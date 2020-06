¡Visitantes listos para Las Vegas! Sin importar la pandemia y las protestas

Encore y Wynn Las Vegas en el Strip. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El tráfico es mínimo cerca del Encore y Wynn Las Vegas el lunes, 16 de marzo de 2020 debido al cierre mundial de COVID-19. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Jason Sumpter no deja que nada se interponga en su camino para pasar un buen rato en Las Vegas.

Ni el coronavirus, ni las manifestaciones. Nada.

El residente de Janesville, Wisconsin, llegará al Hotel Flamingo el viernes por la tarde con su hermano y sus sobrinos para una despedida de soltero. Es su primera vez aquí desde 2016.

Sumpter reservó el viaje en febrero, “justo antes de que el mundo se volviera loco”, y dijo que ni las protestas ni una pandemia se interpondrán en su camino.

“Planeamos mantenernos al día con la información sobre dónde se producen las protestas y alejarnos lo mejor que podamos”, anunció. “Si están en el centro, nos quedaremos en el Strip. Si están en el Strip, iremos al centro”.

Sumpter se unió a docenas de otros visitantes que planeaban estar entre los primeros en llegar, incluso mientras la ciudad soporta un paisaje rápidamente cambiante de nuevos tiempos de reapertura de complejos turísticos el jueves, tropas de la Guardia Nacional apoyando a la policía local, la posibilidad de toques de queda, y planes de reapertura que harán que los interiores de los casinos se vean un poco diferentes.

Wynn cambia la apertura

Las dos propiedades del Strip de Wynn Resorts Ltd. abrirán a las 10 a.m. del jueves, en vez de a las 12:01 a.m., ya que las compañías de casinos respondieron rápidamente a las condiciones cambiantes.

La compañía anunció el cambio el martes mientras los líderes de la industria consideraban la reapertura de los cambios a la luz de las crecientes tensiones resultantes de las protestas en Las Vegas y en todo el país por la muerte de George Floyd en Minneapolis la semana pasada. Las protestas en el Strip se han vuelto más violentas, con dos tiroteos separados ocurridos el lunes por la noche.

“Creemos que es en el mejor interés de nuestros huéspedes y empleados mover nuestra hora de reapertura a las 10 a.m. el 4 de junio”, emitió una declaración de la compañía.

Las propiedades Wynn estaban entre un puñado de centros turísticos que habían planeado abrir tan pronto como el gobernador Steve Sisolak lo autorizara.

El Cortez, en el centro de la ciudad, también cambió su hora de reapertura de 12:01 a 8 a.m., el jueves, pero los funcionarios no hicieron ningún comentario sobre la razón.

Los voceros de Wynn y El Cortez no abordaron una pregunta sobre las medidas de seguridad, pero otros sí.

“Tendremos una mayor presencia de seguridad a partir del jueves y durante el fin de semana”, anunció Rich Broome, vocero de Caesars Entertainment. “Como siempre, coordinaremos estrechamente con las fuerzas del orden”.

El vocero de MGM Resorts International, Brian Ahearn, destacó que la compañía está “constantemente” actualizando sus procedimientos en coordinación con sus socios en seguridad y cumplimiento de la ley.

“Tenemos un equipo de seguridad altamente capacitado en el control de multitudes y trabajamos muy de cerca con LVMPD en temas relacionados con grandes grupos y protestas”, aseveró.

El centro está listo

Las propiedades del centro anunciaron que también están evaluando las necesidades de seguridad.

“La seguridad de nuestros clientes y empleados sigue siendo nuestra principal prioridad”, destacaron los representantes de The D Las Vegas y Golden Gate. “Estamos coordinando activamente con nuestros equipos de seguridad interna y la policía local sobre cómo manejar mejor el control de multitudes. También estamos trabajando de cerca con LVMPD para aumentar la seguridad y manejar los problemas relacionados con los grandes grupos durante la semana de reapertura. Con esto en mente, seguiremos adelante con nuestros planes de reapertura de The D Las Vegas y el Golden Gate Hotel & Casino el 3 de junio”.

Y Kevin Glass, gerente general del Downtown Grand, añadió: “El Downtown Grand busca garantizar la seguridad de nuestros huéspedes y miembros del equipo en todo momento. A la luz de las recientes actividades estaremos monitoreando de cerca la situación actual y siguiendo la dirección de las autoridades locales”.

Con toda la preparación, los visitantes que vienen de todas partes del país y más allá están listos para divertirse en Las Vegas.

Tracy Lawson, de Ontario, Canadá, se quedará en el MGM Grand desde el domingo hasta el 12 de junio, pese al aumento de las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas del orden en todo el país.

“No voy a modificar ningún plan”, aseguró. “Estoy desconsolada por lo que está pasando en Estados Unidos y en Las Vegas. Mi corazón está con la policía que fue baleada tratando de proteger a la gente mientras permite la protesta pacífica. Me siento segura al ir allí y sé que los centros turísticos, las fuerzas del orden y la ciudad harán lo que sea necesario para mantener a sus visitantes y ciudadanos seguros”.

Lawson suele visitar Las Vegas al menos cuatro veces al año, y ya ha tenido que cancelar tres viajes debido a los cierres.

“No quiero perderme otro”, comentó. “Quiero apoyar a mi lugar favorito de todas las maneras posibles. Me olvido de todas las tensiones de la vida cuando estoy allí. Siempre son mis vacaciones, y no iba a dejar que el coronavirus me impidiera regresar”.

“Un poco preocupada”

Leeann Kerr de Birch Bay, Washington, llegará a Las Vegas el jueves con unos amigos. Dijo que está “un poco preocupada” por las protestas, pero las conversaciones con su anfitrión del casino The D le han asegurado que tendrán seguridad extra en el lugar.

“Hemos discutido si debemos posponer esto o no”, apuntó. “Pero hemos estado en cuarentena durante tres meses y estamos listos para ir a divertirnos”.

Otros han modificado sus planes de alguna manera.

El nativo de Chicago, Eric Sanders, mencionó que las protestas han “estropeado” su próximo viaje a Las Vegas el jueves.

Se alojará en el Red Rock Resort, y planea quedarse en la piscina del hotel y visitar el Cañón Red Rock durante el día. Le preocupa que la ciudad imponga un toque de queda o bloquee el acceso al Strip o a la calle Fremont mientras él está de vacaciones.

Planea evitar el Strip por completo, por temor a ser “asaltado o agredido” o arrestado.

“Si estamos en el Strip, va a ser extremadamente peligroso, es muy arriesgado”, dijo. “No quiero conducir un coche rentado hasta allí sólo para esperar a que lo dañen, roben o incendien”.

Añadió que la única razón por la que no ha cancelado el viaje es porque su avión aterriza alrededor de las 4 p.m. (cuando aún hay luz afuera) y porque se está quedando en una propiedad fuera del Strip.

“Si nos quedáramos en el Strip, lo hubiéramos cancelado”, escribió por correo electrónico. “Si llegáramos de noche, lo cancelaríamos. El aeropuerto está demasiado cerca del centro de la ciudad y en el pasado hubo protestas en aeropuertos de otras ciudades. El inconveniente es una cosa, pero no poder disfrutar del Strip hasta el punto de no estar seguros de que todo esté abierto, operativo y seguro es sólo un impedimento para el trato”.

Cancelaciones

Pero otros han cancelado sus visitas y vendrán más tarde en el año.

John Dever, de Lancaster, Pensilvania, cambió los planes para su viaje a Las Vegas después de saber que hubo dos tiroteos durante la protesta del lunes por la noche.

“Mi temor es no saber qué pasará esta noche que podría ser peor”, argumentó. “Los casinos podrían decidir retrasar su reapertura, entonces estaré atascado. No me preocupaba mi seguridad, pero si los casinos dicen ‘nuestros restaurantes cerrarán’, no tenía ganas de lidiar con ello”.

Reservó una estancia para el 4 de junio inmediatamente después de que Sisolak revelara que los casinos de Nevada podrían reabrir entonces. Agregó que visita Las Vegas cada par de meses, y que ha echado de menos servicios como los pisos de los casinos, restaurantes y piscinas, especialmente desde que los cierres en su área son aún estrictos.

“He estado esperando que (Las Vegas) reabriera, estaba decidido a estar allí cuando lo hiciera”, recalcó.

Ya reservó un viaje para la semana del 4 de julio, pero mencionó que hay una posibilidad de que pueda estar en Las Vegas antes.

“Si las cosas van bien esta noche y no se ve mal, aún podría subirme a un avión el jueves. Quién sabe”, concluyó. “Aún quiero visitar”.