DACA, TPS y desalojos, cambios importantes

diciembre 18, 2020 - 8:00 am

En esta foto de archivo, activistas y estudiantes de UNLV realizaron un mitin para manifestarse a favor de DACA y sus beneficiarios. Martes 12 de noviembre de 2019 en UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Las últimas dos semanas ha visto grandes cambios en estas áreas de la ley. Daremos un resumen de los cambios que pueden afectarle a usted y su familia.

DACA: La administración actual trató de cambiar y eliminar este programa. Hace dos semanas la Corte Suprema decidió que los cambios hechos por la administración fueron contra la ley y erróneos. Por eso, se re-instituyó el programa de DACA (el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Lo cual significa que, si usted ya es recipiente de este programa, está libre para re-aplicar. Es importante hacer esto a tiempo, y llenar los documentos correctamente.

TPS: Este programa ha ayudado a personas de El Salvador, Nicaragua, Honduras y varios otros países. Víctimas de persecución política, o similar, han tenido esta protección por décadas. Este programa estaba por terminar el próximo mes, dejando en limbo a millones de personas bajo su protección.

En días recientes se extendió la protección de TPS hasta octubre de 2021. El programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) se creó para personas originarias de países latinoamericanos como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití; además de otras naciones como Nepal y Sudán.

Si usted tiene estatus legal por TPS, es importante que revise su aplicación y asegure que todo esté en orden. Lo más probable es que no tenga que preocuparse hasta mediados del 2021, cuando debe empezar el trámite de renovación.

Desalojos:

La protección de desalojos se ha extendido hasta el fin de marzo del 2021. Esto significa que personas no pueden ser desalojadas por no pagar la renta. La moratoria no aplica a desalojos por otras razones válidas, como violar el contrato o alguna otra ley.

Es importante tener en mente que la moratoria a desalojos no es un “perdón” del pago de la renta. El monto de la renta sigue en pie y la deuda no se elimina. Quien no pague renta ahora tendrá que pagarla en el futuro. Por ahora se han frenado los cobros de intereses y multas. Siempre es recomendable mantener la comunicación abierta con el dueño de la propiedad y tratar de llegar a un acuerdo sobre la renta atrasada.