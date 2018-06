Varios candidatos de Nevada tienen antecedentes penales

John Bonaventura, ex agente de policía, espera su aparición en la corte por robo y cargos ilegales en Las Vegas en 2017. (Las Vegas Review-Journal)

Ryan Bundy, hijo del ranchero de Bunkerville, Cliven Bundy, es visto en el centro de Las Vegas el martes 9 de enero de 2018. (Chase Stevens Las Vegas Review-Journal)

Dennis Hof (Las Vegas Review-Journal)

Mack Miller, candidato republicano para la Asamblea Estatal de Nevada, Distrito 5. (Michael Quine / Las Vegas Review-Journal) @ Vegas88s

James Dean Leavitt, visto en 2016 en Las Vegas. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El fideicomisario Kevin Child de la Junta Escolar del Condado de Clark, visto en 2017. (Las Vegas Review-Journal)

Aaron Manfredi (Las Vegas Review-Journal)

Steve Sanson (Las Vegas Review-Journal)

Uno ha sido acusado de robo e intervenciones telefónicas, otro fue declarado culpable de agresión doméstica y acusado de agitar una pistola mientras estaba ebrio, y uno más es un desertor del ejército.

Estos son algunos de los candidatos políticos en la votación de Nevada este año, y eso está causando profunda preocupación en algunos círculos políticos.

Los votantes de Nevada tienen muchas opciones en las urnas, incluida la elección de un nuevo gobernador.

Uno de los contendientes por el trabajo más importante del estado es John Bonaventura, el ex agente de policía en conflicto que fue acusado por un gran jurado de robo, mala conducta de un funcionario público y cargos de intervenciones telefónicas. Fue acusado de grabar ilegalmente conversaciones de 2013 a 2015 y de dar a su vocero, Louis Toomin, un aumento para ayudar a pagar una casa que Bonaventura alquiló de Toomin.

En 2015, el Condado de Clark eliminó la oficina del alguacil de Las Vegas, y Bonaventura, un demócrata, fue derrocado. Dijo que los comisionados del condado, incluidos los actuales candidatos a gobernador Chris Giunchigliani y Steve Sisolak, conspiraron contra él.

“Tiraron de los hilos políticos e intercambiaron favores con otros funcionarios electos para eliminarme”, declaró Bonaventura el jueves. “Ellos sabían que podría competir contra ellos algún día”.

Toomin, quien nunca fue acusado de un crimen, se postula para el Distrito 15 de la Asamblea.

Aflicciones de la Asamblea GOP

Cinco candidatos a la Asamblea republicana se han encontrado con problemas legales.

Mack Miller, un republicano que se postuló para el Distrito 5 de la Asamblea, fue condenado por deserción y cumplió 18 meses por abandonar a sus camaradas del Ejército durante la Guerra de Iraq. Michael McDonald, un republicano que se presenta para el Distrito 20 de la Asamblea, está acusado de falsificar pruebas en el tribunal de familia. Fue arrestado en abril y acusado de tres cargos de falsificación y robo.

En el Distrito 13 de la Asamblea, el republicano Steve Sanson, quien se postuló cuatro veces sin éxito en el cargo, compite con otros dos en las primarias republicanas del martes. Sanson fue declarado culpable de violencia doméstica por una disputa en 1997 con su ex esposa. En 2010, fue arrestado en el Hilton de Las Vegas por cargos relacionados con armas de fuego después de que fue visto portando dos armas mientras estaba en estado de embriaguez.

Sanson, un veterano de Infantería de Marina, comentó el jueves que ambos casos fueron sellados por un juez, y se negó a discutirlos.

“Mis abogados me dieron órdenes estrictas de que cuando se sella un caso, es confidencial, y se supone que usted no debe hablar sobre eso”, argumentó Sanson. “¿Por qué no me persigues por algo que he hecho en este momento? Que no es nada ¿Por qué no hablas de todo lo bueno que he hecho?”

Sanson señaló su récord de causas vencedoras de veteranos, incluido el cabildeo para un tribunal de veteranos.

El director ejecutivo de la Asamblea Republicana, Eric Roberts comentó que los problemas que involucran a los candidatos republicanos son preocupantes, especialmente porque algunos de los aspirantes avanzarán a la votación de noviembre. McDonald, por ejemplo, no enfrenta oposición primaria, y Miller se está ejecutando contra un candidato que ha hecho poca o ninguna campaña.

“Eso es bastante malo para nuestro partido si nominamos a ese tipo de personas y están ganando carreras”, explicó Roberts, y agregó que el comité realiza verificaciones de antecedentes de candidatos serios, pero no respalda en carreras primarias abiertas.

Aún así, señaló Roberts, no hay mucho que el comité pueda hacer para evitar que los candidatos con antecedentes penales se presenten. Y la oficina del secretario del Estado de Nevada afirma que, en la mayoría de los casos, si se restauraron los derechos de voto de una persona, una condena no impide que uno se postule para el cargo.

“Siempre te gustaría poder hacer más”, agregó Roberts. “No sé cómo evitarás que Michael McDonald ocupe un asiento que no sea competitivo. Tienes a un tipo que ha sido arrestado y él es el único que se lanza para el cargo”.

En el distrito 36 de la Asamblea rural, el republicano: Dennis Hof, un famoso propietario de un burdel, está intentando desbancar al asambleísta republicano James Oscarson.

Hof ha sido acusado de agredir sexualmente al menos a dos mujeres que trabajaban para él. Oscarson se declaró culpable de un cargo de conducta desordenada en 1997 después de un incidente en un juego de hockey.

Otros candidatos

En la carrera por el juez de paz de Las Vegas, el ex regente James Dean Leavitt fue acusado formalmente en 1998 por conducir imprudentemente después de golpear a un señalero de la carretera. Fue declarado culpable de un delito menor y se le suspendió su licencia de conducir.

Aaron Manfredi, un candidato republicano para administrador público del Condado de Clark, fue declarado culpable de una falta grave en 2015 después de acusaciones de que tuvo relaciones sexuales con una adolescente embarazada en el centro de detención juvenil del condado.

Un par de candidatos no han sido condenados, pero han recibido mucha atención negativa.

El fideicomisario de la Junta Escolar del Condado de Clark, Kevin Child, quien está buscando la reelección, ha sido acusado de acoso y se le prohíbe visitar los campus de las escuelas. El candidato a gobernador Ryan Bundy y su familia se vieron involucrados en un enfrentamiento de alto perfil con el gobierno federal en 2014. Pasó un tiempo en la cárcel pero no fue condenado.