Verano en Las Vegas: suben las temperaturas y caen los récords

¿Recuerdas aquel fin de semana de finales de mayo en el que nevó en el Monte Charleston y en Las Vegas se registraron temperaturas máximas de unos 70 grados?

Sí, se sintió bien. Desde entonces, todo ha sido cuesta arriba, es decir, nada más que un calor que quema cabezas. Afortunadamente, las lluvias de esta semana harán que esas temperaturas récord sean un recuerdo lejano.

He aquí un desglose de cómo el calor se ha apoderado del valle en los dos últimos meses (nota: la oficina de Las Vegas del Servicio Meteorológico Nacional utiliza el Aeropuerto Internacional McCarran como estación oficial de registro).

Julio

– El sábado pasado, por quinta vez en su historia, Las Vegas empató su temperatura máxima histórica de 117 grados. Las otras cuatro veces: 2017, 2013, 2005 y 1942.

– El pasado viernes, McCarran alcanzó los 116 grados, superando el récord para la fecha de 113 establecido el 9 de julio de 1943.

– El jueves pasado, Las Vegas estableció un récord de calor el 8 de julio cuando McCarran alcanzó los 114, eclipsando el máximo récord diario de 113 establecido en 2017.

Para el mes, la agencia meteorológica dijo que Las Vegas tuvo tres máximos diarios récord y dos mínimos cálidos récord.

Extrañamente, el domingo pudo haber sido el punto de inflexión de este verano. En un lapso de 24 horas, Las Vegas pasó de un calor récord a un récord de precipitaciones. McCarran registró 0.10 pulgadas de lluvia el domingo por la noche, la mayor cantidad de lluvia que el valle ha recibido el 11 de julio desde que se iniciaron los registros en 1937.

Death Valley National Park, en California, también registró un calor récord en julio, con 130 grados el pasado sábado. Sin embargo, no alcanzó el máximo histórico de 134 grados establecido en 1913.

