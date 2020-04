Vientos y 90º para el jueves en Las Vegas

Si no te has sentido como en verano, probablemente lo harás el jueves.

El pronóstico para el Valle de Las Vegas es de 90 grados con cielos soleados y vientos del norte de siete a 14 mph, con ráfagas posibles de hasta 20 mph.

“Solo sol y calor”, indicó la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, Jenn Varian, sobre un pronóstico que prevé un máximo de 100º para el miércoles, el penúltimo día de abril.

El rápido ascenso a 100 se produce después de un abril en el que las temperaturas han sido generalmente inferiores al promedio, llegando a los 80 grados solo cuatro veces este año.

As of today, Las #Vegas has only recorded 80+ deg temps 4 times this year. This has not happened since 1983 and only 6 times since 1937. Record high temps possible next week. #nvwx #vegasweather pic.twitter.com/zRXUfywcfZ

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 23, 2020