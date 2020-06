Uso de cubrebocas obligatorio

El gobernador Steve Sisolak habla durante una conferencia de prensa en Carson City el miércoles, 24 de junio de 2020, donde anunció una directiva que obliga a los nevadenses a portar protectores faciales en la mayoría de los lugares públicos. (Colton Lochhead/Las Vegas Review-Journal)

Una estatua de Julio César con un cubrebocas en Caesars Palace del Strip en Las Vegas el miércoles, 24 de junio de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El gobernador Steve Sisolak habla durante una conferencia de prensa en Carson City el miércoles, 24 de junio de 2020, donde anunció una directiva que obliga a los nevadenses a portar protectores faciales en la mayoría de los lugares públicos. (Colton Lochhead/Las Vegas Review-Journal)

CARSON CITY — Con el aumento de las infecciones por COVID-19 en el estado y el amplio desprecio del público por el uso de coberturas para la cara, el Gobernador Steve Sisolak hizo el miércoles que Nevada fuera el estado número 17 en exigir que las personas usaran cubrebocas en casi todos los espacios públicos para ayudar a contener la propagación de la enfermedad.

La directiva del gobernador, efectiva a las 11:59 p.m. del jueves, se aplica en todos los espacios públicos interiores y exteriores donde la gente se congregue y donde no sea posible un distanciamiento social de al menos seis pies.

Contiene exenciones, como para los niños menores de 10 años, los que padecen condiciones médicas o discapacidades específicas y las personas que comen y beben en restaurantes y bares, pero también requiere que los negocios instituyan una política de “sin cubrebocas, no hay servicio”.

“No sé por qué o cuando la protección de nuestra salud y la vida de nuestros vecinos se convirtió en una decisión política, partidista o incluso filosófica. Para mí no es ninguna de esas”, mencionó el gobernador en una conferencia de prensa al final de la tarde. “Es una necesidad médica, una obligación humana, y es bueno para los negocios”.

El gobernador ha pedido constantemente al uso de cubrebocas en público desde los primeros días del brote, que cobró su primera víctima en Nevada el 15 de marzo. Desde entonces, casi 500 personas más han muerto con un total de casos confirmados hasta la fecha de más de 14 mil.

“Esta orden es un mandato para que la gente use cubrebocas”, señaló el gobernador. “El mandato se implementa en personas y en las empresas. Esperamos que entiendan la gravedad de la situación y que voluntariamente usen cubrebocas. Funciona. Quiero decir que cada profesional médico responsable les dirá que un cubrebocas ayuda a reducir la propagación de una enfermedad infecciosa. Cualquiera que esté negando eso sólo está negando la realidad”.

Bill M. Welch, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Nevada, estuvo de acuerdo: “Usar cubrebocas ayudará a limitar la propagación de la enfermedad y a garantizar que los hospitales de nuestro estado puedan satisfacer las necesidades de quienes necesitan atención médica”, comunicó en una declaración.

Permanecer en Fase Dos

La semana pasada Sisolak pidió a su equipo de asesores médicos que revisaran una política “optimizada” sobre los cubrebocas, ya que el estado estableció un récord diario de nuevos casos. Ese récord fue superado el martes. El gobernador llevó al estado a la Fase Dos en su plan de reapertura el 29 de mayo, pero anunció el 15 de junio que el estado se mantendría allí, ya que las métricas clave de infección comenzaron a aumentar. Reiteró el miércoles que el estado permanecería en dicha fase.

“Cualquier discusión sobre la entrada a la Fase Tres será pospuesta”, comentó Sisolak.

Los últimos nueve días han visto los seis mayores aumentos de casos diarios del estado, con otro récord de 462 el martes, según el sitio web de respuesta del coronavirus del estado. En el mismo lapso, la tasa acumulativa de resultados positivos en las pruebas generales ha subido del 5.2 al 5.7 por ciento, y el promedio de siete días subió del cuatro al 10.7 por ciento. El número de hospitalizaciones confirmadas (265) es el más alto desde el 13 de mayo.

La directiva hace excepciones para las personas que comen o beben en restaurantes o bares. También están exentas las personas que salen a caminar, correr, pasear o nadar, siempre que se posicionen distanciados unos de otros.

Las personas con una discapacidad o condición médica que dificulte la respiración o que por cualquier otra razón no puedan usar un protector facial, las personas con problemas de audición, los niños menores de 10 años y las personas sin hogar también están exentas en virtud de la directiva, aunque se alienta a los niños de entre dos y nueve años a usarlos mientras estén en público.

“Por su bien”

En cuanto a la posible aplicación de la ley, quienes desobedezcan la directiva podrían ser multados por las autoridades o enfrentarse a una sanción civil.

“Espero que no lleguemos a ese punto en el que voy a tener policías caminando con un libro de multas para la gente”, señaló Sisolak. “Esa no es la intención de esto, y siempre habrá gente que va a preguntar qué sanción se le impartirá a una persona que no lleve un cubrebocas. Quiero llegar al 95 por ciento de la gente que entienda que es lo mejor por su bien”.

La decisión del gobernador surgió después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, emitiera la semana pasada una orden de uso obligatorio de cubrebocas para los residentes cuando estén en público en el interior. Sólo cuatro estados, Iowa, Montana, Dakota del Sur y Wisconsin, no tienen ningún requerimiento obligatorio de cubrebocas. Hasta el miércoles, Nevada era uno de los ocho estados que requerían el uso de cubrebocas para los empleados de negocios. Veintiún estados tienen requisitos de uso de cubrebocas en partes de ellos o para algunos empleados, según un sitio web de seguimiento.

Sisolak concluyó que era “desalentador que esto se haya convertido en un tema partidario sobre si la gente quiere usar un cubrebocas o no. Esto no se trata sobre partidismo; no es por quién vas a votar para presidente, no se trata de tus derechos… se trata de proteger la salud y el bienestar de todos con los que entres en contacto. De eso es de lo que estamos hablando”.