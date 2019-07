Velan a padre de 2 menores al noroeste de Las Vegas

julio 2, 2019 - 11:33 am

Brandon Morgan, un amigo de Max García, un hombre sin hogar que fue encontrado muerto por múltiples heridas de bala en la mañana del sábado, coloca un mensaje conmemorativo que dibujó a las afueras de SkinnyFATS el lunes 1º de julio de 2019, en Las Vegas. Benjamin Hager

Brandon Morgan, a la izquierda, con su prometida Danielle Brankin, dibuja un mensaje conmemorativo para Max García, un hombre sin hogar que fue encontrado muerto por múltiples heridas de bala el sábado por la mañana. Foto tomada fuera de SkinnyFATS el lunes 1º de julio de 2019 en Las Vegas. Benjamin Hager

Kimber McMillan, a la derecha, sostiene una vela durante un velorio para su amigo Max García, un hombre de Las Vegas que fue encontrado muerto por múltiples heridas de bala el sábado por la mañana. Foto tomada el lunes 1º de julio de 2019 en Centennial Hills Park, en Las Vegas. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Christian Fitzpatrick pronuncia un emotivo discurso durante un velorio para su amigo Max García, un hombre de Las Vegas que fue encontrado muerto por múltiples heridas de bala el sábado por la mañana. Foto tomada el lunes 1º de julio de 2019 en Centennial Hills Park, en Las Vegas. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Ripley Rose Garcia, de 2 años, sostiene una vela durante un velorio para su padre Max García, un hombre de Las Vegas que fue encontrado muerto por múltiples heridas de bala el sábado por la mañana. Foto tomada el lunes 1º de julio de 2019 en Centennial Hills Park, en Las Vegas. (Benjamin Hager / Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Brian William Love (LVMPD)

Los amigos de Max García dijeron que no podían celebrar sin decir la frase célebre de su amigo, “servir un trago para los compadres”. Así que eso fue lo que hicieron el lunes por la noche en Centennial Park en el noroeste de Las Vegas.

Mientras abrían cervezas y sostenían velas, se reunieron en un círculo para recordar al padre de dos hijos de 27 años que recibió un disparo mortal en un centro comercial del valle del norte durante el fin de semana.

Cerca de allí, su hija de dos años, Ripley García, estaba de pie, sosteniendo dos velas y observando con asombro cómo la multitud de unos 100 recordaba a su padre.

“Quería ser todo lo que él pudiera ser para ella”, dijo la madre de Ripley, Alexis Mendoza. “Ella fue la luz de su vida y quiero que todos ustedes, la ayuden a saber eso”.

Su hija mayor, Kayden García, de 8 años, vive fuera del estado.

Max García fue encontrado muerto en una acera el sábado por la mañana con múltiples heridas de bala en el mercado de Shadow Mountain, ubicado en 6475 N. Decatur Blvd. Los detectives del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) sospechan que su cuerpo había estado allí durante más de siete horas.

La oficina del forense identificó a García el lunes por la mañana y determinó que su muerte fue un homicidio.

Fuera de un restaurante de SkinnyFats en el centro comercial el lunes, había siete velas, una por cada hora que permaneció allí. También había un ramo de rosas rojas. Su amigo, Brandon Morgan, lo conocía desde que tenía 9 años. El lunes, escribió “R.I.P. Max ”en letras de burbuja sobre un lienzo fuera del restaurante. Debajo, agregó: “Tus amigos y familiares te echarán de menos”.

El teniente de homicidios de LVMPD, Ray Spencer, declaró que los oficiales usaron imágenes de seguridad del complejo para determinar que García fue asesinado a tiros aproximadamente a las 12:45 a.m. La policía arrestó a Brian Love, de 26 años, un guardia de seguridad que estaba en turno ese momento y asignado a patrullar las compras centrar.

Las imágenes mostraron a los dos hablando brevemente antes de que el guardia abriera fuego, indicó Spencer, pero no había indicios de que pelearon. García había estado dormido en la acera justo antes del tiroteo.

Después de eso, el guardia subió a su auto de seguridad y se alejó, según las imágenes. La policía lo encontró el sábado por la noche en su apartamento.

“No merecía la brutalidad que se le impuso”, gritó su amiga, Brittney Black, durante el velorio del lunes. “Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien allí porque Max era un alma hermosa”.

Lexi Gibson, de 28 años, recordó a su novio como un carismático y amoroso “luchador por la vida, sus amigos y su familia”. La llamaba su unicornio.

Ella mencionó que pasó los últimos cuatro días con García en su casa de Las Vegas, pero él le reveló que quería demostrarle que podía mantenerse por su propia cuenta. Planeaba comenzar a entrenarse como bombero en el estado de Washington.

El viernes por la noche, se fue a dormir a la calle y tal como lo hizo con todos sus amigos antes de irse, limpió la casa para ella.

“Él no quería sentir que se me estaba imponiendo, le supliqué que no durmiera afuera”, relató llorando. “Me dijo ‘Está bien, cuando junte mis cosas, apareceré con un anillo y serás mía’”.

Max García era un jugador de voleibol estelar que amaba bailar, según sus amigos.

“Estaba en el camino de encontrarse a sí mismo, y estaba dispuesto a conseguir un nuevo trabajo”, detalló Kimber McMillan, amiga de García de Shadow Ridge High School. “Max fue la persona más amable y generosa que jamás hubieras conocido en tu vida. Él no era nuestro amigo; era nuestro hermano”.

En una publicación de Facebook de abril, García habló sobre sus problemas.

“¿Qué hace alguien cuando falla cada intento, porque hay mucho que lograr? ¡No he recibido ninguna ayuda literalmente de nadie! Las oportunidades son denegadas porque no cuento con los requisitos necesarios. Asustado de aceptar trabajos debido a mi situación de vida, porque no quiero quemar ningún puente. “¡No son excusas, es mi realidad!”, escribió.

“Ahora estoy en el punto en el que ya no tengo ningún interés en contraatacar. Literalmente, siento como si todo dentro de mí hubiera muerto, ya no soy la misma persona que una vez fui … Soy muy positivo y, sin embargo, nada bueno me sale. Estoy seriamente dando mi último esfuerzo”.

Para sus amigos, García era el tipo de hombre que protegería a sus amigos y familiares, les daría un abrazo o le haría cosquillas solo para obligarlos a sonreír y librarse de la tristeza. Hace cuatro años, su vida fue destrozada cuando su mejor amigo recibió un disparo en una Waffle House en Fort Myers, Florida, y murió en un accidente automovilístico de camino al hospital, incluyó McMillan.

Love se enfrenta a un cargo de asesinato abierto con un arma mortal. Negada la fianza, permaneció bajo custodia el lunes en el Centro de Detención del Condado de Clark en espera de una audiencia de estado el martes por la mañana.

Otro velorio para García está previsto para las 7:30 p.m. del martes en el mismo SkinnyFats, cerca de Decatur y 215 Beltway.