Afirma Wellinghoff que la Pregunta 3 reducirá las tasas de energía, señala el éxito en otros estados

La aprobación de la Pregunta 3 conducirá a tarifas eléctricas más bajas, sostiene Jon Wellinghoff, ex presidente de la Comisión Federal de Regulación de la Energía, que participa en la campaña “Yes on 3”.

ARCHIVO: en esta foto de archivo del 14 de agosto de 2018, las líneas de transmisión de energía transportan electricidad a lo largo de las carreteras interestatales 40 e I-85 en el Condado de Orange, cerca de Hillsborough, Carolina del Norte. Pese a una economía fuerte, aproximadamente el 40 por ciento de las familias estadounidenses no lograron obtener una de las necesidades básicas el año pasado, según un nuevo estudio realizado por el Urban Institute, una organización de investigación sin fines de lucro. Eso incluye pagar por alimentos, atención médica, vivienda o servicios públicos. (Foto AP / Gerry Broome, Archivo)

La aprobación de la Pregunta 3 conducirá a tarifas eléctricas más bajas, sostiene Jon Wellinghoff, ex presidente de la Comisión Federal de Regulación de Energía, que participa en la campaña “Yes on 3”. Indicó que en lugar de comparar los precios promedio de la energía en lugares con desregulación, debería mirar las tarifas más bajas disponibles. También confirmó que el informe de la Comisión de Servicios Públicos de Nevada sobre la Pregunta 3 se perdió información importante.

Nevada Politics Today había extendido una invitación de debate a ambos lados de esta iniciativa de votación en agosto. La campaña Yes on 3 aceptó un debate, pero la campaña “No on 3” se negó a participar.

“Si la Pregunta 3 pasa, las tarifas eléctricas bajarán”, afirmó Wellinghoff mientras filmaba Nevada Politics Today. “Hemos realizado un estudio, realizado por un experto en servicios públicos reconocido a nivel nacional, que ha indicado muy claramente que existen ahorros fiscales sustanciales en los impuestos sobre la renta diferidos acumulados y ahorros adicionales en las ganancias de la empresa que regresaría a los contribuyentes de Nevada para reducir sus ingresos en tarifas. Entonces, ya tenemos una cantidad de dinero que veremos que de hecho bajará las tasas. Además de eso, si se observa lo que ha estado haciendo la competencia en otros estados, la experiencia real, por ejemplo, en Texas, sabemos que las tasas se reducirán”.

Wellinghoff citó a Texas como un ejemplo donde la desregulación ha reducido las tasas en Houston a 7.5 centavos por kilovatio-hora, mientras que la tasa en Las Vegas, es de alrededor de 13 centavos por kilovatio-hora.

Un comercial de la campaña “No on 3” afirma que “en los estados que desregulan la electricidad, las tarifas promedio son casi un 30 por ciento más altas que las de Nevada”.

“Los precios de la energía no son más altos en lugares con desregulación”, declaró Wellinghoff. Argumentó que la estadística depende del uso de la palabra “promedio”.

“Al elegir los promedios, están seleccionando el total de ambas tasas muy altas en esos estados, porque algunas proporcionan tasas planas durante un período de tiempo muy largo y ellas obviamente serán más altas, también habrán extremadamente bajas”, agregó. “Y ese promedio llega a un punto que puede ser más alto de lo que estamos pagando hoy en Nevada”.

“Afortunadamente, si tenemos opciones, no tenemos que elegir la tasa promedio o la más alta en Nevada, como lo hacen en Texas y otros lugares, podemos elegir la más baja”.

Wellinghoff también observó que algunos estados desregulados “comenzaron a un precio mucho más alto que el de Nevada, así que pudieron bajar sus tarifas considerablemente a través de la competencia”.

También disputó un informe de la PUC que predijo aumentos de precios en la Pregunta 3.

“La PUC ni siquiera consideró esos efectos fiscales”, detalló Wellinghoff. “Los evadieron por completo, su personal se perdió los efectos de los impuestos por completo al observar lo que sucedería con las tasas en Nevada. Así que, sí, están equivocados”.

La desregulación no causó los infames apagones de California a principios de la década de los 2000, explicó.

“Lo que sucedió en California no fue un fracaso de la desregulación comercial. Fue un fracaso total”, declaró Wellinghoff. “No volverá a ocurrir” porque FERC puso protecciones “para garantizar que no vuelva a suceder”.

Si se aprueba la Pregunta 3, Wellinghoff predijo que entre 10 y 20 proveedores minoristas ingresarían al mercado de Nevada.