Cómo el presupuesto de Sisolak crea una futura crisis presupuestaria

Si la economía no se mantiene fuerte, el presupuesto del gobernador Steve Sisolak pronto será miope.

El Comisionado del Condado de Clark: Steve Sisolak durante una conferencia de prensa para el futuro local de entretenimiento Kind Heaven, en el hotel-casino El Linq de Las Vegas, el martes 13 de marzo de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @ Erik_Verduzco

La economía en expansión de Nevada y la mayor subida de impuestos en la historia del estado, aprobada hace apenas cuatro años, le han dado al gobernador Steve Sisolak una cantidad récord de dinero para gastar. Y gasta lo que hace, buscando un aumento del 10 por ciento de alrededor de $900 millones en el próximo ciclo presupuestario de dos años. Y a pesar de la retórica de Sisolak, parte de ese dinero proviene de un aumento de impuestos propuesto.

Es fácil pedir aumentos de gastos cuando las arcas están al ras. Los políticos, preocupados por la próxima elección, rara vez miran hacia el futuro. Si lo hicieran, se darían cuenta de que este plan de gastos prepara a Nevada para una crisis presupuestaria significativa durante la próxima recesión.

Comenzar con la negociación colectiva para los trabajadores del estado. Sisolak dice que es una prioridad, pero no lo incluyó en este presupuesto. Propone que los trabajadores estatales reciban una subida salarial del 3 por ciento. Para contrastar, el último presupuesto del ex gobernador Brian Sandoval incluyó dos aumentos salariales del 3 por ciento.

No es sorprendente que Sisolak no incluyera más para los trabajadores del estado, porque a su presupuesto no le queda dinero. Pero la negociación colectiva les dará a los trabajadores estatales un primer golpe en el próximo ciclo presupuestario de la tesorería estatal. Dada la disparidad entre el salario de los trabajadores locales y estatales, los empleados estatales podrían recibir aumentos salariales anuales del 10 por ciento o más. Esas alzas salariales están integradas en el presupuesto de referencia y aumentarán con el tiempo.

Eso significa que Sisolak va a comenzar la sesión de 2021 en un agujero presupuestario. Si la economía continúa creciendo, el estado puede absorber mayores costos de personal sin mucho dolor inmediato. Pero si hay una recesión económica, tendrá menos dinero y gastos más altos.

Ese no es el único costo que aumentaría. La demanda de servicios gubernamentales, como Medicaid, aumenta cuando las personas pierden sus empleos o ven reducido su salario. En este momento, durante una de las economías más sólidas de la historia, el 22 por ciento de los habitantes de Nevada están en Medicaid o CHIP. ¿Qué tan alto se eleva ese número durante la próxima recesión? Debido a la disminución en la tasa de reembolso bajo Obamacare, Nevada tuvo que pagar más por algunos de esos afiliados que cuando amplió Medicaid por primera vez.

Una desaceleración económica implica una desaceleración del mercado de valores, que afectará el rendimiento de las inversiones para el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos. Eso aumentará automáticamente las tasas de contribución a PERS.

Estos gastos crecientes se producirán al mismo tiempo que disminuyen los ingresos de Nevada. Lo que es especialmente dañino, y poco entendido, es cómo funciona la financiación de la educación. Es contraintuitivo, pero cuando aumentan los ingresos por impuestos sobre las ventas, el estado, gracias a las complejidades de la complicada fórmula de financiamiento, en realidad gasta menos dólares del fondo general que cumplen con su garantía básica por alumno. Mientras tanto, la disminución de los ingresos por impuestos sobre las ventas obliga al estado a impulsar el gasto general de los fondos para la educación.

Sisolak ha propuesto poner el 1 por ciento en el Fondo de Días Lluviosos de Nevada. Eso es bueno, pero no va a llegar muy lejos.

Si los políticos aprueban el presupuesto de Sisolak, aumentarán el dolor de la próxima recesión económica.