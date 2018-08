Video del 1 de octubre muestra a la policía de Las Vegas tratando de evacuar a Jason Aldean

agosto 2, 2018 - 11:34 am

Una escena del 2 de octubre de 2017, el día después del tiroteo del festival Route 91 Harvest en Las Vegas. Richard Brian

Un sargento de la policía de Las Vegas tiene un breve tirón con el gerente de Jason Aldean sobre si evacuar la zona del concierto en las imágenes de la cámara corporal lanzadas el miércoles desde el ataque del 1 de octubre.

En un breve intercambio entre los trailers y los autobuses estacionados detrás del escenario principal del festival Route 91 Harvest, el gerente de Aldean, Jake LaGrone, dice que no quiere que “el hombre grande” salga de su autobús hasta que se libere de la policía o haya un plan concreto para llevarlo a un lugar seguro.

Pero el Sgt. Justin Van Nest responde que quiere despejar a todos de inmediato porque los vehículos de la gira están en la línea de fuego y no puede garantizar la seguridad de las personas que están dentro.

“No quiero que la gente se siente aquí en los autobuses si el otro decide disparar un lanzacohetes aquí”, agregó Van Nest. “Muy pronto voy a dejar de preguntarte porque este es nuestro evento”.

Aldean nunca aparece en el video clip.

Según informes de la policía, declaraciones de testigos y entrevistas de la estrella de la música country, Aldean se ocultó brevemente en el escenario cuando el tiroteo comenzó en el medio de su actuación. Luego se dirigió a su autobús, donde se refugió con su esposa embarazada, Brittany, y varios otros.

Más de una docena de personas, incluido un bebé, se escondieron en otro autobús detrás del escenario.

Aldean y compañía eventualmente fueron evacuados bajo escolta policial, primero a una iglesia cercana y luego a la terminal aérea privada en el Aeropuerto Internacional McCarran.

Próximo al fuego

Las nuevas imágenes reveladas el miércoles, muestran 16 videos de cámaras corporales que marcan el decimotercer lanzamiento ordenado por la corte desde principios de mayo de audio, video o documentos del Departamento de la Policía Metropolitana de la tragedia, que dejó a 58 asistentes al concierto muertos y cientos más heridos.

La filmación sigue a los oficiales mientras responden al tiroteo en una variedad de lugares, desde el segundo piso del Mandalay Bay hasta los controles de carretera y las áreas de exhibición a lo largo de Las Vegas Boulevard.

El video de 55 minutos de Van Nest comienza cuando él y otros oficiales se pelean por esconderse detrás de una pared de bloque a lo largo del lado oeste de la sala de conciertos del Route 91.

Al principio, los oficiales no pueden determinar de dónde provienen los disparos.

“Está cerca, puedo oler la pólvora”, dice Van Nest.

El metraje captura un cambio en el ritmo del tiroteo, ya que el pistolero tiraba varios disparos a los tanques de combustible de la aviación en McCarran antes de volver a rociar largas ráfagas en la multitud del festival.

En un momento, Van Nest recibe una lluvia de escombros de los disparos y les dice a los oficiales que se pongan contra la pared y se mantengan quietos.

Se acerca a un hombre de uniforme que sangra por el cuello. Es Casey Clarkson.

“Casey, arrodíllate”, le ordena, iluminando con su luz la herida. “OK, es solo una cortada, amigo, acabas de recibir una cortada, estás bien”.

Van Nest grita por la radio que los oficiales están inmovilizados con 40 o 50 civiles, y advierte a los oficiales que eviten el Strip en Mandalay Bay Drive o se arriesgan a ser atacados.

Su tráfico de radio se puede escuchar haciéndole eco a través de las radios de los oficiales a su alrededor a medida que continúa el tiroteo.

A pesar de todo, el sargento y sus secuaces siguen teniendo que contener a un espectador que afirma ser un oficial SWAT con el LAPD.

“No eres SWAT y estás borracho”, le dice Van Nest. “Siéntate contra esta pared”.

Momentos después, otro hombre ebrio que se identifica como un bombero fuera de servicio es puesto esposado después de ignorar los comandos repetidos para ponerse a cubierto.

Un frustrado Van Nest hace clic en su radio y comenta: “Solo tengan en cuenta que tenemos varios civiles borrachos que están saltando la puerta e intentando correr hacia los disparos”.

Frustrado por la ‘ayuda’

Es un tema recurrente en muchos de los videos de cámaras corporales de esa noche: buenos samaritanos que piensan que están ayudando pero realmente no, a menudo porque han estado bebiendo o no pueden seguir instrucciones o creen que deberían estar en mando.

Durante el resto de su video, Van Nest crece cada vez más exasperado con todas las personas que vienen a decirle que son médicos o veteranos de guerra o policías de fuera de la ciudad, solo para acribillarlo con preguntas o ignorar sus instrucciones para llegar a un lugar seguro.

“Estamos teniendo problemas para lograr que los ciudadanos se vayan de aquí”, finalmente dice por radio mientras se encuentra cerca del escenario principal del festival. “Todavía están a la vista como objetivos. Necesito un par de oficiales más para ayudarme a limpiar esta área”.

La policía publicó anteriormente más de 3 mil páginas de declaraciones de testigos e informes de oficiales, así como llamadas al 911 y metraje adicional de cámaras corporales. El Review-Journal y otras organizaciones de medios demandaron por los registros en los días posteriores al tiroteo. La Policía Metropolitana luchó contra su lanzamiento durante meses.

El alguacil del Condado de Clark, Joe Lombardo, destacó previamente que un informe final sobre la masacre sería dado a conocer a fines de julio. Una portavoz de la policía esta semana agregó que ahora se espera el informe final en algún momento dentro de las próximas dos semanas.

Un informe separado del FBI sobre el tiroteo no estará listo hasta algún momento después del primer aniversario, según The Associated Press.