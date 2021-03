Virgin Hotels da la bienvenida a los antiguos trabajadores del Hard Rock

Muchos antiguos empleados del Hard Rock aceptaron la oferta de Virgin Hotels Las Vegas de “Stick Around and Come Back”, un programa que permitía a esos empleados hacer precisamente eso.

La mesera Marci Soulia ha trabajado en el Hard Rock Hotel desde su apertura, y está preparada para volver a trabajar mañana bajo su nuevo nombre Virgin Hotels Las Vegas. Foto tomada en el exterior de Virgin Hotels Las Vegas el miércoles, 24 de marzo de 2021. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Richard "Boz" Bosworth, presidente y director general de Virgin Hotels Las Vegas habla sobre el reimaginado y reconceptualizado casino resort el lunes, 15 de marzo de 2021. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El vicepresidente de operaciones hoteleras, David Givens, habla sobre el proceso de registro en el hotel dentro del reimaginado y reconceptualizado casino resort Virgin Hotels Las Vegas el lunes, 15 de marzo de 2021. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Huéspedes que entren en Virgin Hotels Las Vegas por primera vez pueden notar que la decoración elegante, la temática del desierto y la ausencia de guitarras marcan lo que ha cambiado con respecto al antiguo Hard Rock Hotel.

Algunos también se darán cuenta de lo que no ha cambiado, como una cara familiar que les recibe en el vestíbulo o les sirve un cóctel. Esa cara bien podría pertenecer a la mesera Marci Soulia.

Y es que Soulia es una de las antiguas empleadas del Hard Rock que se inscribió al programa “Stick Around and Come Back” de Virgin, que permitía a esos empleados hacer precisamente eso.

Soulia dice que está llena de “emoción nerviosa” por volver al trabajo después de un año de descanso.

“He trabajado mucho durante los últimos 25, casi 26 años, y esto significa mucho para mí”, comentó Soulia sobre su regreso al trabajo. “Creo que me lo he ganado, y estoy agradecida por todo”.

Ella es una de los más de 1,600 empleados que están trabajando esta semana cuando el Virgin Hotels Las Vegas abrió sus puertas el jueves. Al igual que Soulia, muchos son empleados anteriores que regresan a la propiedad de Paradise Road después de que el Hard Rock cerrara para dar paso al nuevo hotel-casino.

Richard “Boz” Bosworth, presidente y director ejecutivo del grupo propietario del complejo, declaró la semana pasada que el complejo llamaría a los empleados anteriores del Hard Rock para que se les garantizara la primera oportunidad de volver a sus antiguos puestos de trabajo a través del programa “Stick Around and Come Back”, sin necesidad de una entrevista.

Otros 400 empleados se incorporarán a medida que disminuyan las restricciones de COVID-19, mejore la afluencia de visitantes y los huéspedes puedan disfrutar de la piscina y el “ambiente del club de natación” del establecimiento, mencionó.

“Muy inteligente desde el principio”

Los empleados de Hard Rock sabían con mucha antelación que se quedarían sin trabajo durante al menos ocho meses.

El complejo le notificó a los empleados de Hard Rock en agosto de 2019 que se quedaran hasta el 3 de febrero de 2020, cuando se cerrara por reformas, a cambio de una prima de retención de 10 semanas de pago. Los empleados podrían volver a sus puestos de trabajo cuando el complejo reabriera.

El programa demostró la lealtad de los empleados y fue “muy inteligente desde el principio”, según Alan Feldman, distinguido miembro del UNLV’s International Gaming Institute.

Es difícil competir por el talento, señaló, incluso para una marca única como Virgin. Dejar que los empleados vuelvan a sus antiguos puestos de trabajo les ayuda a mantener la antigüedad y a la propiedad a reforzar su conocimiento institucional.

“Ahora estamos aquí, un año después, más, y el mundo ha cambiado”, agregó Feldman, “y ese programa tiene ahora, si cabe, más valor para los empleados que en el momento en que se anunció por primera vez”.

“No es solo un trabajo”

Aunque lleva 13 meses sin trabajo, Soulia se considera afortunada.

La mesera de 49 años tenía su puesto de trabajo garantizado. Reconoce que otras personas del sector de la hostelería no tienen necesariamente ese lujo.

Mientras esperaban que les llamaran para trabajar en Virgin Hotels Las Vegas, Soulia y su marido bartender se las arreglaron con el seguro de desempleo.

“Hicimos lo que pudimos para salir adelante”, comentó Soulia el martes. “Gracias a Dios teníamos un seguro de salud, y ahora estamos súper emocionados de regresar y volver a hacer lo que nos gusta”.

La joven agradeció al sindicato culinario su ayuda para preservar sus beneficios mientras estaba sin trabajo. Una portavoz del sindicato declaró que los sindicatos culinario y de camareros representan a 800 trabajadores de Virgin Hotels Las Vegas, y que negociaron con los nuevos propietarios para que los miembros y sus familias tuvieran prestaciones de seguro médico durante todo el cierre.

Cada uno de los 800 miembros del sindicato recibió un retiro, afirmó la portavoz de Culinary Local 226, Bethany Khan, y añadió: “No sabremos el número exacto de miembros trabajadores hasta que la propiedad esté abierta”.

Soulia dijo que el Hard Rock fue una “propiedad especial en su tiempo”, y que guardará los grandes recuerdos y amistades de sus días en el Hard Rock. Soulia conoció a su marido en Hard Rock. Cada uno es un “day-oner”, empleados desde que se abrió hace un cuarto de siglo.

“Nos lo pasamos muy bien mientras trabajábamos”, afirma Soulia. “No es solo un trabajo, era algo que nos hacía ilusión hacer cada día”.

El hotel Virgin promete lo mismo, según Soulia.

Desde el momento en que los huéspedes entren en el hotel Virgin, reconocerán que están en un lugar especial, indicó Soulia. Pero no quiere dar detalles: los visitantes tendrán que venir a verlo por sí mismos.