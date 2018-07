Vuelve a retrasarse la extensión del monorriel de Las Vegas al Mandalay Bay

El Las Vegas Monorail Co. ha retrasado la fecha de inicio de la construcción en su extensión de ruta planificada desde el MGM Grand al Luxor y Mandalay Bay.

julio 13, 2018 - 11:07 am

Los pasajeros salen del monorriel de Las Vegas el martes 20 de marzo de 2018. Las Vegas Monorail Co. espera extender la ruta existente de 3.9 millas del SLS a MGM un adicional de 1.14 millas a Mandalay Bay. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

El monorriel de Las Vegas se detiene en el MGM Grand el jueves 14 de diciembre de 2017. (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

La construcción de una extensión del monorraíl de Las Vegas a Mandalay Bay se ha retrasado, poniendo en peligro las posibilidades de que el proyecto se complete a tiempo para la inauguración del cercano estadio Raiders.

La cabildera de Monorail, Jennifer Lazovich, le reportó a la Comisión del Condado de Clark que la construcción de la extensión de una milla comenzaría en junio, dando a Las Vegas Monorail Co. más de los dos años que necesita para terminar una nueva estación en el Shoppes en Mandalay Place. En septiembre de 2020, se espera que los Raiders de la NFL jueguen su primer juego en Las Vegas.

La extensión del monorriel es vista por algunos como una infraestructura de tránsito esencial para servir a los asistentes a la convención y multitudes de estadios.

Pero los permisos de construcción para el proyecto siguen siendo revisados por los empleados del condado. The Monorail Co. tampoco ha obtenido los 110 mdd en bonos que necesita para pagar la extensión, según el vocero del condado, Erik Pappa.

Mientras tanto, The Monorail Co. se mantiene al tanto del estado del proyecto.

“Cualquier información sobre la construcción o financiación del proyecto se dará a conocer en el momento oportuno”, escribió la vocera Ingrid Reisman en un correo electrónico el jueves.

El gerente general, Curtis Myles, reconoció anteriormente que obtener financiamiento será difícil.

El año pasado, les comentó a los comisionados que no podía obtener fondos para el proyecto a menos que el condado se comprometiera a otorgarle a The Monorail Co. hasta 4.5 mdd por año durante los próximos 30 años.

Los comisionados rechazaron la idea pero acordaron en noviembre destinar 4.5 mdd cada año que la compañía podría solicitar para pedir prestado, pero no se garantizaría que lo recibieran.

Sin financiamiento en su lugar, el condado ha requerido que la compañía The Monorail continúe pagando un préstamo de casi 2.1 mdd que se utilizó para pagar los costos de diseño e ingeniería de la extensión.

The Monorail Co. realizó un pago de $16 mil 667 la semana pasada, afirmó Pappa. Después de combinar eso con una serie de pagos realizados el año pasado, se deben casi 2 mdd.

El comisionado del condado, Chris Giunchigliani, dijo que tiene serias dudas de que The Monorail Co. obtenga los fondos deseados, pero espera que el condado reciba el pago completo ya tiempo.

“No creo que nadie esté en desacuerdo con la obligación de devolvernos”, concluyó.