Dificultades en las audiencias

julio 29, 2019 - 10:54 am

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, demócrata por California, pregunta al ex asesor especial Robert Mueller mientras testifica ante la audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre su informe sobre la interferencia electoral en Rusia, en Capitol Hill, el miércoles 24 de julio de 2019 en Washington. (Foto AP / Alex Brandon)

WASHINGTON — Era completamente ilusorio que los demócratas de la Cámara de Representantes pensaran que obligar al ex asesor especial Robert Mueller a testificar ante dos comités de la Cámara de Representantes cambiaría de opinión sobre el juicio político al Presidente Donald Trump.

Los demócratas se dijeron a sí mismos que debido a que la mayoría de los estadounidenses no leyeron el libro, el informe de 448 páginas en dos tomos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y los intentos de Trump de ponerle una tapa, el Congreso debería mostrarle al público una película.

La película fue un fracaso, y no solo porque Mueller carecía de las cualidades de hombre líder que construyeron su reputación como un fiscal de primera categoría.

El verdadero problema era el resto del elenco: el Congreso. Los miembros hicieron preguntas diseñadas únicamente para reforzar la postura de su partido en lugar de recabar información. Nunca iban a descubrir algo nuevo sobre Rusia o Trump, y lo sabían.

En un intento patético de crear la ilusión del drama, algunos demócratas incluso intentaron que Mueller leyera el informe. Mueller no iba a hacer nada de eso.

El otro problema es que Mueller no encontró ninguna connivencia entre Rusia y la campaña de Trump. Su informe decía: “El gobierno ruso interfirió en las elecciones de 2016 de manera radical y sistémica”, pero también la investigación “no estableció que los miembros de la campaña de Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia electoral”.

Otra verdad inconveniente: si bien el informe de Mueller no exoneraba explícitamente a Trump, Mueller escribió: “Este informe no concluye que el presidente cometió un delito”.

El hecho de que los demócratas pensaron que tenían que celebrar audiencias casi grita que no piensan que las revelaciones sobre los intentos de Trump de intimidar al personal de la Casa Blanca y los ex ayudantes de campaña para hacer su trabajo sucio fueron motivo de juicio.

En un momento dado, el representante Ted Lieu, demócrata por California, incitó a Mueller a afirmar que no acusó a Trump debido a la opinión de la Oficina del Asesor Jurídico de que un presidente en ejercicio no puede ser acusado. Pero más tarde, Mueller lo recuperó cuando se dirigió al Comité de Inteligencia de la Cámara. “Esa no es la forma correcta de decirlo”, respondió Mueller. La respuesta correcta fue “no llegamos a una determinación sobre si el presidente cometió un delito”.

Durante dos años, los demócratas han construido a Mueller como un gigante de la rectitud. Entonces, si el ‘señor Justicia’ no declaró que Trump cometió un delito, tal vez haya una razón.

Y realmente, si el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, realmente tuviera los bienes en Trump, usted pensaría que podría haber encontrado un mejor testigo para sus audiencias de destitución que el ex alumno de Watergate, John Dean.

Los republicanos le preguntaron a Mueller sobre los orígenes cuestionables de la investigación rusa (creen que algunos miembros del FBI sabían que los asociados de Trump habían sido espiados con base a información de fuentes contaminadas).

Mueller ofreció que tales preguntas están fuera de su alcance.

Es triste, de verdad. El mejor interrogatorio del Partido Republicano en una audiencia en el Congreso en la última década ocurrió cuando los líderes del Partido Republicano reclutaron a Rachel Mitchell, una fiscal de crímenes sexuales de Arizona, para interrogar al juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh y Christine Blasey Ford, la mujer de California que lo acusó de agresión sexual cuando los dos cursaban la preparatoria.

El Comité Judicial del Senado eligió a Mitchell porque no había senadoras republicanas en el panel, y no querían parecerse a un grupo de ancianos que se enfrentaban a una mujer solitaria que hizo pública una acusación dolorosa. El beneficio involuntario fue que los estadounidenses pudieron ver una audiencia en el Senado con preguntas formuladas por alguien interesado en comprender lo que sucedió o no.

Los republicanos deberían traer a Mitchell para hablar en cada audiencia.

Con miembros de ambas partes, todo el ejercicio parece ser partidista y egoísta. Lo llaman audiencia, tal vez porque nadie está escuchando.