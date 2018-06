Violencia doméstica, un crimen que puede castigarse con cárcel

junio 28, 2018 - 10:00 am

La violencia doméstica es el único crimen menor que puede derivar en cárcel para el infractor, y es un problema recurrente entre distintas familias del país; por tal motivo el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) y el Consulado de México en Las Vegas realizaron un foro informativo donde distintos especialistas hablaron sobre la importancia de prevenir y denunciar esta situación.

“La gente no quiere decir nada por vergüenza o situación social. No dicen que son víctimas de violencia doméstica y que su pareja les abusa física o verbalmente”, comentó la oficial Ángela Suárez y explicó que el motivo puede ser por la cantidad de hijos que tiene esa familia y porque en la mayoría de los casos el agresor es el sustento económico de determinado hogar.

De acuerdo con la información brindada en este evento realizado miércoles 20 de junio, en promedio de tres a cuatro mujeres sufren maltrato por hombres, sin embargo sí existen hombres que son agredidos por mujeres, además de que esta situación se puede presentar también entre parejas del mismo sexo.

“Voy a muchos casos de violencia doméstica porque el vecino llamó al escuchar gritos, donde la mujer dice que ‘él nunca me ha puesto la mano encima, simplemente discutimos’. Pero pueden ser 10 años de discusión, al año 11 va a haber agresión física, porque va a seguir escalando hasta que cambia la agresión. Los maltratos suelen aumentar y ser más violentos con el tiempo”, complementó la oficial Suárez.

La violencia doméstica puede presentarse de distintas manera: violencia física, intimidación, abuso sexual, aislamiento, abuso emocional, codependencia emocional y financiera, acecho, adicciones y amenazas. En todos los casos se recomienda a cualquier testigo a notificar inmediatamente a la policía.

“Después de que nosotros vamos al lugar y hacemos el reporte, si la persona está ahí vamos a arrestar a quien determinamos que es el agresor o a los dos. Si la persona no está en el lugar vamos a hacer un reporte, tomamos fotos de todas las lesiones y les pedimos a las víctimas que continúen tomándose fotos con su celular porque una lesión cambia de color o no sale un moretón inmediatamente”, explicó la oficial Suárez.

De acuerdo con LVMPD, la violencia doméstica es uno de los delitos más difíciles y peligrosos a los que se enfrentan los agentes de la policía. “Usted es quien conoce a su pareja y la relación o situación por la que están pasando, para nosotros los oficiales de policía, la violencia doméstica es uno de los crímenes más peligrosos, cuando voy y toco a su puerta yo no sé lo que está pasando”, aseguró la oficial Suárez.

Si una persona es testigo de una fuerte discusión verbal que se cree pueda llegar a violencia física, se exhorta llamar a la policía al 9-1-1. Si el problema sucedió y alguno de los involucrados se retiró del lugar, se recomienda llamar al 3-1-1 para que el caso sea investigado por las autoridades.

Este evento informativo contó con la participación de la integrante de The Rape Crisis Center, Wendy Losada, quien explicó a los asistentes sobre cómo se presenta el abuso sexual en casos de violencia doméstica.

“Abuso sexual como violencia doméstica es uno de los crímenes menos reportados, ya sea por vergüenza o pensar que no les van a creer, tabú, miedo o lo que sea. A veces vemos muchas víctimas que reciben ayuda en violencia doméstica debido a los golpes o abuso emocional, pero muchas personas no dicen que también hubo abuso sexual, no entienden que fueron abusadas sexualmente porque es por su esposo”, dijo Losada.

La especialista recomendó a los padres de familia o tutores a hablar con los jóvenes sobre el significado de una relación de pareja saludable, esto para tratar de evitar que un caso de abuso sexual pueda presentarse en etapas de noviazgo o amistades.

“No significa ‘No’, suena básico pero es la realidad, sexo sin consentimiento es asalto sexual”, sentenció Losada.

Para más información o para recibir ayuda, llame a The Rape Crisis Center al 702-366-1640 o a LVMPD al 702-828-2955.