COMENTARIO: Concede la Suprema Corte una victoria a pastelero – o algo así

junio 6, 2018 - 11:14 am

Un pastelero de Colorado ganó su caso ante la Corte Suprema de EE.UU., Pero su victoria puede durar poco.

En un caso de alto perfil que involucraba los derechos de los homosexuales y la libertad de expresión, los jueces dictaminaron 7 a 2 el lunes que la Comisión de Derechos Civiles de Colorado no proporcionó una audiencia justa a Jack Phillips, un pastelero cristiano que se negó a diseñar un pastel para un matrimonio de personas del mismo sexo. Pero la decisión evitó muchas de las cuestiones planteadas por ambas partes y prácticamente garantizó que conflictos similares volverán a funcionar en el tribunal superior.

Por ahora, sin embargo, los jueces, incluidos dos miembros del ala liberal de la corte, determinaron que los miembros de la comisión de Colorado exhibieron una hostilidad inconstitucional hacia el Sr. Phillips y sus puntos de vista religiosos. La opinión se detuvo, sin embargo, de resolver el conflicto inherente entre la Primera Enmienda y las leyes sobre acomodación pública y discriminación.

El Sr. Phillips le había pedido a la corte que reconociera la distinción sutil pero muy real entre negarse a atender a un cliente que aparece en un negocio público y negarse a diseñar y crear un pastel de boda específico. El pastelero mencionó que consideraba sus obras de arte de pasteles de boda, actos de expresión, si lo desea, que están protegidos por la Carta de Derechos. Mientras tanto, los abogados de la pareja del mismo sexo argumentaron que Colorado podría obligar a la expresión del pastelero a detenerlo de denigrar “la dignidad” de las parejas homosexuales y someterlas a “humillación, frustración y acoso”.

La decisión no pudo abordar esos argumentos. Pero en una opinión concurrente, el juez Clarence Thomas destacó los peligros de permitir que las leyes de acomodación pública prevalezcan sobre la Primera Enmienda. “Los estados no pueden castigar el discurso protegido”, escribió, “porque algunos grupos lo consideran ofensivo, hiriente, estigmatizado, irracional o indigno”. … Una regla contraria le permitiría al gobierno eliminar virtualmente cualquier discurso a voluntad”.

También fue notable la coincidencia del juez Neil Gorsuch, en la que observó que el panel de Colorado había desestimado tres demandas similares presentadas contra los pasteleros que se negaron a hacer pasteles adornados con mensajes que se oponen al matrimonio gay. ¿La discriminación es una calle de sentido único que corre de derecha a izquierda? ¿Sostendrían los jueces que el estado puede reclutar a un fotógrafo liberal para documentar una ceremonia de cabeza rapada?

Como señaló el juez Thomas, citando al juez Samuel Alito en una decisión anterior, “en casos futuros, la libertad de expresión podría ser esencial para evitar que la decisión del tribunal que legaliza el matrimonio homosexual” se utilice para “erradicar todo vestigio de disentimiento” ‘y’ vilipendiar a los estadounidenses que no están dispuestos a aceptar la nueva ortodoxia’”.

Al final, este conflicto resalta las fisuras que ahora dividen a un país en el que todos están ansiosos por pelear. “Estamos en una epidemia de falta de tacto, que es una ausencia de respeto por el otro lado, por quien sea que esté en ese lado”, escribió Peggy Noonan en The Wall Street Journal. “Es una absoluta falta de generosidad y sensibilidad. ‘Bake my cake’ es, entre otras cosas, un impresionante ejemplo de falta de tacto. Se supone que debes ganar gentilmente, no frotárselo en la cara al perdedor”.

Amén.