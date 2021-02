Vuelve la electricidad para casi todos en Las Vegas tras los vientos del fin de semana

Menos de 200 clientes de NV Energy seguían sin electricidad el lunes por la mañana después de que los fuertes vientos azotaran el valle de Las Vegas durante el fin de semana.

Alrededor de seis mil clientes recuperaron el suministro eléctrico poco después de las seis de la mañana, según el sitio web de cortes de energía de NV Energy.

El mayor apagón que quedaba a primera hora del lunes se dio al sur de St. Rose Parkway y el 215 Beltway a lo largo de South Eastern Avenue y Horizon Ridge, donde el suministro eléctrico se restableció poco después de las seis de la mañana.

Yesterday's high winds caused broken poles, downed wires and other damage to our equipment. We will work around the clock until all of our customers are back in power. pic.twitter.com/oOqdkGYZVr

— NV Energy (@NVEnergy) February 14, 2021