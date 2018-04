Demócratas excluyen a reportera de un foro, para que los candidatos del CD4 pudieran ‘hablar libremente’

Los demócratas han llegado a una nueva estrategia: no le digan al público lo que realmente creen. El último ejemplo sucedió el pasado miércoles 28 de marzo. El Red Rock Democratic Club organizó y publicitó públicamente un foro de candidatos del Distrito 4 del Congreso. Ramona Giwargis, una de las periodistas políticas del Review-Journal, fue a cubrirlo.

Los demócratas han recurrido a una nueva estrategia: tratar de evitar que el público sepa dónde están parados sobre los problemas.

El último ejemplo de esto ocurrió el miércoles 28 de marzo del año en curso. El Red Rock Democratic Club organizó y publicitó públicamente un foro para aquellos que buscan representar al 4 ° Distrito Congresional de Nevada. Ramona Giwargis, una periodista política del Review-Journal, fue a cubrirlo. “Esta es la primera vez”, tuiteó. “que echan de un foro demócrata para los candidatos del Distrito 4 del Congreso de Nevada”. El presidente del club le dijo que sus candidatos “no pueden hablar libremente con la prensa”.

¿De Verdad? ¿Les gustaría votar sobre la legalidad en secreto, también? Si le preocupa que la prensa informe sobre sus posiciones de política, debe probar una línea de trabajo diferente.

No todos los demócratas adoptan esa táctica. “Los candidatos deben hablar abierta y frecuentemente con la prensa”, destacó la candidata del CD4: Allison Stephens, quien habló en el foro. Pero ni siquiera fue la primera vez en este mes que los demócratas mantuvieron a la prensa fuera. Hace tres semanas, el candidato demócrata a gobernador: Steve Sisolak, utilizó elementos de seguridad privada para impedirme una conferencia de prensa.

Esto no solo sucede con los eventos. Muchos izquierdistas también intentan ocultar sus objetivos políticos definitivos. Considera el debate actual sobre armas.

El martes, el juez retirado de la Corte Suprema: John Paul Stevens, escribió un artículo de opinión del New York Times pidiendo la derogación de la Segunda Enmienda. La reacción fue reveladora. La propuesta de Stevens fue una “idea inútil, inoportuna e imaginativa”, escribió Aaron Blake en The Washington Post. El cargo no está fuera de la corriente principal Demócrata, Blake reconoce, dado que cuatro de cada 10 demócratas apoyan la derogación de la Segunda Enmienda. El problema es que “confirmará muchas creencias preexistentes sobre lo que los demócratas realmente quieren”.

¿Mira eso? El problema no es que la izquierda quiera retroceder su derecho a la autodefensa y tomar sus armas. El problema es que podrías enterarte, y eso dañaría su capacidad para ser elegido y tomar tus armas.

El análisis político de Blake es acertado, y es por eso que otros de la izquierda abogan abiertamente por una táctica más discreta: basta con que un Tribunal Supremo liberal reinterprete la Carta de Derechos.

Cuando se le preguntó sobre el llamado de Stevens para derogar la Segunda Enmienda, la representante Jacky Rosen, quien se postuló para el Senado, se negó a hacer comentarios. Eso es preocupante, si ella vence al senador Dean Heller, es probable que vote sobre un candidato a la Corte Suprema que podría proporcionar a los progresistas una quinta votación en el alto tribunal para derogar efectivamente el derecho individual a portar armas. Heller afirmó que apoya la Segunda Enmienda.

El mismo juego de manos está ocurriendo con los requisitos propuestos para que las escuelas públicas permitan que los enfermos biológicos que dicen ser niñas utilicen vestuarios de niñas. El 68% de los residentes del Condado de Clark se oponen a dicha política, de acuerdo con una encuesta de 2 mil 200 personas de Nevada Family Alliance.

Esa es una cuestión política perdedora, por lo que los legisladores demócratas y el gobernador republicano socialmente liberal: Brian Sandoval, intentaron ocultar su verdadero objetivo. En la última sesión, aprobaron un proyecto de ley que requería que el Departamento de Educación elaborara normas contra la intimidación para “abordar los derechos y las necesidades de las personas con diversas identidades y expresiones de género”.

Basado en esa línea genérica, el Departamento de Educación de Nevada ha propuesto algunas de las regulaciones transgénero más radicales del país. Permitirían errores biológicos que identifiquen como mujeres para acceder al vestuario de las niñas y a la habitación con las niñas en los viajes durante la noche. También incluyen una disposición de discurso obligado que obliga a los profesores y estudiantes a utilizar el pronombre preferido de un alumno.

Los funcionarios del departamento se reunieron el viernes 30 de marzo a las 11 a.m. para aprobar estas regulaciones. Eso fue en Viernes Santo y durante las vacaciones de primavera. Eso no es un accidente, a los burócratas liberales no les importa lo que piensen los padres de familia. Deberías aparecer de todos modos y decirles cuán escandaloso es esto.

Los demócratas están tratando de ocultar sus políticas y candidatos. Recuerde eso en las urnas, y no permita que se salgan con la suya.

