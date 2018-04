Visualizan funcionarios de Henderson una utopía suburbana

abril 9, 2018 - 11:48 am

La alcaldesa de Henderson, Debra March, planea jugar un papel fundamental en el Plan Integral de Henderson Strong, un documento que comunica los objetivos, la visión y los objetivos a largo plazo que guiarán el desarrollo físico y la gestión de la ciudad. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Una representación conceptual del Corredor Boulder Highway. (Ciudad de Henderson)

Una representación conceptual del Corredor Boulder Highway. (Ciudad de Henderson)

La alcaldesa de Henderson, Debra March, izquierda, y el presidente de TSK, Windom Kimsey, analizan los planes de un nuevo espacio de oficinas comerciales / residenciales para la firma de arquitectura Kimsey el lunes 14 de agosto de 2017 en TSK, en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La alcaldesa de Henderson, Debra March, izquierda, y el presidente de TSK, Windom Kimsey, analizan los planes de un nuevo espacio de oficinas comerciales / residenciales para la firma de arquitectura Kimsey el lunes 14 de agosto de 2017 en TSK, en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El presidente de TSK, Windom Kimsey, izquierda, y la alcaldesa de Henderson, Debra March, hablan sobre la historia del desarrollo urbano en el sur de Nevada el lunes 14 de agosto de 2017 en las oficinas de TSK en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La alcaldesa de Henderson, Debra March, izquierda, y el presidente de TSK, Windom Kimsey, analizan los planes de un nuevo espacio de oficinas comerciales / residenciales para la firma de arquitectura Kimsey el lunes 14 de agosto de 2017 en las oficinas de TSK en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La alcaldesa de Henderson, Debra March, izquierda, y el presidente de TSK, Windom Kimsey, hablan sobre la historia del desarrollo urbano en el sur de Nevada el lunes 14 de agosto de 2017 en las oficinas de TSK en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La alcaldesa de Henderson, Debra March, a la derecha, y el presidente de TSK, Windom Kimsey, visitarán la firma de arquitectura de Kimsey el lunes 14 de agosto de 2017 en las oficinas de TSK, en Henderson. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

La gente cruza la calle cerca del Rainbow Club en Water Street en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Las señales anuncian los próximos desarrollos y oportunidades en Water Street en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

La gente camina por las tiendas de Water Street en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Juan's Flaming Fajitas y Cantina están en construcción en Water Street en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Trabajadores de la construcción en el sitio de construcción de Juan's Flaming Fajitas y Cantina con Lovelady Brewing Co. en el fondo en Water Street en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Un hombre camina más allá del sitio de construcción de Flaming Fajitas de Juan y Cantina y Lovelady Brewing Co. en Water Street en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

La gente camina por Water Street cerca de Lovelady Brewing Co. en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

La gente cruza Water Street cerca del Henderson Convention Center en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Una persona cruza Water Street en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Los automóviles suben y bajan por Water Street en Henderson el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

La gente entra a la plaza del evento en Water Street en Henderson para un evento del viernes pasado el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

La gente camina alrededor de la plaza del evento en Water Street en Henderson para un evento del viernes pasado el viernes 30 de marzo de 2018. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Una representación conceptual del Corredor Lake Mead Parkway. (Ciudad de Henderson)

Una representación conceptual del Corredor Lake Mead Parkway. (Ciudad de Henderson)

Los funcionarios de la ciudad tienen grandes planes para Henderson.

Visualizan una utopía suburbana llena de espacios abiertos, parques, jardines comunitarios y acceso a todos los modos de transporte, tal vez incluso un tren ligero. Restaurantes y tiendas minoristas llenarán el centro de la ciudad.

Como primer paso en su visión, el Consejo Municipal de Henderson adoptó a Henderson Strong, reemplazando el plan maestro de la ciudad que fue adoptado en 2006.

Aunque la Gran Recesión causó que los funcionarios de la ciudad reevaluaran sus planes, la razón principal para el plan actualizado es la adición proyectada de 100 mil nuevos residentes en los próximos 20 años, señaló Stephanie Garcia-Vause, directora de servicios y desarrollo comunitario de Henderson.

Henderson es la segunda ciudad más grande de Nevada, con una población estimada de más de 300 mil.

Los funcionarios afirman que la ciudad, donde los Raiders de la NFL tendrán su sede, será un lugar donde todos puedan “vivir, trabajar y jugar”.

“¿No les encanta vivir en Henderson?”. La concejal Gerri Schroder le preguntó a la audiencia sobre una reunión del ayuntamiento en julio pasado. “Solo porque pueda darse el lujo de comprar una casa, no significa que todos los demás puedan hacerlo”. Es por eso que tenemos que brindar oportunidades de vivienda tan diversas. Tenemos que pensar fuera de nuestro estilo de vida”.

Áreas prioritarias

Se eligieron tres áreas para la reinversión y el desarrollo: el centro de Henderson, Lake Mead Parkway y Boulder Highway.

Pero los líderes de la ciudad quieren más que una economía saludable. Henderson tendrá más huertos comunitarios, tiendas de comestibles en los desiertos de alimentos y un mercado móvil de agricultores llamado Veggie Buck Truck.

“Una gran parte del plan es tratar de enfatizar las comunidades sanas y habitables, para que podamos ser económicamente competitivos con otras regiones y partes del país”, dijo Lisa Corrado, directora de planificación de largo plazo de la ciudad.

En 2 mil 200 acres, Cadence es una de las comunidades planificadas maestras más grandes de Henderson. La comunidad ubicada a la salida de Lake Mead Parkway consistirá en aproximadamente 12 mil hogares y agregará seis escuelas y 12 parques.

La ciudad también continuará la expansión de su desarrollo de $1.5 billones apodado “Union Village” ubicado justo al oeste de Boulder Highway cerca de la US 95 y Galleria Drive.

Además de su emblemático Hospital Henderson, el área albergará un Las Vegas Athletic Club, tiendas minoristas, un complejo de apartamentos de 396 unidades, un parque y un centro de cuidados agudos a largo plazo.

También se planea un desarrollo denominado Insight Gateway en 30 acres y contendrá un centro de enfermería de 134 camas con servicios de diálisis. El desarrollo también incluirá una instalación de vivienda asistida de 165 camas, un complejo de apartamentos para mayores de 247 unidades y oficinas médicas y tiendas minoristas.

Un nuevo centro

La calle Water en el centro de Henderson una vez fue vibrante y llena de tráfico peatonal, agregó Richard Lovelady, copropietario de Lovelady Brewery en 20 S. Water Street. Recuerda haber visto kilómetros de desierto vacío alrededor del valle, pero el centro de Henderson se destacó con sus grandes almacenes y panaderías.

Pero eso fue antes de que se construyera la U.S. 95. Hoy en día, el área contiene bolsillos vacíos, incluido el Town House Motor Lodge vacante en 37 S. Water Street.

“Hubo tanta rotación en los últimos años”, comentó Lovelady, que abrió Lovelady Brewery en abril de 2016 con sus tres hermanos y un amigo. “Aún así, pensamos que este sería un buen lugar para nosotros porque las cervecerías tienen una larga historia de revitalización de áreas en todo el país. Creo que hemos demostrado que podemos atraer grandes multitudes aquí, y creo que muy pronto la gente verá esta zona como un destino de alimentos y bebidas”.

Barbra Coffee, directora de desarrollo económico y turismo de Henderson, imagina un centro urbano orientado al entretenimiento y las compras. Coffee dijo que la ciudad ofrece incentivos comerciales, como renunciar a la tarifa de originación de licor de aproximadamente $60 mil, para traer más música en vivo y atraer a la generación del milenio al centro de la ciudad.

“Llevo aquí tres años y aún recibo personas que dicen que no tenían idea de nosotros”, destacó Michele Walker, propietaria de Imaginations Unlimited Embroidery. “Creo que esta área tiene mucho potencial, pero hay muchas tiendas vacías”.

Juan Vázquez, propietario de Flaming fajitas de Juan en Spring Valley, está trabajando para abrir un segundo restaurante al lado de Lovelady Brewery.

“Noté que la ciudad intentó revitalizar el área en el pasado, pero esta vez parecen inflexibles al respecto”, agregó Vázquez.

Booming de West Henderson

El área que quizás presenta las mayores oportunidades de desarrollo es West Henderson.

A principios de este año, los funcionarios de la ciudad aprobaron un acuerdo multimillonario con los Raiders en 55 acres para la sede del equipo y la instalación de práctica, que está programada para abrir en 2020.

Coffee llamó al proyecto un cambio de juego para la ciudad y su desarrollo económico.

“Será el inquilino principal del resto de Henderson para acelerar la construcción de más de 600 acres de tierra no desarrollada”, mencionó Coffee durante la reunión del Consejo Municipal el 2 de enero.

Justo al este del M Resort en St. Rose Parkway se encuentra el futuro hogar de Henderson West, un proyecto de 110 acres compuesto por tiendas, oficinas y viviendas.

El desarrollador Alan Sauvage, visualiza lujosos rascacielos, una sala de cine, una cervecería y más. El proyecto tardará al menos 10 años en construirse y costará $950 millones. Sauvage informó que la visión de Henderson Strong presenta la oportunidad de ayudar a crear “una comunidad de clase mundial con una nueva Villa Urbana”.

“La posición de entrada de la propiedad a Henderson es la ubicación ideal en la mejor ruta de crecimiento del Valle, hasta la I-15 hacia la costa y al lado del Aeropuerto Ejecutivo Henderson e Inspired”, señaló Sauvage en un comunicado.

El área ya alberga una instalación de FedEx Ground de 320 mil pies cuadrados y Turano Baking Co., que se espera que abra este mes.

Los bloques de construcción

La preparación para la creación de Henderson Strong se produjo después de un esfuerzo de divulgación de 22 meses con residentes y líderes empresariales que obtuvo 5 mil 500 sugerencias directas. Los funcionarios municipales aprendieron que las principales prioridades para los residentes eran la escuela y la educación, la salud y el bienestar, y los parques y espacios abiertos.

Debido a que la mayoría de los residentes trabajan fuera de la ciudad, Henderson tiene un desequilibrio de empleos y vivienda, con una proporción de un hogar por cada .6 empleos en la ciudad, según el resumen ejecutivo del plan.

“Estamos buscando empleos que brinden buenos salarios y oportunidades para que los residentes vivan, trabajen y jueguen aquí”, detalló la alcaldesa de Henderson, Debra March.

La ciudad también espera crear más opciones de vivienda. Actualmente, el 70 por ciento de las viviendas de Henderson son viviendas unifamiliares.

“Hay diferentes necesidades para diferentes personas”, agregó March. “A la gente le gustaría tener opciones. Por eso es importante que construyamos opciones en el mercado de la vivienda de la ciudad “.

Sin embargo, no todos están satisfechos con la visión de la ciudad. Durante la reunión del Consejo de la Ciudad del 11 de julio, los residentes hablaron en contra del uso de viviendas de alta densidad.

“Es importante que promovamos viviendas unifamiliares en nuestros vecindarios”, dijo un residente. “Es el pegamento que nos mantiene unidos. Las casas son un símbolo de éxito, y ser dueño de una casa es muy importante para las personas. Ir en contra de esto afectaría nuestra calidad de vida”.

Crystal Hendrickson, quien el año pasado compitió con March como alcalde, ha sido un crítico abierto del plan integral.

“Henderson siempre ha sido una agradable ciudad suburbana, es conocida por su paz y tranquilidad”, expresó Hendrickson.

“No me mudé hasta aquí para vivir al lado de un montón de apartamentos y tráfico de combate. Últimamente me he sentido un poco abarrotado”.

witter.