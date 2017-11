¡Asegúrate!

El otoño es tiempo para disfrutar de la belleza del cambio de temporada, el aire fresco y las hojas secas que caen de los árboles, y para prepararnos para celebrar las fiestas navideñas con familiares y amigos. También es tiempo para comprar seguro médico en el Mercado de Seguros Médicos del Estado de Plata (Silver State Exchange en inglés). El periodo de inscripción abierta comenzó el 1º de noviembre, y los nevadenses tienen hasta el 15 de diciembre para visitar healthcare.gov/es para comprar un seguro médico que satisfaga sus necesidades.

Si usted no recibe seguro médico de su empleador, el proceso para comprar un seguro médico puede parecer abrumador. Puede que tenga preguntas sobre la cobertura, el costo, las primas y los copagos bajo los diferentes planes. Las personas que trabajan para el Mercado de Seguros Médicos del Estado de Plata pueden responder sus preguntas. Este mes, ofrecen asistencia en persona en más de 12 ubicaciones, incluyendo bibliotecas, centros comunitarios, centros de salud y bienestar y hospitales por todo Nevada. En estos lugares, usted puede hablar con un experto y recibir ayuda escogiendo su plan basado en su presupuesto, edad e historial médico. Visite www.nevadahealthlink.com para solicitar una cita gratis.

Hay una idea errónea que sugiere que los planes en el mercado de salud son demasiados caros y que están fuera del alcance de las familias, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Ocho de cada 10 personas que visitan el sitio web califican para recibir asistencia financiera, y cinco de cada 10 pueden encontrar planes por menos de $100 mensuales.

Una de las razones por las que los seguros médicos en el Mercado de Seguros Médicos del Estado de Plata son asequibles es porque las compañías de seguros ya no pueden discriminar en contra de las personas con condiciones preexistentes. Antes de que la Ley de Cuidado de Salud Asequible fuera aprobada, las compañías de seguros médicos podían cobrarles mas a las personas con condiciones como asma, cáncer o diabetes. La lista de condiciones pre-existentes era extensa. Resultaba en penalizaciones por condiciones que ni siquiera son enfermedades como el acné o “estar esperando bebé”. Como resultado, casi la mitad de los estadounidenses eran forzados a pagar más por servicios de salud.

Tener un seguro médico no es un lujo; es una necesidad básica. En demasiadas ocasiones, problemas médicos inesperados pueden resultar en el impago de la renta o hasta puede llevar a la bancarrota. Para Jessica Kleinedler de Reno, cobertura médica obtenida por medio del Mercado de Seguros Médicos fue lo único que previno que perdiera su negocio cuando su bebé se enfermó y tuvo que pasar un mes en terapia intensiva. En tan solo un mes, Jessica acumuló casi $1 millón en costos médicos. Jessica me dijo que, si ella y su familia no hubieran tenido acceso a cobertura asequible, hubiera tenido que vender su pequeño negocio, y posiblemente declararse en bancarrota, solo para pagar la deuda. Ahora, dos años después, su hijo es un niño sano y feliz, y su negocio, Under the Rose Brewing Company en Reno, esta prosperando.

Jessica es tan solo una de los cientos de nevadenses que me han dicho que no se pueden imaginar regresar a los tiempos en que sus familias no tenían seguro médico. A principios de este año, el derecho a tener acceso a servicios de salud de calidad fue amenazado, pero miles de millones de estadounidenses alzaron sus voces para defenderlo. La Ley de Cuidado de Salud Asequible no es perfecta. Necesitamos continuar luchando para ampliar la cobertura, estabilizar los mercados de salud, derogar el impuesto Cadillac y reducir los costos y primas. Pero, aun así, es un alivio para las personas que no reciben seguro médico por medio de su empleador, y está aquí para quedarse.

Enfermarse es inevitable. Pero el tener que escoger entre pagar la renta y pagar costos médicos no lo es. Con seguros médicos que pueden comprar en el mercado, usted y sus seres queridos pueden enfocarse en lo que en verdad importa: mantenerse sanos. Invito a todos a que tomen unos minutes para hablar con un asesor de inscripciones. Nunca ha habido mejor tiempo para aprender más sobre sus opciones y adquirir la cobertura médica que mejor le convenga.

El período de inscripción comenzó el 1º de noviembre y termina el 15 de diciembre. Los nevadenses pueden llamar al 1-855-768-5465 o visitar www.nevadahealthlilnk.com para recibir más información.