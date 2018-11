Comparar y Contrastar: Muestran medios un sesgo en la cobertura de la caravana migrante

noviembre 28, 2018 - 10:29 am

Dos hombres hondureños se hacen pasar por un fotógrafo que, a la izquierda, se toman una foto después de que el grupo subió el muro fronterizo que separa a Tijuana, México y San Diego, antes de volver a bajar al lado mexicano, el miércoles 21 de noviembre de 2018, visto desde San Diego (Foto AP / Gregory Bull)

Los migrantes centroamericanos llegan en un autobús escolar a un refugio que ofrece desayuno en Tijuana, México, el jueves 15 de noviembre de 2018. Los miembros de una caravana de migrantes comenzaron a encontrar cierta resistencia local a medida que continuaban llegando por cientos en la ciudad fronteriza de México. Tijuana, donde un grupo de residentes se enfrentó con inmigrantes acampados en la cerca de la frontera de los Estados Unidos. (Foto AP / Gregory Bull)

La policía se pone en guardia para proteger un refugio para migrantes mientras los manifestantes protestan por la presencia de miles de migrantes centroamericanos en Tijuana, México, el domingo 18 de noviembre de 2018. Los manifestantes acusaron a los migrantes de ser desordenados, ingratos y un peligro para Tijuana; se quejó de cómo la caravana se abrió camino en México, calificándola de "invasión", y expresó su preocupación de que sus impuestos se podrían gastar para cuidar al grupo mientras esperan posiblemente meses para solicitar el asilo en los EE. UU. (Foto AP / Ramon Espinosa)

Un hombre que viaja con una caravana de migrantes centroamericanos lleva una bandera guatemalteca al amanecer cuando el grupo sale de Mexicali hacia Tijuana, México, el martes 20 de noviembre de 2018. Las tensiones se han acumulado en los últimos días después de que 3 mil migrantes de la caravana llegaron a Tijuana. Llevan más de un mes en la carretera y muchos más meses por delante mientras buscan asilo en los EE. UU. (Foto AP / Rodrigo Abd)

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. asisten a ejercicios de preparación operativa en el puerto de entrada de San Ysidro en la frontera EE.UU-México, visto desde Tijuana, México, el jueves 22 de noviembre de 2018. (Foto AP / Ramón Espinosa)

La gente se reúne en el lado mexicano de la estructura fronteriza que separa a México de los EE.UU., en el Océano Pacífico, Tijuana, México, viernes 16 de noviembre de 2018. Mientras miles de migrantes en una caravana de solicitantes de asilo de América Central convergen en En la puerta de los Estados Unidos, lo que no encontrarán son soldados armados estadounidenses que hacen guardia. (Foto AP / Rodrigo Abd)

Los principales medios de comunicación nacionales están una vez más haciendo alarde de su sesgo liberal. Es obvio en la forma en que la prensa ha enmarcado el intento de cruzar ilegalmente la frontera por parte de algunos en la caravana de migrantes.

El domingo, cientos de migrantes intentaron ingresar a Estados Unidos de manera “violenta”, según el Ministerio del Interior de México. Un portavoz de la Patrulla Fronteriza dijo que había “múltiples instancias de personas lanzando proyectiles” contra agentes fronterizos. Eso está confirmado por evidencia en video. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, que incluía a algunas mujeres y niños.

Un incidente similar tuvo lugar en 2013, cuando Barack Obama era presidente. Una multitud de alrededor de 100 personas se reunieron en el lado mexicano de la frontera y lanzaron piedras y botellas a los agentes fronterizos, en respuesta, atacaron con spray de pimienta para dispersar el grupo, que incluía mujeres y niños.

“Agentes de la Patrulla Fronteriza arrojaron piedras y botellas durante el enfrentamiento”, decía el titular de Los Ángeles Times. Una leyenda calificó a la multitud de “ingobernable”. Observe cómo el periodista describió a la multitud.

“Entre la multitud de hombres en su mayoría jóvenes estaban mujeres y niños”, se lee en el artículo. “Se podía ver a los agentes convergiendo en vehículos todo terreno, un helicóptero y jeeps. La gente picada por el spray de pimienta se retiraron, frotándose los ojos, muchos gritaron insultos”.

Esa es la cobertura directa. Pero la mayoría de los medios ni siquiera se molestaron en cubrir el incidente. Las búsquedas en los archivos en línea de The New York Times para los términos “patrulla fronteriza” y “spray de pimienta” no muestran artículos sobre el evento de la semana en que ocurrió. Eso es comprensible, porque los agentes usaban habitualmente gas pimienta y gas lacrimógeno durante la administración de Obama.

Pero lo que era rutina bajo Obama ahora es noticia principal bajo el presidente Donald Trump.

El New York Times presentó al menos nueve historias en los eventos del domingo después de ignorar el evento análogo de 2013. Sus historias actuales tampoco se centran en que los agentes estadounidenses sean atacados.

“Los migrantes en Tijuana corren hacia la frontera de los Estados Unidos, pero retroceden frente al gas lacrimógeno”, se lee en un titular.

Tanto en 2013 como en 2018, la multitud estaba compuesta principalmente por hombres. El LA Times dio a la presencia de mujeres y niños una sola línea. Ahora que Trump es el presidente, los medios están obsesionados con las mujeres y los niños.

“Una madre y sus niñas trataron de llegar a la frontera con Estados Unidos, luego, se desgastaron las lágrimas”, resonó un titular de la CNN. Una foto de una madre y sus hijos huyendo de un recipiente de gas lacrimógeno se extendió como un incendio forestal.

Los políticos demócratas y los grupos liberales saben qué hacer con una cobertura como esa: abalanzarse. “Lanzar gas lacrimógeno a multitudes de mujeres y niños es cruel”, tuitea la representante Jacky Rosen, la recién elegida senadora de Nevada. El representante Ruben Kihuen comentó que la administración de Trump era “odiosa”.

“Los niños atacados con gases lacrimógenos es algo indignante e inhumano”, escribió la ACLU en Twitter.

Gracioso. Cuando Trump es presidente, los niños atacados con gases lacrimógenos resulta cruel, odioso, inhumano y la historia más grande de la semana. Cuando Obama era presidente, ni siquiera fue noticia.