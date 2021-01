Cosas que nunca le dije a Sheldon Adelson

enero 20, 2021 - 8:00 am

[Autor: Jorge Grosso]

Los críticos filosos salieron en enero de 2017 cuando llegué a Washington como corresponsal en la Casa Blanca del Review-Journal (RJ). Verá usted, trabajo para lo que a los regañones les gustaba llamar “el periódico de Sheldon Adelson”, y eso es un rotundo no-no.

Adelson murió y nunca tuve la oportunidad de decir esto.

¿Me había dado órdenes de cobertura? Escuché mucho esa pregunta en 2017. De hecho, no me reuní ni hablé con Adelson hasta 2018, cuando me presenté en un evento antes de la inauguración de la Embajada de Jerusalén.

La pregunta de las “órdenes de marcha” es una que nunca escuché dirigida a los muchos otros reporteros en la sala que trabajaban para organizaciones de noticias propiedad de multimillonarios. Jeff Bezos es dueño de The Washington Post. Mike Bloomberg fundó Bloomberg News. Rupert Murdoch es el cerebro detrás de Fox News y The Wall Street Journal. Aún así, Adelson fue tratado como un caso atípico.

¿La gran diferencia? Sheldon y la Dra. Miriam Adelson eran megadonantes del presidente Donald Trump. Según el Center for Responsive Politics, los Adelson donaron unos $350 millones a campañas y causas republicanas en 2018 y 2020.

Por eso, observadores políticos generalmente inteligentes me han dado lecciones que me han dicho que Adelson, más que los demás, presentaba un conflicto de intereses preocupante.

Bezos, el hombre a veces más rico del mundo, competía por un contrato de defensa en la nube de mil millones de dólares. Grillos. (Bueno, excepto de Trump, que a menudo se refería al “Amazon Washington Post” en el mismo tono en que los trolls se refieren al Review-Journal como el “periódico de Adelson”).

Cuando Bloomberg se postuló para presidente en 2020 en las primarias demócratas, Bloomberg News ordenó a sus reporteros que no lo investigaran a él ni a sus rivales demócratas, mientras dejaba a sus recolectores de noticias libres para hacer lo peor por Trump. Bloomberg se comprometió a gastar $100 millones para ayudar al entonces candidato demócrata Joe Biden a ganar en 2020. ¿Dónde estaba la indignación?

La indignación solo anunciaría el pequeño secreto sucio de la industria. Los multimillonarios poseen redes y periódicos.

¿Fox News? Los medios de comunicación de televisión y los periódicos impresos rivales rara vez dejan de señalar las inclinaciones conservadoras de la cadena, ciegos a sus propios prejuicios.

En el obituario de Adelson, The Washington Post informó que Adelson “compró periódicos en Nevada e Israel que promocionaban sus puntos de vista”. Es cierto que Review-Journal apoyó a Trump en 2016 y 2020, lo que era de esperar. Es una práctica estándar que las páginas editoriales reflejen la política de los propietarios.

En las páginas de noticias, mientras tanto, el RJ siguió la historia mientras la campaña de Trump falló erróneamente un fraude electoral masivo, los tribunales rechazaron las demandas republicanas y el presidente electo Joe Biden declaró la victoria. Como otros periódicos.

En su obituario de Adelson, The New York Times escribió sobre la tensión en la sala de redacción por parte de “miembros del personal que se irritaban por lo que consideraban una interferencia inapropiada” desde arriba. Me reí. El Times es un basurero de acicalamiento liberal. Aquellos que trabajan allí saben que si hacen algo que solía ser una práctica periodística estándar, como, por ejemplo, publicar un artículo de opinión de un senador de los Estados Unidos que desafía la posición editorial de un periódico, sus preciosos puestos podrían ser un brindis.

En su obituario de Adelson, Grey Lady recordó la compra del RJ por parte de la empresa fantasma de Adelson en 2015, un error que le costó la buena voluntad a la nueva propiedad.

Desde entonces, el Review-Journal ha ampliado su personal, ha invertido en un gran equipo de investigación, ha reabierto la oficina de Washington y ha mantenido una oficina en Carson City en una era en la que los periódicos cierran las tiendas en las capitales estatales.

Mientras que los periódicos regionales, agobiados por las pérdidas de ingresos debido al coronavirus, han despedido al personal que ya estaba agotado, el Review-Journal no lo ha hecho. Las Vegas Sands Corp., propiedad de Adelson, también pagó salarios y beneficios a más de 11,000 empleados de casinos y restaurantes durante los cierres pandémicos.

“Caricaturizado interminablemente en los medios como un ‘multimillonario de casino’ y ‘mega donante republicano’, la idea era pintarlo como un villano explotador y desconectado”, escribió Noah Pollak en Free Beacon, lamentaba la falta de reconocimiento de las grandes donaciones que los Adelson hicieron a la investigación médica, el tratamiento del abuso de drogas, las escuelas, las universidades y, por supuesto, las causas judías e israelíes.

Los Adelson también se mantuvieron fuera del molde como halcones de Israel que realmente querían trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.

Desde 1995, los demócratas y republicanos votaron de manera rutinaria y abrumadora a favor de la Ley de la Embajada de Jerusalén. El Senado votó 90-0 a favor en junio de 2017, seguro en la creencia de que ningún presidente de Estados Unidos lo cumpliría. Para sorpresa de Beltway, Trump cumplió su promesa de campaña de hacer precisamente eso.

Biden fue un voto afirmativo en 1995. Durante la campaña de 2020, Biden dijo que, de ser elegido, no trasladaría la sede diplomática a Tel Aviv. Entonces, tal vez Sheldon y Miriam Adelson no sean atípicos después de todo.