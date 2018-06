Video muestra oficiales esperando en un pasillo durante el tiroteo en Las Vegas

junio 28, 2018 - 10:26 am

Mandalay Bay resort el 2 de octubre de 2017, el día después del tiroteo del festival Route 91 Harvest en Las Vegas Strip. Richard Brian / Las Vegas Review-Journal

Esta imagen tomada del video de una cámara corporal policial del 1 de octubre de 2017, provista por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, muestra agentes buscando pasillos durante el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de EE.UU. por Stephen Paddock, en el Mandalay Bay Hotel en Las Vegas, lanzado el miércoles 2 de mayo de 2018. La policía liberó más clips de cámara de cuerpo de oficiales y grabaciones adicionales del 911 y llamadas de despacho el miércoles 27 de junio de 2018, bajo orden judicial en una demanda presentada por medios como The Associated Press. (Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas a través de AP)

Imágenes de cámara recientemente lanzadas muestran a dos oficiales de policía de Las Vegas, emparejados con tres guardias de seguridad armados del Mandalay Bay, manteniendo su posición en un pasillo un piso debajo del pistolero del 1 de octubre durante aproximadamente cuatro minutos y medio mientras se escuchan los disparos continuamente hacia el festival Route 91 Harvest. (Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas)

Imágenes de una cámara corporal recién lanzadas muestran a dos oficiales de policía de Las Vegas defendiendo su posición en un pasillo de un piso debajo del pistolero del 1 de octubre durante casi cinco minutos, mientras las rondas se disparan continuamente hacia la multitud del festival Route 91 Harvest.

El agente Cordell Hendrex lanza insultos en el video mientras estaba en el piso 31, reaccionando al sonido de disparos rápidos, que luego describió en un informe como “como un trueno a nuestro alrededor”.

Cuatro minutos y medio pasarían entre el momento en que Hendrex y su aprendiz en su primer día de labor, Elif Varsin, salieron de un ascensor al pasillo en medio del tiroteo masivo y la cuál sería la descarga final de disparos.

En ese momento, al menos uno de los tres guardias de seguridad armados del Mandalay Bay, junto con los oficiales, informaron la ubicación del tirador: “el piso 32, cuarto 135”. Sin embargo, el par mantuvo su posición.

Viaje al piso 31

Las imágenes formaban parte del octavo lote de registros publicados desde que una decisión de la Corte Suprema de Nevada en abril obligó al Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) a comenzar a entregar registros, lo cual el Las Vegas Review-Journal y otras organizaciones de medios demandaron en los días posteriores a la fecha de la tragedia.

“Las acciones de cada oficial esa noche están siendo evaluadas”, señaló la portavoz de LVMPD: Carla Alston, en un comunicado el miércoles. “Una de las cosas que el Alguacil (Joe) Lombardo ha dicho desde el principio es que esta es una investigación en curso. Parte de esa investigación es la evaluación del desempeño, las acciones y la conducta de cada funcionario y empleado civil involucrado en el incidente”.

El video en cuestión, que duró aproximadamente 10 minutos, salió de la cámara corporal de Varsin la noche del tiroteo. Comienza en la oficina de seguridad del Mandalay Bay cuando los oficiales citan a dos mujeres por invasión de propiedad, de acuerdo con el informe previamente publicado de Hendrex.

Los primeros 30 segundos del video no contienen audio, pero alrededor de los 22 segundos, se puede ver a los oficiales saliendo de la oficina de seguridad y al piso del casino, acompañados por los tres guardias armados. Unos segundos más tarde, el audio entra, y las palabras “tirador activo” se pueden escuchar en el fondo.

Durante aproximadamente dos minutos, el grupo pasa junto a las máquinas tragamonedas y los clientes del casino mientras las transmisiones de la radio de la policía describen lo que se está llevando a cabo en los terrenos del festival. No es hasta que otro oficial transmite por la radio de la policía que llegan disparos desde el Mandalay Bay que el grupo comienza a correr y llega a un ascensor, saltando frente a los huéspedes del hotel que esperan con su equipaje.

Dentro del ascensor, el grupo habla sobre el piso 32, donde se encuentra el tirador, y el piso 31. Por razones desconocidas, Hendrex y Varsin salen en el piso 31 con los guardias armados, con las pistolas desenfundadas.

Los siguientes casi cinco minutos tienen lugar en un pasillo en el piso 31, directamente debajo del pistolero.

‘Yo dudé’

Casi dos minutos después de que el grupo llegara al piso 31, Hendrex anuncia su posición en la radio de la policía.

“Estoy dentro del Mandalay Bay en el piso 31”, dice. “Puedo escuchar el fuego automático proveniente de un piso adelante, un piso arriba de nosotros”.

Aproximadamente 20 segundos más tarde, el grupo escucha una transmisión de un oficial en tierra: “múltiples GSW (heridas de bala) en el pecho, pierna, arterias femorales en la carpa médica”.

Cuando termina la transmisión, Hendrex repentinamente da varios pasos hacia atrás, luego se sumerge detrás de una alcoba al lado de la puerta de la habitación de un hotel. Su aprendiz y los guardias hacen lo mismo.

“Sé que dudé y recuerdo estar aterrorizado por el miedo y creo que me congelé justo en medio del pasillo por cuánto tiempo, no puedo decir”, escribiría más tarde Hendrex en su informe.

Poco después de que el grupo se cubre, uno de los guardias entra en la radio de seguridad del Mandalay Bay y dice: “Sabemos dónde está, en el piso 32, cuarto 135, todos los demás están fuera de la radio, estoy con la Policía Metropolitana ahora”.

Durante otro minuto y medio, el grupo se queda quieto.

“Estamos recibiendo disparos”, se puede escuchar a un oficial en el suelo mientras se escucha la radio de la policía. “Va directamente sobre nuestras cabezas”. Estamos atrapados aquí con un grupo de civiles”.

Hendrex “de nuevo vaciló” y “no sabía qué hacer después”, según su informe.

Cuando la ola final de balazos se dispara, Hendrex exclama: “¡Oh, Dios mío!”

“No podemos preocuparnos por las víctimas”, se escucha a un oficial diferente transmitiendo por la radio de la policía unos segundos más tarde. “Necesitamos detener al tirador antes de tener más víctimas, ¿alguien tiene al tirador en la mira?”

Hendrex no responde, pero comienza a caminar por el pasillo solo.

“¿A dónde va, señor?”, pregunta su aprendiz.

Sin una respuesta audible, ella comienza a seguir a Hendrex y los guardias armados hacia la escalera.

Elimina la amenaza

Michael Quinn, un experto en entrenamiento táctico y uso de la fuerza de la ley, mencionó que es difícil juzgar las acciones de los oficiales porque “es un incidente muy terrible”.

“Pero mi presentimiento es que los oficiales con experiencia se habrían movido en esa habitación tan rápido como sabían dónde estaba”, afirmó. “Se les habría ocurrido un plan”.

Los registros de sueldos públicos muestran que Hendrex ha trabajado para LVMPD al menos desde 2009.

“En un caso como este, creo que es nuestra responsabilidad llegar lo más rápido posible. ¿Eso habría salvado vidas? Probablemente, si hubiera salido bien”, explicó Quinn. “¿Les hubiera costado la vida? Si, absolutamente, eso es parte del trabajo”.

Señaló que los dos policías tenían la asistencia de guardias de seguridad armados, pero también reconoció el “factor de miedo”.

“Uniforme o no, no todos son capaces de hacer eso”, destacó Quinn, agregando que incluso los oficiales en situaciones de entrenamiento a veces dudan. “No es por falta de corazón, no es por falta de ganas, es porque son seres humanos”.

Quinn también notó que Varsin era un aprendiz, lo que pudo haber afectado la respuesta de Hendrex.

“El oficial de entrenamiento de campo siempre siente un fuerte sentido para proteger a la recluta”, aseguró Quinn.

En otro video, en algún momento después de que la suite del pistolero fuera irrumpida y mucho después de que terminara el tiroteo masivo -que dejó a 58 asistentes muertos y cientos más heridos- se puede escuchar a Varsin mencionando que era su primer día en el campo.

“¿Cómo estuvo tu día?”, pregunta otro oficial.

“Loco”, responde ella.

Cuestión de responsabilidad

Louis Schneider, un abogado de defensa criminal y abogado de derechos civiles de Las Vegas, argumentó que las políticas de aplicación de la ley recientemente establecidas en todo el país alientan a los oficiales a eliminar tiradores activos. Pero agregó que la ley de Nevada protege a los oficiales de LVMPD de ser considerados responsables, a menos que su inacción sea intencional.

“En el contexto limitado de este video, parece que se mueven deliberadamente lento, pero eso podría ser por motivos de seguridad”, aseguró Schneider. “Pero si esperas a un tirador activo, terminarás usando muchas bolsas para cadáveres”.

Los guardias de seguridad del Mandalay Bay también tienen la responsabilidad de hacer algo respecto a los disparos, dijo Schneider. Si la política de seguridad del casino requiere que los guardias esperen a la Policía Metropolitana, podrían estar desactualizados.

“Eso no los exime de la responsabilidad de no tomar medidas para salvar vidas”, destacó. “¿Por qué esos guardias de seguridad tienen sus propias armas? ¿Para qué son, solo para mostrarlas?”

Un vocero de MGM Resorts International, propietario del Mandalay Bay, no quiso hacer comentarios el miércoles.

Jesús Campos, un guardia de seguridad del Mandalay Bay, recibió un disparo en la pierna en el piso 32 mientras respondía a una llamada no relacionada con el tiroteo cuando comenzó la tragedia.

Un total de 19 videos de cámara corporal y 35 clips de audio fueron lanzados el miércoles. La semana pasada, la policía de Las Vegas lanzó 23 videos de cámaras corporales y más de 100 archivos de audio de la noche de la tragedia.

Se espera que la policía de Las Vegas lance más registros el próximo martes.