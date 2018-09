Uso de escuela de un edificio Luterano despierta quejas sobre iglesia-estado

Mount Olive Lutheran Church en 3975 S Sandhill Road fotografiado el martes, 18 de septiembre de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

John Haynal, el receptor estatal de Discovery Charter School, habla durante una entrevista con el Las Vegas Review-Journal el viernes, 14 de septiembre de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Angela Hillman enseña a los estudiantes de kínder en Discovery Charter School el viernes, 14 de septiembre de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

John Haynal, el receptor estatal de Discovery Charter School, posa para una foto el viernes 14 de septiembre de 2018 en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Un grupo nacional que lucha por la separación de la iglesia y el estado está teniendo problemas con el nuevo campus de Discovery Charter en la Iglesia Luterana Mount Olive en Las Vegas, pidiendo a la escuela que elimine los símbolos religiosos.

La Freedom From Religion Foundation, con sede en Wisconsin, envió una carta a los funcionarios escolares este mes argumentando que la exhibición de varias cruces en las paredes dentro de la escuela y fuera del edificio de la iglesia viola las resoluciones judiciales que prohíben a las escuelas públicas exhibir mensajes religiosos.

“La apariencia de que la escuela respalda el cristianismo es abrumadora e innegable”, escribió Christopher Line, un compañero legal de la fundación. “Si Discovery desea continuar arrendando de una organización religiosa, debe garantizar que el entorno escolar cumpla con la Constitución”.

John Haynal, el receptor designado por la Autoridad de Escuelas Públicas del Estado de convertir la escuela fuera de problemas, dijo que su equipo sacó dos cruces dentro del edificio tan pronto como la institución se trasladó a la propiedad de la iglesia cerca de los caminos de Sandhill y Flamenco en julio.

También manifestó que una pancarta que da la bienvenida a los visitantes de Mount Olive y que lleva un símbolo de cruz se moverá al frente de la iglesia y lejos de la entrada de la escuela antes del 1 de octubre.

La pancarta azul de Discovery reemplazará a la pancarta de la iglesia, afirmó.

La escuela arrienda 6 mil 800 pies cuadrados de la iglesia, que incluye un edificio separado detrás del santuario principal y un espacio compartido en el pasillo de la beca de la iglesia, que la escuela utiliza como una cafetería y para el arte, explicó Haynal.

La puerta del santuario está cerrada durante el horario escolar, y Discovery tiene uso de la sala de confinamiento y de hermandad de 6 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes, informó.

Haynal atribuye la queja a una persona que estaba en una facción descontenta con los cambios que ocurrieron el año pasado cuando fue nombrado para hacerse cargo de la escuela, que tuvo problemas en sus grados de primaria.

“Creo que su creencia es que él representa a todos”, destacó Haynal. “Y es solo para mí una agenda para adultos. Hicimos todo apropiadamente”.

Comentó que la escuela recibió una queja similar de otra organización nacional, Americans United for Separation of Church and State, que instó a Discovery a trasladarse a un campus no religioso.

La Freedom From Religion Foundation no proporcionó el nombre del demandante, pero Line mencionó en una entrevista que provenía de un residente local que estaba preocupado por la posibilidad de que la escuela chárter pública se mudara a una iglesia.

Informado sobre la respuesta de Haynal, Line dio la bienvenida a la eliminación de las cruces hasta el momento.

Pero no está claro si una cruz en el frente del santuario, que enfrenta a Sandhill Road, podría causar problemas legales.

Line argumentó que si los estudiantes no están ingresando cerca de la cruz y no están expuestos a ella todos los días, entonces podría ser permisible.

“Realmente se trata solo de tomar medidas para asegurar que esté muy claro que la escuela pública no está afiliada con las enseñanzas de la iglesia”, recalcó Line.

Haynal argumenta que solo puede controlar el área que la escuela está arrendando, no el santuario.

“Doy mi palabra a mi público, a mis padres y a mis alumnos de que este será un ambiente de escuela pública inigualable”, finalizó. “Y solo eso”.