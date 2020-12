De China, con amor

[Autor: Jorge Grosso]

La santidad está demostrando ser una mala imagen para el representante Eric Swalwell, demócrata de California, desde que Axios informó sobre sus vínculos con un presunto espía chino. Fang Fang, también conocida como Christine Fang, se insinuó con varios políticos estadounidenses prometedores entre 2011 y 2015. Swalwell era el pez más grande.

Los esfuerzos de la ciudadana china, informó Axios, incluyeron recaudar fondos para la campaña de reelección de Swalwell en 2014. Fang también ayudó a colocar al menos un pasante en la oficina de Swalwell’s House.

Según Axios, Swalwell no hizo nada malo y no sabía que Fang podría haber estado trabajando para Beijing hasta que los funcionarios de inteligencia estadounidenses lo alertaron en 2015. Swalwell cortó todos los lazos con Fang, quien abandonó Estados Unidos.

Problema: si juzga a Swalwell por el estándar que aplicó al presidente Donald Trump, no debería ocupar un cargo público. Swalwell se reunía con frecuencia con un operativo de un gobierno extranjero que estaba ayudando a su campaña. Cuando los jefes de campaña de Trump tuvieron una reunión con un ciudadano ruso con vínculos con el Kremlin, Swalwell llamó a eso colusión.

El informe del fiscal especial Robert Mueller concluyó que la campaña de Trump no se coludió con la interferencia “radical y sistemática” de Rusia en las elecciones de 2016. No importaba. Swalwell todavía vio “pruebas contundentes de colusión”.

Por supuesto, los republicanos de la Cámara han comenzado a exigir que Swalwell ceda su puesto en el Comité de Inteligencia de la Cámara. Mientras escribo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no tiene tales preocupaciones.

Me pregunto por qué un aparato de seguridad nacional que no advirtió a Trump sobre las travesuras rusas en 2016, incluso después de que ganó el cargo, advirtió al miembro del Comité de Inteligencia Swalwell y a otros funcionarios electos en la órbita de Fang en 2015. Y a diferencia de la investigación rusa, no hubo filtraciones a la prensa en el momento.

La reacción de Swalwell a la historia de Axios ha sido contundente. En CNN, el demócrata de California argumentó que la historia inicialmente se filtró mientras trabajaba para acusar a Trump. (Me tomó un año informar la historia).

Swalwell está vendiendo una presunción peligrosa: que otros buscan desacreditarlo porque es muy recto.

Después de criticar las travesuras rusas, Swalwell aparentemente cree que la intromisión de China no cuenta como noticia.

Jonathan Swan (de Axios) se burló de la sugerencia de que el equipo de Trump estaba detrás de la filtración. “¿Alguien remotamente familiarizado con Trumpworld realmente cree que se desharía de ‘oppo’ y luego pasaría ‘más de un año’ esperando que el reportero, un corresponsal de China ampliamente respetado, informara una historia matizada?” Swan tuiteó. “Dáme un respiro. Esperarían una semana y luego lo lavarían de manera amistosa”.

La oficina de Swalwell no está hablando, pero me envió la declaración enviada a Axios: “Rep. Swalwell, hace mucho tiempo, proporcionó información sobre esta persona, a quien conoció hace más de ocho años y a quien no ha visto en casi seis años, al FBI. Para proteger la información que podría estar clasificada, no participará en su historia”.

Swalwell solía ser mi congresista. Lo conocí en 2012, aparentemente poco después de que Fang, que buscaba políticos con futuro, se hiciera amigo de él.

En un movimiento audaz, el entonces concejal de la ciudad de Dublin, California, desafió al representante en funciones Pete Stark, un compañero demócrata a quien Esquire calificó entre los 10 peores legisladores del Capitolio. Swalwell ganó el concurso de David contra Goliat.

En una década, Swalwell se postuló para presidente, brevemente cuando salió de las primarias demócratas en julio de 2019, incluso cuando tenía que saber que esta historia saldría a la luz y tendría que tener mejores respuestas.

Ahora Swalwell es el político que parece desconectado. Se lanza a la televisión por cable en un abrir y cerrar de ojos para condenar a Trump por conspirar con Rusia, y resulta que fue una herramienta involuntaria para China. Así que debería tener un poco de humildad.