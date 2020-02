Varios visitantes de Las Vegas ganan 100 mil dólares a lo largo del Strip

(Paris Las Vegas, Rio via Twitter)

Visitantes de dentro y fuera del Strip de Las Vegas están celebrando ganancias de 100 mil dólares a través de diferentes medios.

Russell Dobitz de New Glarus, Wisconsin, se llevó un premio de 100 mil dólares el sábado en la tragamonedas Double Blessings de París Las Vegas, informó el casino en su cuenta de Twitter.

Para tu información, New Glarus está a unas 100 millas al oeste de Milwaukee.

What a way to start February! 🙌 CONGRATULATIONS 🥳 to Mr. Dobitz from New Glarus, WI for winning a $100,000 jackpot here at Paris Las Vegasl! 🎰 pic.twitter.com/5w5qf0ItMI — Paris Las Vegas (@ParisVegas) February 6, 2020

En Río, Katherine C. de Covington, Louisiana, celebró su cumpleaños con una escalera real en una mesa de póquer de tres cartas, ganándole 100 mil dólares.

Más geografía: Covington está a unas 42 millas al norte de Nueva Orleans, pero un viaje alrededor del lago Pontchartrain añadirá 20 millas más al viaje.

Congrats to Katherine C. from Covington, LA for hitting a Royal Flush and winning $100,000! … and HAPPY BIRTHDAY! 🥳🥂🎂 #TimetoGetLucky #TimetoGetPaid pic.twitter.com/uoTYFucdmQ — Rio Las Vegas (@RioVegas) February 6, 2020

Ganadores a través del valle de Las Vegas

En el Hotel California, Preston, un visitante de California, ganó 15 mil 497 dólares en una máquina tragamonedas Double Diamond.

Congratulations to Preston from California who hit this $15,497 jackpot at the California casino! #TheCalCasino #BConnectedWinners pic.twitter.com/w1iGmywBCe — California Casino (@thecalcasino) February 5, 2020

En Binion’s, un jugador de una máquina de 10 centavos Dragon Link golpeó un bono de hipervínculo para cobrar 13 mil 794.90 dólares.

Our latest big time winner was playing a Dragon Link $.10 Happy & Prosperous progressive. They got into a hyperlink bonus & locked up the machine for an awesome $13,794.90 payday!! Stop by Binion’s 24/7 & try your luck!! #binions #binionslv #dtlv #fremontstreet pic.twitter.com/D8yEWS5uqd — Binion's (@BinionsLV) February 5, 2020

En Downtown Grand, la apuesta de Cameron en una mesa de Blackjack 21+3 le ganó nueve mil 372 dólares.

Winner, winner! Congrats to Cameron on hitting a 21+3 side bet on one of our #blackjack tables last night for $9,372! #DowntownGrandLV pic.twitter.com/1FCqPkiw2C — Downtown Grand (@DowntownGrandLV) February 5, 2020

En Fremont, un jugador de video keno convirtió un golpe de siete puntos en siete mil dólares.