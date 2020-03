10 cosas para hacer durante la cuarentena del coronavirus

Con el Gobernador Steve Sisolak ordenando el cierre de escuelas y negocios no esenciales, la cuarentena del coronavirus está aquí, te guste o no.

Hay muchas formaciones maravillosas que se pueden apreciar fácilmente mientras se visita el Parque Estatal Valley of Fire, incluyendo arcos, agujeros y "ventanas" de piedra. (Deborah Wall)

Con el Gobernador Steve Sisolak ordenando el cierre de escuelas y negocios no esenciales, la cuarentena del coronavirus está aquí, te guste o no.

A continuación, te presento 10 cosas para hacer a pesar de las muchas cancelaciones y cierres. Esto no incluye lo obvio: Estar al tanto de tu familia y amigos, y ayudar a los que están batallando.

1. Caminar. Es mucho más fácil mantener el distanciamiento social cuando no estás cerca de un montón de gente. Por eso, ir de excursión con alguien con quien ya estás en cuarentena es una gran opción.

Hay un gran número de paisajes increíbles para caminar alrededor del Valle de Las Vegas, incluso excluyendo el siempre popular Cañón de Red Rock. El Valley of Fire State Park está a una hora al norte de Las Vegas, y el paisaje es como el de Red Rock multiplicado por 100. Por ahora, los parques estatales están abiertos, pero los centros de visitantes están cerrados.

También hay muchos buenos senderos para caminar en Mount Charleston, en el Área Nacional de Recreación de Lake Mead y en los alrededores de la presa Hoover. Como bonus, este es un gran clima para el senderismo.

2. Jugar juegos de mesa. Si el último juego que jugaste fue Monopoly, lo que sigue te dará un gran gusto. Los juegos de mesa han avanzado mucho desde que solo lanzabas los dados y te movías por el tablero. Asumiendo que estás en cuarentena con otra persona, algunos de mis juegos favoritos para dos jugadores son Dominion, Lost Cities Card Game y Seven Wonders: Duel. Si tienes niños más pequeños, Sushi Go es un juego divertido que tiene algo de estrategia pero no requiere lectura.

3. Reza. Si una pandemia que se extiende por el mundo no te induce a rezar, probablemente no estés en cuarentena con niños pequeños. Con toda seriedad, el espectro de la muerte es un buen recordatorio de que la vida en la Tierra es temporal pero la eternidad no lo es. Ahora es un buen momento para hablar con Dios. Muchas iglesias también han puesto sus servicios en línea.

4. Completa proyectos que has estado posponiendo. Mis habilidades de manualidades están en algún lugar del espectro entre un niño de tres años jugando con Legos y un artista esculpiendo con un mazo. No hace falta decir que la lista de cosas que mi esposa quiere hacer es más larga que la lista de cosas que se DEBEN hacer. Voy a tratar de cambiar eso en las próximas semanas. Apuesto a que hay algo que también tú estás postergando. ¡Hay que ponernos a trabajar los dos!

5. Contesta el censo. Ve a mi2020census.gov y participa en el censo, te tomará cinco minutos y evitará que alguien tenga que ir a tu puerta.

6. Regístrate para una boleta de ausencia. Espero que esto termine para junio, pero si no es así, emitir tu voto por correo es mejor que hacer fila. Puedes solicitar una buscando en Google “Solicitud de voto por correo del Condado Clark”.

7. Experimenta las carencias que el socialismo produce regularmente. Tener comida, agua y papel higiénico en los estantes de las tiendas requiere una inmensa cantidad de coordinación y destreza logística. En un país de libre mercado, las escaseces son raras y generalmente temporales. En los países socialistas, como Venezuela, la escasez es una parte normal de la vida. Los estantes no estarán vacíos por mucho tiempo, úsalos como una lección objetiva para ayudar a los niños a entender que contar con suministros disponibles para comprar no ocurre por casualidad.

8. Dona sangre. Vale la pena salir de la casa por esto si estás entre un grupo de bajo riesgo. Los bancos de sangre locales aún necesitan donaciones, pero los cierres generalizados han resultado en la reducción de ellas. Puedes encontrar un lugar para donar yendo a redcrossblood.org/give o a bloodhero.com. Programar una cita solo me tomó un par de minutos.

9. Escribe una carta. El correo electrónico es un increíble ahorro de tiempo, pero durante una cuarentena, ahorrar tiempo no es la preocupación más apremiante. ¿A quién conoces que apreciaría recibir una carta escrita a mano?

10. Maratones. ¡Todos lo estamos haciendo! Mi esposa y yo estamos viendo “Blue Bloods” en Amazon. Nuestra serie favorita es “Monk”, y no solo porque emular al tocayo obsesivo compulsivo de la serie sea una buena idea en este momento.