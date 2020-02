UNLV expande programa de servicios legales

Marta Meana abordó la importancia de apoyar a los estudiantes inmigrantes y a sus familias. Jueves 30 de enero de 2020 en CSN, campus North Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Mariana Rodríguez opinó que los programas de servicios legales son necesarios para la comunidad hispana del sur de Nevada. Jueves 30 de enero de 2020 en CSN, campus North Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, reconoció el trabajo realizado por la Clínica de Inmigración de UNLV. Jueves 30 de enero de 2020 en CSN, campus North Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) anunció recientemente la ampliación de su programa de Servicios Legales Universitarios de la Clínica de Inmigración. Ahora, estos servicios también estarán disponibles para estudiantes, docentes y familias del Colegio del Sur de Nevada (CSN).

“Me llena el corazón porque es un trabajo tan importante ayudar a nuestros estudiantes inmigrantes para que puedan tener éxito en la vida y en sus carreras. Para mí no hay cosa más importante que ayudar a los estudiantes y esta es una manera de hacerlo que va a tener mucho impacto”, comentó la presidente de UNLV, Marta Meana.

De acuerdo con información difundida durante un evento realizado el jueves 30 de enero de 2020 en CSN, campus North Las Vegas, mediante la oferta de servicios legales los estudiantes y familias inmigrantes pueden encontrar una resolución a determinados problemas.

“Les damos servicios legales que normalmente costarían mucho, lo hacemos sin cobrar nada. Pueden venir a la clínica y tener acceso gratuito a estos servicios”, acotó Meana.

El programa ayuda a los residentes permanentes a solicitar la ciudadanía –en caso de ser elegibles-, brinda información oportuna a los jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), peticiones familiares, entre otros aspectos.

Sobre las necesidades más comunes que se han detectado entre los estudiantes inmigrantes de UNLV, Meana aseveró a El Tiempo que es fundamental apoyarlos. “Muy a menudo son estudiantes de primera generación, los padres no han ido a la universidad, entonces no tienen un modelo para saber lo que deben hacer. Si los padres no les pueden ayudar a navegar en la universidad, pues nosotros tenemos que hacer eso. Abrir las puertas para los estudiantes inmigrantes es muy importante”, dijo.

Una de las ventajas que han podido tomar muchos beneficiarios de DACA a nivel nacional es poder asistir a la universidad. Mariana Rodríguez, de 23 años, es una “dreamer” que gracias a estos programas ha podido tener un destacado aprendizaje académico en UNLV, actualmente cursa la carrera de Ingeniería Mecánica.

“Cuando entré a la universidad, no necesariamente entendieron lo que era DACA, me clasificaron como una estudiante internacional, que es algo completamente diferente. Tuve que ir a la oficina a explicarlo, ahora ya no hay ese problema, ahora tienen una oficina que se encarga de eso con solicitudes específicamente para estudiantes que tienen DACA”, mencionó Rodríguez, quien es originaria de Zacatecas, México.

Sobre la expansión de los servicios legales anunciados por UNLV, Rodríguez compartió con El Tiempo que para ella es algo de suma importancia debido a que es una manera de reconocer la alta población hispana en el sur de Nevada.

“Se necesita esta ayuda para estar bien informados con abogados que saben lo que están haciendo. Es muy importante ayudar a los estudiantes a que acaben la carrera, a veces es difícil por dinero o por otras cuestiones, desafortunadamente muchas veces es por razones legales (situación migratoria). Es un gran paso, se debe seguir avanzando y destinar más dinero a estos programas”, concluyó Rodríguez.

Al evento acudieron distintos funcionarios públicos, entre los que se encontró el gobernador de Nevada, Steve Sisolak.