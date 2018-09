Aplicando el mantra de “creer en las mujeres” a Steve Sisolak

Steve Sisolak habla a los partidarios en una fiesta de vigilancia luego de ganar la elección primaria gubernativa demócrata en Aria el martes 12 de junio de 2018, en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

El comisionado del Condado de Clark, Steve Sisolak, izquierda, el líder de la mayoría del Senado Aaron Ford y el asambleísta Nelson Araujo hablan durante una manifestación organizada por los Demócratas de Nevada y NARAL para protestar contra la elección del Tribunal Supremo fuera del edificio de oficinas del senador Dean Heller, R-Nev. , en Las Vegas, martes 10 de julio de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, sonríe cuando lo visitan los jóvenes atletas estudiantes que entrena a lo largo de los años, mientras testifica ante el Comité Judicial del Senado el tercer día de su audiencia de confirmación, en el Capitolio de Washington, el jueves 6 de septiembre de 2018. (Foto AP / J. Scott Applewhite)

El candidato demócrata para gobernador Steve Sisolak habla durante un mitin organizado por los demócratas de Nevada y NARAL para protestar por la elección de la Corte Suprema fuera del edificio de oficinas del senador estadounidense Dean Heller, R-Nev., En Las Vegas, el martes 10 de julio de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

La senadora Mazie Hirono, demócrata de Hawái, miembro del Comité Judicial del Senado, es recibida por los manifestantes que se oponen al candidato a la Corte Suprema del presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh, mientras se manifiestan en el edificio de la Oficina del Senado Hart en Capitol Hill en Washington, el jueves 20 de septiembre de 2018. Kavanaugh ha negado las historias de un asalto sexual, como afirma la profesora de la universidad de California Christine Blasey Ford. (Foto AP/J Scott Applewhite)

La senadora Kirsten Gillibrand, D-N.Y., con la senadora Mazie Hirono, demócrata por Hawái a la izquierda, acompañada por ex alumnos de Holton Arms School, habla con periodistas en apoyo de la profesora Christine Blasey Ford, quien está acusando al candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh de un ataque sexual de décadas, durante una conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, el jueves 20 de septiembre de 2018. (Foto de AP / J. Scott Applewhite)

Brett Kavanaugh mira a su esposa Ashley Estes Kavanaugh al inicio de una entrevista de FOX News con Martha MacCallum, el lunes 24 de septiembre de 2018, en Washington, sobre las denuncias de conducta sexual indebida contra el candidato a la Corte Suprema. (Foto AP / Jacquelyn Martin)

Brett Kavanaugh mira a su esposa Ashley Estes Kavanaugh al inicio de una entrevista de FOX News con Martha MacCallum, el lunes 24 de septiembre de 2018, en Washington, sobre las denuncias de conducta sexual indebida contra el candidato a la Corte Suprema. (Foto AP / Jacquelyn Martin)

El candidato demócrata para gobernador Steve Sisolak habla durante un mitin organizado por los demócratas de Nevada y NARAL para protestar por la elección de la Corte Suprema fuera del edificio de oficinas del senador estadounidense Dean Heller, R-Nev., En Las Vegas, el martes 10 de julio de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Hay una manera fácil de saber si un estándar político se basa en principios o conveniencia. Tómalo como te guste cuando se aplique a tus aliados.

Recientemente, dos mujeres acusaron a Brett Kavanaugh de agredirlas sexualmente hace más de tres décadas. Christine Blasey Ford no puede recordar la fecha o el lugar del ataque, pero insiste en que Kavanaugh se emborrachó y trató de desvestirla mientras estudiaban la preparatoria. Cuatro de las otras personas que Ford dijo estaban en la fiesta, entre ellas un testigo ocular del supuesto asalto, afirman que no recuerdan la reunión o el incidente.

Deborah Ramírez admitió que Kavanaugh se expuso a ella durante una fiesta en Yale en 1983 o 1984. Ramírez admitió que tenía grandes lagunas en su memoria, estaba “empañada” por el alcohol cuando ocurrió el presunto incidente y no vio quién se desnudó. The New Yorker, que publicó la historia original, no pudo encontrar un solo testigo ocular que incluso confirmara que Kavanaugh estaba en dicha fiesta. El New York Times informó que ella le comentó a sus ex compañeros “que no podía estar segura de que el Sr. Kavanaugh fue el que se expuso” cuando llamó para ver si recordaban el incidente.

Estas acusaciones no son simplemente no verificadas. Numerosos supuestos testigos presenciales los han contradicho directamente.

En respuesta, los políticos liberales y demócratas insisten en que el país debe “creer ciegamente en las mujeres”.

Esa es una norma terrible. Pero si los izquierdistas de Nevada insisten en creer en las mujeres, ¿creen que ellas no habrían acusado al candidato a gobernador demócrata Steve Sisolak de conducta inapropiada?

En 2012, la ex novia de Sisolak afirmó en una demanda que tuvo una “relación impropia y secreta” con su hija entonces adolescente. La menor de 15 años dijo en un video que Sisolak la veía mientras modelaba trajes de baño, le enviaba mensajes de texto en la noche y la llevaba a citas al cine. También admitió que él estaba “obsesionado con su aspecto y cómo se vestía”.

Lo llamó “mentiroso” y “sucio”.

De alguna manera, estas acusaciones son mucho más creíbles que los cargos que enfrenta Kavanaugh. Los acusadores de Kavanaugh hicieron sus acusaciones más de 30 años después. La ex novia de Sisolak y su hija presentaron sus cargos poco después de los presuntos incidentes. Kavanaugh ha dicho que no está seguro de haber conocido a Ford. Sisolak y su ex novia entraron y salieron de su relación por cinco años.

A diferencia de Kavanaugh, Sisolak ha admitido su comportamiento espeluznante y que llevó a la hija adolescente de su ex novia a Victoria’s Secret en múltiples ocasiones, confirmado por el Las Vegas Sun.

Si el estándar establecido por los progresistas del estado es simplemente “creer en las mujeres”, entonces deberían estar huyendo de Sisolak, pero no lo han hecho.

El problema es que el estándar es injusto y estúpido. El género de alguien no garantiza que esa persona en particular diga la verdad. Es por eso que el estándar debe ser “creencia por evidencia”. Hay pruebas sólidas de que la ex novia de Sisolak estaba luchando contra adicciones cuando presentó su demanda y manipuló a su hija.

Pero no se puede de ambas formas, si crees que Kavanaugh es culpable únicamente porque sus acusadores son mujeres, entonces debes mantener a Sisolak en el mismo nivel, independientemente de la evidencia de lo contrario.