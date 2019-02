Vuelo de Delta sufre turbulencia y es forzado a aterrizar en Reno; 5 heridos — VIDEO

RENO – Cinco personas sufrieron lesiones no especificadas cuando un vuelo de Delta Airlines que se dirigía desde el sur de California a Seattle, encontró una grave turbulencia y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Reno.

El portavoz del Aeropuerto Internacional de Reno-Tahoe, Brian Kulpin, comentó que tres de los pasajeros fueron trasladados a un hospital local el miércoles, donde no se conocieron sus condiciones de inmediato.

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv

— joe justice (@JoeJustice0) February 13, 2019