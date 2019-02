Va y viene la nieve del valle de Las Vegas

Yoko Fitzgerald, a la izquierda, y Gina Kim, todos de Henderson, se abrigaron mientras caminaban por Seven Hills Drive durante una fría mañana el lunes 11 de febrero de 2019 en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La nieve cae fuera del Las Vegas Review-Journal el domingo 10 de febrero de 2019. (Mike Shoro / Las Vegas Review-Journal)

Partes del valle de Las Vegas recibieron una sorpresa de invierno el domingo por la noche: nieve.

Si bien la nieve y el viento, en su mayoría en Summerlin y en las partes noroeste del valle, crearon una bonita postal invernal y algo de conducción nerviosa, no se mantuvo por mucho tiempo.

“Partes del valle vieron algo de nieve ligera, pero nada medible”, indicó el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, Barry Pierce. “Tuvimos un frente frío y un sistema de tormentas bastante potente, justo cuando llegó, hacía bastante frío para producir nieve”.

La mayor parte de la nieve cayó entre las 7 y las 9 p.m., agregó Pierce. El área alrededor del Aeropuerto Internacional McCarran también experimentó un revuelo al igual que el valle central y partes de Henderson.

❄ Well this doesn't happen very often! We are seeing some flakes at the NWS Las Vegas office with nothing able to stick. Enjoy it because it won't last much longer! ❄ #vegasweather #nvwx pic.twitter.com/ufuO1UG6zV — NWS Las Vegas (@NWSVegas) February 11, 2019

“Por lo general, podemos ver nieve ligera que no se acumula dos o tres veces entre diciembre y febrero”, destacó Pierce. “Cuando se habla de acumular nieve, es un poco más raro para el valle”.

Más de mil clientes de NV Energy se quedaron sin electricidad el domingo por la noche, pero a partir de las 5 a.m. del lunes, casi todos recuperaron su energía.

Y de acuerdo con los informes de incidentes de la policía de Las Vegas, no hubo una cantidad inusual de accidentes de tráfico reportados. Los caminos fueron generalmente secados alrededor de las 5 a.m.

It is snowing in Las Vegas and my dog has no idea what is happening. 🤣😁👍🌨❄☃️#dogs #polarvortex #snow pic.twitter.com/KYW1sXRX7U — DeCarleyTrading.com (@carleygarner) February 11, 2019

El sol regresará al valle, pero las temperaturas más frías de lo normal se mantendrán durante la primera parte de la semana, agregó Pierce.

La máxima diurna del lunes solo alcanzará los 51 grados, muy por debajo del promedio de 62, detalló Pierce, y la mínima de la noche bajará a 33 grados.

El martes se calentará ligeramente a 55 grados, pero las nubes volverán el miércoles, con un 50 por ciento de probabilidad de lluvia durante las horas de la tarde y noche, afirmó Pierce.

Las totales de nieve en Mount Charleston no estuvieron disponibles a partir de las 5 a.m., pero las máximas diurnas alcanzarán los 34 el lunes y los 38 el martes.

Kyle Canyon podría recibir hasta seis pulgadas de nieve el miércoles, mientras que Lee Canyon podría recibir hasta ocho, concluyó Pierce.