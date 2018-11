EL FUEGO comenzó en el ático y se extendió rápidamente por el edificio de apartamentos de madera de dos pisos.

Cuando los bomberos llegaron al complejo del valle central, las llamas eran demasiado intensas para que pudieran ingresar al segundo piso.

No encontrarían a Myriam Hernández Estrada, de 26 años, sino hasta más tarde con su cuerpo quemado enterrado bajo los escombros.

La muerte de la mujer pudo haber sido prevenible.

Desde 2011, el Departamento de Bomberos del Condado de Clark ha respondido a más de 50 incendios en el complejo Solaire Apartments en East Karen Avenue.

El incendio del 5 de agosto que mató a Estrada fue uno de los tres incendios de este año en el complejo con problemas cerca de Sahara Avenue y Maryland Parkway, y se produjo después de 14 incendios en 2017.

“Te vas a dormir y nunca sabes si despertarás de nuevo”, dijo la residente Marion Robinson, de 50 años, quien ha vivido allí desde febrero. “Se juega con la vida de la gente aquí”.

Robinson no es la única que tiene motivos para preocuparse.

Mientras que los hoteles en el Strip se han convertido en fortalezas a prueba de fuego y los edificios públicos y comerciales absorben la mayor parte de la atención de las agencias de inspección con poco personal, la seguridad contra incendios en el núcleo urbano del valle se ha quedado atrás, a veces con consecuencias mortales.

You go to sleep and never know if you’re going to wake up. You’re playing with people’s lives here.

Una investigación del Las Vegas Review-Journal de un mes de duración, encontró que la mayoría de los incendios mortales se agrupaban en áreas con casas y apartamentos más antiguos, donde no se utilizan medidas de seguridad actuales como rociadores y detectores de humo interconectados.

De los 41 incendios fatales en la ciudad de Las Vegas durante la última década, 35 ocurrieron en las tres zonas más antiguas y urbanas de la ciudad, dejando 38 muertos.

Los vecindarios más antiguos en el Condado de Clark no incorporados (con estructuras construidas entre los años sesentas y ochentas) también suelen ver más incendios que áreas con nuevas construcciones, informó el portavoz del Condado de Clark, Erik Pappa.

Los gobiernos locales tienen poco poder para obligar a los propietarios a realizar actualizaciones de seguridad a los edificios existentes más allá de los códigos requeridos en el momento en que se construyeron.

El complejo de apartamentos Solaire se remonta a 1979 e incluye más de 80 edificios de dos pisos con revestimiento de madera.

Westland Real Estate Group, con sede en el sur de California, es el propietario del complejo y más de otros 30 en el valle de Las Vegas, señaló la gerente de marketing, Dena Lerner.

“En Las Vegas, hemos tenido un par de incendios aquí y allá, pero aparte de Solaire, no ha habido mucho”, comentó Lerner. “Tratamos de comprar edificios que son de ladrillo, y creo que eso tiene algo que ver con eso. Los edificios de madera tienen una propensión a incendiarse”.

El jefe de bomberos del Condado de Clark, Greg Cassell, dijo que varios de los recientes incendios en Solaire, incluido el mortal en agosto, comenzaron en el ático común, que está abierto a lo largo de un edificio de apartamentos, lo que permite que las llamas se propaguen rápidamente.

Este tipo de construcción se puede encontrar en edificios más antiguos del valle, detalló Cassell.

“Hemos tenido muchos incendios en los apartamentos en Karen a lo largo de los años”, destacó. “Es problemática la forma en que se construyeron, cómo se construyeron y de lo que se hicieron hace muchos años”.

La causa exacta del incendio que mató a Estrada no ha sido determinada. Los investigadores han regresado al complejo “varias veces” desde el 5 de agosto, una vez con un ingeniero eléctrico para examinar las unidades de aire acondicionado instaladas en el techo, según Pappa, el portavoz del condado.

“Sabemos que el incendio comenzó en el espacio del ático, pero estamos tratando de reducir ese alcance”, señaló.

Desde 2008, 141 incendios han matado a 159 personas en el valle de Las Vegas, una pequeña fracción de los miles de incendios que combaten los bomberos del valle cada año.

La gran mayoría de los incendios mortales tuvieron lugar en casas unifamiliares, apartamentos o casas móviles.

“Las personas corren el riesgo de un incendio en cualquier lugar donde vivan, trabajen o convivan. Pero los incendios residenciales han sido responsables de casi toda la pérdida de vidas en nuestra comunidad”, agregó el Subjefe de Bomberos de Las Vegas, Robert Nolan.

Cuando un incendio en el MGM Grand mató a 85 personas el 21 de noviembre de 1980, provocó una reforma de la seguridad de los hoteles en todo el país. Pero los requisitos de extinción de incendios en apartamentos y casas, especialmente los más antiguos, siguen siendo mucho más relajados que los de hoteles, edificios comerciales, escuelas e instalaciones médicas.

People are at risk of a fire anywhere they live, work or recreate. But residential fires have accounted for almost all of the loss of life in our community.

Robert Nolan, Las Vegas Deputy Fire Chief and Fire Marshal