Vientos en Las Vegas se calmarán para el lunes por la tarde

Una serie de varios días de viento continuará en la región de Las Vegas hasta el lunes por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperan vientos del norte de 11-16 mph con ráfagas de 20-25 mph. Una ráfaga de viento de 39 mph en el Aeropuerto Internacional McCarran se registró alrededor de las 6 p.m. del domingo.

🌤️ A little cooler today & Monday, but the heat won't be gone for long – Warm temps will resume by Tuesday! 😎 #nvwx #azwx #cawx #VegasWeather pic.twitter.com/ovbIxZV89y

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) May 2, 2021