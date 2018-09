Cuestionan integridad Trump y otros sobre las credenciales de un autor anónimo

Esta foto muestra una pieza de opinión anónima en The New York Times, el jueves 6 de septiembre de 2018. El presidente Donald Trump arremetió contra el alto funcionario anónimo que la escribió, alegando ser parte de una "resistencia" trabajando "desde dentro de "frustrar los impulsos más peligrosos del comandante en jefe". (AP Photo / Richard Drew)

El presidente Donald Trump responde a una pregunta de los periodistas durante un evento con alguaciles en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, el miércoles 5 de septiembre de 2018. (AP Photo / Susan Walsh)

WASHINGTON

Un funcionario anónimo de la administración Trump confesó en un artículo de opinión publicado el miércoles que muchos altos funcionarios “están trabajando diligentemente desde adentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones”.

“Lo sé porque yo soy uno de ellos.”

Hay muchas maneras de reaccionar ante la publicación anónima publicada por The New York Times.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, ofreció una toma. Le dijo a CNN que, en su mundo, a la gente no le importa mucho lo que pasa en The New York Times. Lo suficientemente justo.

Otros cuestionaron la integridad o credenciales del autor.

Ari Fleischer, secretario de prensa del presidente George W. Bush, tuiteó: “Apoyen al presidente o no trabajen allí”.

Jennifer Palmieri, ex directora de comunicaciones del presidente Barack Obama, señaló que “esta persona podría ser fácilmente alguien de quien la mayoría de nosotros nunca habíamos oído hablar”, por ejemplo, un diputado de un departamento que la mayoría de los votantes desconoce.

El presentador de Fox News, Tucker Carlson, reprendió la presunción del desconocido oficial por atacar las posiciones antilibro comercial que Trump prometió a los estadounidenses mientras hacía campaña por su cargo. Los intentos de Ditto Trump de hacer las paces con Rusia, que el autor dijo que las manos firmes en la burocracia han socavado.

Carlson encontró la noción de que el personal trataría de sabotear las políticas de un funcionario electo abiertamente antidemocrático.

La primera dama Melania Trump tenía un mensaje para el autor: “Para el escritor del artículo de opinión: no estás protegiendo a este país, lo estás saboteando con tus acciones cobardes”.

De hecho, la pieza parecía escrita deliberadamente para enviar al presidente por un agujero de conejo desagradable con diatribas y recriminaciones, el comportamiento exacto al que el autor desconocido se opuso.

La reacción del presidente Donald Trump fue una combinación de ira y autocompasión.

El presidente se dirigió a un grupo de alguaciles reunidos en el Salón Este poco después de que el Times publicara la pieza. “Muchas veces te miran y te desprecian”, comentó Trump a la sala, despreciado, es decir, por “los medios porque son muy deshonestos”.

Trump luego ofreció que los hombres y mujeres con uniformes eran “supongo, un poco como yo”. Trump citó las buenas noticias económicas bajo su supervisión: 4 millones de empleos creados, 400 mil nuevos empleos de manufactura y un récord de desempleo, todos los reclamos que estaban cerca suficiente para ser preciso y digno de elogio. Y sabes, tenía razón en que no tiene suficiente crédito para una economía fuerte.

Luego llamó a la pieza del autor desconocido “cobarde” y tuiteó: “¿TRAICIÓN?”

La reacción del cuerpo de prensa de la Casa Blanca fue preguntarle a todos los jueces de la administración que caminaban cerca de una cámara si él o ella escribieron la pieza. La televisión por cable no podía tener suficiente de la historia. Los expertos se mostraron imperturbables al tener que confiar una vez más en una fuente anónima.

La historia tenía todos los elementos que muchos estadounidenses odian sobre los medios de comunicación: un traidor escondido en las sombras, intriga palaciega en lugar de política y una recompensa por falta de lealtad.

Al igual que el autor anónimo, apoyo el compromiso de Trump con la desregulación y el aumento del gasto militar. Apruebo firmemente sus selecciones de la Corte Suprema, su decisión de trasladar la embajada de EE.UU. A Jerusalén y su decisión de tener contacto con Egipto después de Obama.

Aún así, creo que hay gente en la administración que trabaja duro para proteger al presidente de sí mismo y del país de sus peores impulsos. Y creo que uno de ellos se encendió.

Después de que apareciera la historia, la oficina del vicepresidente Mike Pence y los miembros del gabinete de Trump tuitearon las denuncias de la “editorial sin sentido” y las declaraciones que niegan la autoría.

Pero le creo al oficial anónimo en The New York Times, por muy alta o baja que sea esa persona. Lo creo porque he leído los tweets del presidente.