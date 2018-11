LOS ROCIADORES automáticos de incendios, las alarmas de humo interconectadas y las inspecciones más frecuentes encabezan la lista de deseos de los funcionarios que buscan hacer que las casas en el Valle de Las Vegas estén más seguras contra fuegos.

Pero convertir esos deseos en realidad es difícil porque Nevada no permite a los gobiernos locales la libertad de promulgar ciertas leyes, la modernización es costosa, contratar personal suficiente para inspeccionar las casas regularmente y algunas personas simplemente ignoran los riesgos de incendio en sus casas.

“Los aspersores están en la parte superior de mi lista”, dijo el jefe de bomberos del Condado de Clark, Greg Cassell, comentó. “Si el estado lo ordenara y lo apoyara financieramente, sería lo más importante para avanzar, pero eso requeriría cambios legislativos”.

Desde 2008, 141 incendios han matado a 159 personas en el valle de Las Vegas. De esos incendios, la mayoría ocurrió en áreas más antiguas, donde las viviendas unifamiliares y los apartamentos, dependiendo de cuándo se construyeron, no utilizan medidas de seguridad modernas y pueden pasar varios años entre las inspecciones de incendios.

Sprinklers are at the top of my list. If the state mandated and financially supported that, it would be the biggest thing moving forward. But that would require legislative changes.

Clark County Fire Chief Greg Cassell