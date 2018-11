Cuando se desató un incendio en un edificio de apartamentos de Las Vegas en medio de una noche de agosto, el momento fue fortuito para la gente que estaba dentro.

Aunque el incendio amenazó a los inquilinos y sus vecinos, las nueve personas dentro de las dos unidades escaparon con vida.

Dos meses antes, no habrían podido hacerlo. En aquel entonces, los apartamentos carecían de detectores de humo que funcionaban, y las ventanas estaban bloqueadas con barras antirrobo que no se podían abrir.

Una inspección realizada el 23 de junio llevó al propietario del edificio a solucionar los problemas. Fue el primer salvamento documentado por un equipo de inspectores de bomberos de Las Vegas que examinaron los apartamentos en los barrios más antiguos y urbanos de la ciudad: lugares con la mayor pérdida de vidas, la mayor necesidad y el mayor volumen de llamadas.

“Desafortunadamente, a los incendios les gustan estas áreas”, dijo el inspector de incendios de la ciudad, Scott Thompson. “Es por eso que estamos más enfocados ahora”.

Thompson y Todd Friley conforman el grupo de trabajo de inspección de incendios de los apartamentos de la ciudad, cuyo objetivo es frenar la gran cantidad de riesgos de incendio que pueden pasar desapercibidos durante años en complejos residenciales de alta densidad.

Durante un período de cinco años que comenzó en abril de 2013, los inspectores de incendios de Las Vegas fallaron en casi el 39 por ciento de los 10 mil 245 edificios comerciales y residenciales que evaluaron.

Muchos lugares fueron reincidentes: hubo 3 mil 954 inspecciones fallidas en mil 138 propiedades individuales. Casi tres cuartos de esas propiedades se encuentran dentro de los códigos postales 89101, 89102, 89104, 89106 y 89108. Todos están ubicados en los barrios 1, 3 y 5 de Las Vegas.

Escasos recursos

Los inspectores de incendios de la ciudad siempre han revisado los edificios de apartamentos (cualquier cosa con tres o más unidades), pero esas inspecciones tendían a ser impulsadas por quejas, porque los apartamentos tienen una prioridad más baja que las escuelas, hospitales y hogares de cuidado.

La situación es similar en el Condado de Clark no incorporado, donde las inspecciones de los apartamentos y otros edificios residenciales comerciales suelen ser provocados por quejas del público o del departamento de bomberos.

“Aunque nos gustaría inspeccionar cada propiedad comercial y comercial-residencial cada año, esto no es posible”, escribió el portavoz del condado Erik Pappa en un correo electrónico.

La ciudad tiene solo 15 inspectores de bomberos para revisar casi 21 mil 789 edificios comerciales y residenciales, incluidas unidades de vivienda individuales dentro de edificios de apartamentos, comentó el subjefe de bomberos de Las Vegas, Rick Rozier.

En Las Vegas, la carga de trabajo se divide de la manera más equitativa posible entre el personal, pero los recursos se agotan y hay que tomar decisiones.

El enfoque actual en los apartamentos es esencialmente un programa piloto de dos personas. Mientras Thompson y Friley se concentran en los edificios de apartamentos, sus áreas de inspección asignadas regularmente están siendo cubiertas por otros.

There will continue to be fires. We can’t fix that. But we can do this. This is our answer.

Scott Thompson, Fire inspector for Las Vegas Fire and Rescue