer objetivo es iluminar la causa de ayudar a los niños sin hogar, vamos a tener la atención sobre nuestra causa”, comentó el director ejecutivo de NPHY, Arash Ghafoori.

Este fue el décimo año que NPHY realiza este evento, el cual consta de un día de diversión jugando boliche, en el cual familias y empresas forman sus equipos para participar vestidos como superhéroes y convivir con estos infantes. En esta ocasión se realizó la actividad en dos turnos, matutino y vespertino.

“Es muy importante para ellos (menores sin hogar), hay muchas veces que los adultos son el problema en su vida. Entonces hoy es un gran día para ellos, aquí están jugando, pero además, es que vean que vinieron más de 700 personas para ayudarlos. Es algo importante para ellos, porque muchas veces piensan que a los adultos no les importa que estén en la calle”, expresó Ghafoori.

De acuerdo datos proporcionados por NPHY, las escuelas del valle de Las Vegas tienen cerca de 16,000 estudiantes sin hogar, esto se suma a más de 1,500 menores que rondan por las calles sin acudir a la escuela. Se estima que en todo Nevada hay más de 20,000 niños sin hogar.

“Hace siete años que estamos teniendo el índice más alto en todo Estados Unidos de niños sin hogar, y sin un lugar a donde ir, porque no tenemos a más organizaciones como nosotros… (Las personas) nos pueden ayudar haciendo una donación y si no está en sus posibilidades, pueden visitarnos para hacer un trabajo voluntario. Si no tienen tiempo para eso, solamente difundan la información de que aquí en Nevada tenemos un gran problema de niños sin hogar”, acotó Ghafoori.

El director ejecutivo de NPHY dijo a El Tiempo que durante este evento se recaudaron más de $50,000. También recordó la importancia del programa Safe Place, el cual está dedicado a brindar un lugar seguro para niños y jóvenes sin hogar o en situación de crisis, en el que pueden acudir para solicitar ayuda. Actualmente las estaciones de bomberos, bibliotecas, autobuses de transporte público y tiendas Terrible Herbst, son considerados lugares seguros para estos menores.

“Si piensan que están hablando con un niño sin hogar, lo primero es decirle que hay una organización que les puede ayudar. Pero lo más importante es decirles que busquen el Safe Place, ahí pueden ir 24 horas al día, siete días de la semana, todos los días del año. Nosotros vamos por el niño para llevarlo a nuestro centro y ver cómo le podemos ayudar”, concluyó Ghafoori.

Para más información sobre Nevada Partnership for Homeless Youth visite www.nphy.org o llame al (702) 383-1332, línea telefónica disponible las 24 horas.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.