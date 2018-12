UNLV lanza nuevo programa de certificación de drones

Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) ofrecerá un nuevo programa de certificación de sistemas de drones en el próximo semestre de primavera, ampliando el conjunto de habilidades de la fuerza laboral local a medida que aumenta la demanda de pilotos de drones en todas las industrias.

El curso de 40 horas está abierto a todos los que lo soliciten y se llevará a cabo durante dos fines de semana. Heidi Erpelding-Welch, desarrolladora principal del programa de educación continua de UNLV, dijo que espera ver de 10 a 15 estudiantes inscribirse en la clase inaugural del curso.

“Realmente está ayudando a las personas a continuar su educación y aprender las mejores prácticas en la fuerza laboral”, dijo.

Detalles

Erpelding-Welch dijo que la clase se centrará principalmente en estudiantes no tradicionales, muchos de los cuales buscan un cambio de carrera.

“Estamos trabajando con personas para desarrollar nuevas habilidades”, dijo.

La clase ayudará a preparar a los estudiantes que quieran convertirse en un piloto comercial de drones mediante la instrucción práctica, así como en un aula y en línea. La clase ayudará a preparar a los estudiantes para la evaluación de la Parte 107, un examen de la Administración Federal de Aviación que otorga permiso a los pilotos de drones para operar con pequeños drones comercialmente, pero Erpelding-Welch dijo que la clase va más allá de los requisitos básicos de la FAA.

Los instructores también se centrarán en temas como las operaciones seguras de drones y mejores prácticas. Estas habilidades se pueden aplicar a empleos en una variedad de industrias, desde fotografía y construcción hasta búsqueda y rescate y seguridad.

“Hablaremos sobre regulaciones … hablaremos sobre algunos de los problemas de exportación, las políticas y la percepción pública, y las regulaciones”, dijo Jonathan Daniels, Director Ejecutivo de Praxis Aerospace Concepts Inc., que desarrolló el plan de estudios del curso. “La gente dice que necesitamos algo más que la Parte 107 (conocimiento), y este programa encaja”.

La FAA espera un “crecimiento fenomenal” en la industria de UAS en los próximos 20 años, según un informe de marzo de la administración. Espera que la flota comercial de aviones no tripulados alcance más de 451 mil para 2022, en comparación con los 111 mil en 2017, y que la cantidad de pilotos de aviones no tripulados llegue a 301 mil para 2022, más de cuatro veces la cantidad en 2017.

Las habilidades que se enseñan en este curso “se ajustarán a las necesidades del empleador”, dijo Daniels.

Industria local

Nevada es el primer estado con un programa de certificación de aviones no tripulados, según Daniels. Dijo que más programas relacionados con drones como este podrían combatir la desinformación en la industria de drones y propulsar al estado como líder de la industria.

La industria de drones de Nevada no está “al frente de la curva de la campana”. No somos los últimos en la nación “, dijo. “No estamos tan lejos como podríamos estar. Con programas como este, podríamos adelantarnos a esa curva “.

Erpelding-Welch dijo que Nevada está estableciendo estándares para el resto de las industrias de drones del país.

“Es una industria en crecimiento aquí”, dijo. “Es una oportunidad para nosotros para formar la fuerza laboral … y asegurarnos de que lo hagan de la manera más segura y ética”.

Chris Walach, director ejecutivo del Instituto de Sistemas Autónomos de Nevada, dijo que la certificación de UNLV ejemplifica la importancia de la educación en el desarrollo de la industria de drones de los estados.

“Esto demuestra que todo lo que hacemos en uno u otro sentido se basa en la investigación, el desarrollo y la educación”, dijo.

The first session of the Unmanned Aircraft Systems Certificate Program will take place Feb. 22-24 and March 1-3. Registration is $1,899.

The program is open to anyone, and registration is currently open. Those interested can reach out to continuing.education@unlv.edu or 702-895-5099 with questions or learn more at http://continuingeducation.unlv.edu/catalog/unmanned-aircraft-systems-certificate-program.