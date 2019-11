Cuenta con los grandes medios para proteger las fuentes anti-Trump

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en el South Lawn de la Casa Blanca. (AP Photo/Susan Walsh)

WASHINGTON

Es tan valioso ver a periodistas de renombre hablar de la santidad de guardar el anonimato del denunciante de llamadas telefónicas ucranianas.

Dicen que les preocupa que publicar el nombre del denunciante disuadirá a otros denunciantes de presentarse. Es curioso, no parecía importarles en 2010 cuando, gracias a WikiLeaks, los correos electrónicos diplomáticos se extendieron en las portadas, y los funcionarios de seguridad nacional se quejaban de que las filtraciones obstaculizaban su trabajo y asustaban a aliados dignos.

Si hay un grupo que los grandes medios apoyarán, son las fuentes anónimas las que desacreditan al presidente Donald Trump.

Y observa cómo quieren proteger la privacidad de una fuente, hasta que se convierta en una herramienta desechable para un fin político.

Al igual que Anita Hill, Christine Blasey Ford fue una testigo reacia contra el ahora Juez de la Corte Suprema Estadounidense, Brett Kavanaugh. Su privacidad era sacrosanta y su vulnerabilidad inexpugnable, hasta el momento en que se necesitaba su testimonio para destruir la reputación de Kavanaugh.

Si los demócratas de la Cámara de Representantes hubieran necesitado la identidad de “como se llame” para enterrar a Trump en el asunto de Ucrania, sabrían que hubieran sacrificado a quien debían “por el bien del país”.

Pero Trump hizo innecesario desenmascarar al denunciante cuando lanzó una transcripción aproximada de una conversación telefónica del 25 de julio durante la cual el presidente sugirió que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, desenterrara secretos del ex vicepresidente Joe Biden, cuyo hijo, Hunter, recibió la suma principesca de aproximadamente 50 mil dólares un mes para su asociación con una empresa de energía ucraniana.

Y así, los grandes medios siguen publicando historias sobre la ética de desenmascarar al denunciante en lugar de desenmascarar al denunciante.

Y están teniendo estos debates ya que el nombre de “como se llame” está en todas las redes sociales.

Una red o un periódico importante con un equipo de seguridad nacional debería haber podido obtener su nombre hace semanas. El New York Times fue el primer periódico en informar que el denunciante era un oficial de la CIA que había sido detallado “interno” de la Casa Blanca, pero el periódico omitió su nombre. Es como si Lady Grey no quisiera saberlo porque no era apto para publicarse.

RealClearInvestigations tardó en proporcionar un nombre e información sobre la afiliación política (demócrata) y la carrera del hombre misterioso (trabajó en la administración de Obama).

¿Por qué no lo estoy informando? Su humilde corresponsal carece de las fuentes de seguridad nacional para corroborar los rumores, y no puedo verificar el nombre o la información en la historia.

Además, advertiría de no sacar conclusiones precipitadas debido al registro de partido de “como se llame” o al trabajo en una administración demócrata. Eso es lo que sucede cuando votas y trabajas en el gobierno.

Pero si este tipo se fue de la Casa Blanca a mediados de 2017 porque fue “acusado de trabajar contra Trump”, como informó Paul Sperry de RealClearInvestigations, entonces hay una brecha de dos años entre su servicio en la administración y la llamada telefónica del 25 de julio en cuestión.

Llamé a un ex funcionario de inteligencia a quien respeto para discutir la controversia sobre la identidad del denunciante. Él (sí, él) dijo que no importa quién sea el denunciante porque la transcripción corroboró la esencia de la denuncia. Eso es lo que le importa al funcionario. Y, por cierto, pudo haber filtrado esta información a la prensa, pero en su lugar, con razón, pasó por los canales oficiales.

Lo que importa es que Trump intentó presionar al líder de un aliado vulnerable para que hiciera la investigación de la oposición de su campaña, dijo, y eso debería preocupar a todos. Me preocupa.

Ese es el mensaje que seguimos escuchando de la comunidad de inteligencia y los encargados de imputar: no miren a los investigadores, no hay nada que ver en ellos.

Personalmente, ya me harté de que me digan que sería un error investigar a los investigadores, que estaban obligados a dar seguimiento a la información que vincula la campaña de Trump de 2016 con el Kremlin.

Porque todavía no sé por qué la investigación del asesor especial Robert Mueller no terminó antes cuando G-men debieron haber descubierto que no había coordinación entre Moscú y la Torre Trump. (Sí, hubo una reunión en 2016, pero no hubo seguimiento).

Quiero saber cuántos, si alguno, funcionarios del FBI y de inteligencia conocían los orígenes de un llamado expediente escrito por un ex oficial de inteligencia británico y financiado por el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton, y quiero saber si había algún tipo de camarilla interna esperando que Trump se equivocara para poder echarlo.

No me gusta que Trump empuje a otro líder mundial para que ayude un poco a su campaña pero si había varios ayudantes que esperaban que Trump se equivocara, y en realidad tomó más de dos años encontrar una historia verdaderamente comprometedora, debo decir que estoy gratamente sorprendida.

Y otra cosa: si el denunciante hubiera denunciado al presidente Barack Obama, ¿quién cree que el gran periodismo se preocuparía por la privacidad del denunciante?