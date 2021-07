Videos muestran lucha por la custodia de adolescente que luego asesinó a su padre

Sierra Halseth, acusada del asesinato de su padre, Daniel Halseth, es conducida a la sala del Centro Regional de Justicia el miércoles 28 de abril de 2021, en Las Vegas. Sierra Halseth está acusada en el caso con su novio, Aaron Guerrero. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Un juez que atendió la larga batalla por la custodia de Sierra Halseth, de 16 años, preveía problemas meses antes de que ella y su novio fueran acusados de apuñalar mortalmente a su padre, según muestran videos judiciales obtenidos por el Review-Journal.

“Todo este caso me desanima”, expresó el juez del Tribunal Familiar, Charles Hoskin, a principios de marzo, aproximadamente un mes antes de que el cuerpo de Daniel Halseth fuera encontrado apuñalado y quemado en el garaje de su casa del noroeste de Las Vegas. “Es posible que después de tomar las pruebas arranque a la niña de la casa de papá y la meta a la casa de mamá”.

La madre de Sierra, que ahora responde al nombre de Elizabeth Helgelien, había recibido la custodia principal después de que Daniel Halseth solicitara el divorcio en 2011, pero los padres de la joven comenzaron a disputar los acuerdos de custodia el año pasado, según muestran los registros judiciales.

El cuerpo de Halseth, apuñalado 70 veces, fue encontrado el 9 de abril. Su cuerpo había sido metido en un saco de dormir antes de que le prendieran fuego, lo que le provocó quemaduras en cerca del 40 por ciento de su cuerpo, según el informe de la autopsia.

Su hija y su novio, Aaron Guerrero, de 18 años, han sido acusados de asesinato, conspiración, incendio provocado, robo y uso fraudulento de una tarjeta de crédito en relación con su muerte.

“Quiero recuperar a mi hija”

En la audiencia de marzo frente a Hoskin, Helgelien dijo que no había visto a su hija en meses.

“Daniel y su casa no es una casa sana”, le dijo al juez. “Está claro que me ha estado criticando, hablado mal de mí y mintiéndole a Sierra, lo que ha afectado negativamente a mi relación con ella. … Quiero recuperar a mi hija. Quiero que vuelva a estar sana emocional, mental, espiritual y físicamente. Quiero lo mejor para ella, y se lo merece”.

Halseth insinuó entonces que su ex mujer estaba mintiendo.

“Se siente como un reality show cada vez que escucho a Elizabeth hablar…”, dijo. “No tengo ni idea de por qué dice las cosas que dice”.

La serie de videos obtenidos por el periódico captan las audiencias judiciales que se remontan a agosto, cuando se ordenó a Halseth que devolviera a Sierra a la custodia de su madre después de que Hoskin considerara que había violado su acuerdo.

Pero cuando los padres asistieron a una audiencia virtual al mes siguiente, Sierra ya estaba de vuelta con su padre.

Halseth quería la custodia física principal, diciendo al juez que Sierra estaba en un “ambiente tóxico” en la casa de su madre.

Le dijo al juez que Sierra se quedaba con él en su casa de cuatro habitaciones, y que “la convivencia es perfecta aquí”.

Halseth presentó una petición para alterar el acuerdo de custodia y “para abordar la intervención de CPS”. Una portavoz de Child Protective Services (CPS) se negó revelarle al Review-Journal cualquier posible registro relacionado con Sierra, alegando confidencialidad.

Helgelien calificó las acusaciones de su ex marido de “inventadas” y sugirió que Halseth no hizo un esfuerzo sincero por devolverle a Sierra.

“Hay que poner en marcha la terapia”

En una audiencia celebrada en octubre, el juez pidió terapia de reunificación en un esfuerzo por facilitar la custodia compartida.

“Vi muchas cosas con Sierra que me causaron preocupación”, dijo Hoskin. “Me indica que algo más está pasando con Sierra. … Y no sé de quién es la culpa en este momento. Pero me preocupa menos culpar a alguien que a esta niña y a su relación con sus padres”.

Los padres discutieron sobre si Sierra había recibido el asesoramiento adecuado.

“Debemos conseguir que la terapia en este punto siga adelante”, dijo el juez. “No he llegado al fondo de lo que está o no está sucediendo con Sierra, pero estoy extremadamente preocupado por lo que está o no está sucediendo con Sierra. … Espero que esto no sea algo que uno de los dos esté promoviendo, porque el daño de por vida a esta niña es algo que tendrá que llevar en su conciencia en el futuro.”

Antes de una audiencia en diciembre, Halseth presentó una carta al juez que, según él, había sido escrita por Sierra.

El juez rápidamente amonestó a Halseth.

“Es totalmente inapropiado involucrar a una menor a este nivel”, dijo Hoskin. “Pensaría que, con el tiempo que llevamos litigando este caso, usted sería consciente de lo inapropiado de tener a una menor tan involucrada en el litigio”.

Helgelien cuestionó que su hija haya escrito realmente la carta, que no se hizo pública.

“Este comportamiento no es en absoluto Sierra”, aseveró, “no es la relación que tengo con ella”.