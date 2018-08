Vientos fuertes crean problemas de tránsito para los visitantes de Burning Man

Una mujer monta su bicicleta entre los autos que esperan ingresar a Burning Man en Gerlach en 2013. (Andy Barron / Reno Gazette-Journal vía AP)

Los participantes de Burning Man caminan en la playa en el desierto de Black Rock, cerca de Gerlach en 2008. (AP Photo / Brad Horn)

RENO – La Patrulla de Caminos de Nevada (NHP) informó el domingo que los fuertes vientos están creando problemas de tránsito para los visitantes del festival de contracultura Burning Man en el norte de Nevada.

“Esperen cierres intermitentes en la entrada al evento”, anunció la NHP a través de Twitter.

BURNING MAN UPDATE: The gates to Burning Man are now back open. Motorists should expect delays on the entirety of route due to the weather delays. Take your time and drive safe. Don’t tailgate, don’t pass unsafely and slow down. @nevadadot — NHP Northern Command (@NHPNorthernComm) August 27, 2018

BURNING MAN TRAFFIC: Periodic breaks in the strong winds are allowing movement of vehicles onto the Playa. Continue using caution if you are traveling until the winds dissipate. Expect intermittent closures at the entrance to the event. @D2RoadOps — NHP Northern Command (@NHPNorthernComm) August 27, 2018

TRAFFIC ALERT: Burning Man has temporarily closed the entrance to the event due to 50-60 mph winds. There is zero visibility and the travel conditions are extremely hazardous. Remain near closest town and await notice to continue your travel to the event. @nevadadot @D2RoadOps — NHP Northern Command (@NHPNorthernComm) August 26, 2018

Aumento en actividad por parte de las autoridades de tránsito

Las tropas estatales en California y Nevada se unirán para intensificar la aplicación del orden la próxima semana a lo largo de más de 600 millas de la carretera interestatal 80 de los Estados Unidos desde San Francisco hasta la línea Nevada-Utah.

La Iniciativa Interestatal 80, programada para el 27 de agosto al 3 de septiembre, tiene como objetivo reducir la conducción distraída e imprudente durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Está en conjunción con varios eventos que atraen a decenas de miles de personas al norte de Nevada, incluido el festival Burning Man en el desierto a 160 kilómetros al norte de Reno y el Nugget Rib Cook-Off en Sparks.

Los automovilistas deben esperar ver un mayor número de policías estatales en la carretera tanto en California como en Nevada.