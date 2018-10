¡#Vegas Stronger!; A un año de la tragedia

Erick Silva, de 21 años de edad, estaba trabajando como guardia de seguridad. Cayó abatido por las balas asesinas mientras auxiliaba a decenas de personas. Es recordado como un verdadero héroe. Lunes 1 de octubre de 2018, en Las Vegas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

A un año del horrendo tiroteo acaecido el primero de octubre de 2017; la comunidad local, turistas y mucha gente alrededor del mundo mediante oraciones y plegarias, nos unimos para mostrar que Las Vegas es ¡Great, Proud & Strong.

La ciudad mostró una fortaleza inusitada, una solidaridad que pocas veces ha borrado cualquier diferencia para permitirnos recordar, todos juntos, una de las tragedias, si no la peor, que se haya vivido en Las Vegas.

A un año del horrendo tiroteo acaecido el primero de octubre de 2017; la comunidad local, turistas y mucha gente alrededor del mundo mediante oraciones y plegarias, nos unimos para mostrar que Las Vegas es ¡Great, Proud & Strong!

¡Más fuertes que nunca!

Hubo muchas actividades en memoria de las víctimas de un acto violento sin sentido. El cobarde asesino disparó a la multitud que celebraba un concierto de música country, nunca supo que privó de la vida a 58 personas, a gente que soñaban con sus respectivas familias, que contribuían en el enriquecimiento de una nación que se ha caracterizado por impulsar a la democracia y el orden en el mundo. En Las Vegas quedaron perpetuados los rostros de “hermosas vidas” truncadas de tajo.

El tenista Andre Agassi manifestó: “¿Qué es la fuerza? La fuerza no es enojo, la fuerza no es vengativa. La fuerza no es ira. La fuerza es la unidad”, en nuestro caso, a un año de la tragedia somos testigos de cómo “la fortaleza se transformó en personas que acomodaba carros y, esa noche, se convirtieron en médicos; las madres que se transformaron en socorristas de emergencia; las hermanas que protegieron a sus hermanos, porque los quieren con un amor que no tiene límites”.

La reflexión del atleta, representa asimismo un profundo agradecimiento al personal de primera respuesta, que llevó incansablemente a los turistas y locales, a un sitio seguro hasta el amanecer.

“Son nuestros médicos y cirujanos, todos ellos, los que acudieron a las llamadas de los necesitados. Es la policía quien trabaja para hacer que esta ciudad sea segura nuevamente. Son los negocios locales, los que se convirtieron en santuarios para que las personas corrieran. La fuerza no es mala ni está mal dirigida. La fortaleza es la voz de la comunidad y el amor frente a lo indescriptible”, externó Cynthia Ganey, presidenta de Jus Run, entidad organizadora de un evento de recaudación para las víctimas y sus familiares, realizada el domingo 30 de septiembre en el Downtown.

¡Mostrémosle al mundo lo que realmente significa Vegas Strong!

En el primer aniversario, en esta ciudad, recordamos a quienes perdieron la vida, honramos su memoria y reconocemos, con agradecimiento, a sobrevivientes y los primeros en acudir a brindar ayuda.

Al conmemorar el primer aniversario de la tragedia del 1 de octubre, El Tiempo ofrece un recorrido breve por algunos de los eventos que se realizaron en Las Vegas.

> Muro en homenaje a las 58 victimas

El lunes primero de octubre se llevó a cabo la dedicación formal de un nuevo muro para recordar a las víctimas en el Jardín de Sanación Comunitaria de Las Vegas, ubicado en el 1015 S. Casino Center Blvd.

Se llevó a cabo la lectura de los nombres de las 58 víctimas. Los presentes observaron con respeto, las facilidades que tiene el monumento, que ha ido exhibiendo artículos personales de las víctimas, la gran mayoría donadas por los familiares.

Por ejemplo, Regina y Billy Bob, dos sobrevivientes de la masacre efectuaron su boda en el jardín de sanación, a la que acudieron muchos invitados y amigos que se solidarizaron en una jornada por la paz y el amor.

> Proyecto Retratos de Las Vegas

Los comisionados del Condado Clark presentaron a la artista Ellen Abramo de Nazareth, de Pensilvania, una proclamación en honor a ella y a su prima Kourtney Struempf de Marietta, Georgia, por organizar el Proyecto de Retratos de Las Vegas, cuyo objetivo es rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el tiroteo., Mary Jo von Tillow, esposa de Kurt von Tillow, participó en la ceremonia de apertura. Kurt cayó abatido en el tiroteo del festival Route 91.

La exhibición de retratos se encuentra en el Centro de Gobierno del Condado Clark.

Mary Jo y Kurt de Cameron Park, California, se reunieron con otros cuatro miembros de su familia en Las Vegas el año pasado para asistir al festival. La sobrina y cuñada de ambos, residentes en el norte de California fueron asesinadas.

“Mi familia ha tenido problemas desde esa noche y nuestra recuperación continúa”, dijo Mary Jo von Tillow, agregando que “gran parte de nuestra recuperación y avance ha sido el apoyo de muchas personas en todo el mundo, incluido el Proyecto de Retratos de Las Vegas, que es muy conmovedor para todos nosotros”.

> Homenaje de Las Vegas Golden Knights “The 21”

Como parte de los eventos de conmemoración del primer aniversario del tiroteo en el Festival Route 91 de Las Vegas, integrantes de Community Ambulance se unieron a jugadores de Vegas Golden Knights en un homenaje llamado ‘The 21’, en el cual se otorgaron 21 medallas de honor a paramédicos que ayudaron a salvar vidas en esa lamentable noche del 1 de octubre del 2017.

Uno de los paramédicos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos fue el hispano Óscar Monterrosa, quien compartió en exclusiva con El Tiempo sus recuerdos de ese acontecimiento.

“Estaba trabajando en ese festival musical, era solo un día que no pensaba que podía pasar esa tragedia. Trabajé ese día porque sería un trabajo simple, cuando te tocan esos eventos solo tienes que atender a gente por lesiones menores, no piensas que van a pasar cosas malas… Esa noche empezaron a caer balazos, mucha gente perdió su vida. Yo era parte de los 21 paramédicos que estaban trabajando ahí”, relató Monterrosa.

Las medallas entregadas durante ‘The 21’ fueron para honrar la valentía y el esfuerzo de los paramédicos para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Los reconocimientos fueron entregados de manos de 7 jugadores de los Golden Knights, entre los que se encontraban Nate Schmidt y Max Pacioretty.

“Pasaban muchas cosas, había muchos gritos y balazos, pensé que nunca pararía. Recuerdo bien, lo bueno que pasó y es algo bonito, es ver como todos se unen después de algo tan malo. Todavía lamento a la gente que perdió su vida, es algo que no puedo olvidar y hasta me espanta al pensarlo… Había mucha gente que yo atendí, había muchas personas buenas que estaban ayudando, fue algo que hicimos juntos”, concluyó Monterrosa.