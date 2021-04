Cinco errores más grandes después de un accidente

ARCHIVO.- La policía de Las Vegas investiga después de que un adolescente fue herido tras ser atropellado por un vehículo el martes 3 de marzo de 2020, cerca de las avenidas East Sahara y Burnham. [Foto Las Vegas Review-Journal]

No llamar a la policía.

Muchas veces el culpable le pide que no llame a la policía. La mayoría de veces es porque no tienen seguro de auto, o no le quieren dar la información de su seguro. También después pueden negar que tuvieron la culpa y echarle la culpa a usted. Siempre es importante llamar a la policía, si usted es indocumentado o no habla bien inglés, esto no le perjudica.

Ir en ambulancia cuando uno no está gravemente herido.

Muchos piensan que yendo a la sala de emergencia en una ambulancia les ayuda a establecer su caso. Aceptan una ambulancia sin estar gravemente heridos. Esto añade entre $8,000 y $10,000 a sus gastos médicos. Si la persona que causó el accidente no tiene seguro de auto, a usted le tocará pagar estos gastos médicos. Si usted está seriamente herido, si tiene dolor fuerte, no puede moverse libremente, o tiene fracturas, si es importante que vaya a un hospital rápidamente.

Hablar con la compañía de seguro sin un abogado.

Es mejor no contestar preguntas ni hablar con la compañía de seguros antes de hablar con su abogado. Las compañías de seguro acuden a la escena del accidente rápidamente. Muchas veces le ofrecen un cheque al instante, generalmente entre $500 y $2,000. Le hacen firmar una declaración que están cerrando su reclamo y no tiene derecho a más dinero o tratamiento médico en el futuro. Esta práctica es tan deshonesta que una ley fue pasada recientemente para proteger al consumidor. Ahora usted puede deshacer estos contratos y aceptación de cheques. Pero tiene que hacerlo rápidamente.

No buscar atención médica.

Otras víctimas de accidentes hacen lo contrario, no buscan atención médica por días o hasta semanas, pensando que sus lesiones no son graves, o van a mejorar por su cuenta. Los más días que pasan sin buscar atención médica: sus lesiones pueden empeorar, y puede perjudicar su caso. Las compañías de seguro ven la falta de atención médica como señal de que usted no fue lesionado en el accidente. Por eso es importante buscar atención médica en los días después del accidente.

Ir a un abogado que Usted no conoce o escoge.

Muchas personas se dejan llevar a un abogado que no conocen. Personas llegan a la escena del accidente y le presionan a ir a un abogado que ellos conocen. Muchas veces el conductor de la grúa, el paramédico, o hasta su agente de seguros le presiona a ir a cierto abogado. Ellos hacen esto porque están recibiendo dinero del abogado, algo que no es ético, incluso es ilegal. Este dinero debe ir a su bolsillo.

Si sufre un accidente debe hablar con un abogado de confianza rápidamente para saber y proteger todos sus derechos.